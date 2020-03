El joven que dio la vida por salvar su casa de las llamas

El 1.º de marzo, día del incendio en Quetame, municipio de Cundinamarca, William Giovanni Carrillo González estaba donde unos allegados cerca de la vereda Caimitos. La noticia del incendio ya estaba extendida por el voz a voz, como suele suceder en la ruralidad.

La preocupación era normal hasta que llegó el rumor de que la casa de un tío del joven se estaba quemando monte arriba. “Lo que me contaron es que mi hijo no dudó en salir corriendo con su primo a auxiliarlo. Los dos se fueron en sus motos”, contó la madre del joven, María Nancy González.



Cuando llegaron hasta el sitio, casi que perseguidos por las llamas, se dieron cuenta de que la humilde casa estaba fuera de peligro y que a su familiar ya se lo habían llevado del lugar. “Pero cuando ellos dos quisieron dar la vuelta para regresar la intensidad del humo hizo caer a mi hijo”.



El impacto generó que la gasolina se saliera del tanque y que el líquido se regara sobre el cuerpo del joven. El fuego lo alcanzó y en segundos su cuerpo estaba ardiendo en llamas. Los primos intentaron ayudarse entre sí, pero ante el ardor y la confusión era poco lo que podían hacer.



Fue tal la fortaleza del joven de 19 años que, envuelto por el fuego, bajó la colina hasta que un señor de la vereda lo vio e intentó apagarlo sofocando el fuego con una chaqueta. “Luego la comunidad lo bañó con agua, y cuando llegamos lo metimos en un carro particular porque no hubo poder humano para que una ambulancia lo auxiliara. Supuestamente el vehículo estaba en la vereda Trapichitos, cuyas montañas también se estaban quemando”, dijo María Nancy.

Como pudieron llegaron hasta el puesto de salud de Quetame. Y ahí, William Giovanni seguía luchando. “Él solito se paró del carro, sufriendo, adolorido, con ardor, esperando a que apareciera una ambulancia que los llevara al hospital San Rafael de Cáqueza”, contó Luisa Fernanda Riveros, cuñada del joven.



Allá lo bañaron, pero su desespero persistía. En medio del dolor pedía a sus familiares que su mamá no se enterara, pero era algo imposible, ella lo vio con su cuerpo totalmente herido. “Alcanzó a decirme: ‘Perdóneme, mamita’”. Solo hasta las seis de la tarde de ese día lo trasladaron al hospital Simón Bolívar en Bogotá, con un coma inducido porque su dolor ya era insoportable. Su primo Santiago Hidalgo Carrillo también fue trasladado.



El primer diagnóstico de los médicos, en Bogotá, no fue nada alentador. El humo había entrado por sus vías respiratorias y afectado varios órganos del cuerpo. “Sus riñones y su corazón estaban muy afectados. Más tarde nos explicaron que el daño en sus pulmones era muy grave”, contó la madre del joven. Con el 80 % del cuerpo quemado fue poco lo que pudieron hacer los cirujanos especialistas.



El 3 de marzo de 2019, el joven de 19 años murió. “Quiero que todos sepan que mi hijo murió tratando de apagar un incendio que afectaba a toda la comunidad, que luchó para salvar a su familia y que por falta de apoyo para los organismos de emergencias su atención fue precaria”.



William Giovanni Carrillo González era un joven espontáneo, chistoso y colaborador que solía cantarle las canciones más bonitas a su mamá. En noviembre del año pasado se había graduado como docente de la Normal Superior Santa Teresita en Quetame, Cundinamarca, y su sueño era llevar la educación a más niños de la tierra donde nació. “Él alcanzó a dictar unas clases en unas veredas y fue tan feliz...”, contó Luisa.



Pese a esa felicidad que generó su grado en la familia, días después la primera tragedia sacudió a la misma familia y por razones similares. “Su padre, Armenjo Carrillo González, murió de un infarto hace muy poco tiempo. Como no había una ambulancia en el pueblo, también tocó conducirlo en un carro particular para salvarle la vida. Pero no hubo nada que hacer, mi esposo se me fue a los 56 años”, contó María Nancy reviviendo la primera tragedia. Él era conductor en la vereda y con esos ingresos sacaba adelante a sus hijos.



Todo se imaginó esta familia menos que pocos meses después la muerte de William Giovanni los volviera a dejar sumidos en la tristeza. “Por eso hoy queremos que la Fiscalía General de la Nación investigue quiénes son los criminales que están detrás de las quemas y los incendios en Quetame. Hay gente que solo quiere hacer el mal”, dijo Luisa.



La familia también niega que las autoridades del municipio les hayan advertido la necesidad de evacuar la zona. “Eso es mentira. A los bomberos les tocó luchar solos contra las llamas y con pocos recursos”, contó María Nancy, quien quiere que le expliquen por qué no había ninguna ambulancia disponible sabiendo que el incendio se había advertido horas atrás. De los causantes del mismo aún no se sabe nada, en cambio sí que hubo otros quince heridos que se trataron de forma local como pudieron. Santiago aún está en el hospital, sus heridas todavía no están bien.



Hoy solo queda el recuerdo de un joven lleno de energía, con una chispa que contagiaba a familiares y amigos.

