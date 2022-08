El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) adelanta la compra de predios para la construcción de 26 proyectos que ha priorizado la Alcaldía de Bogotá.

Los sectores donde se concentra el mayor número de predios ofertados son, en su orden: la avenida 68, con 522 predios; la avenida Ciudad de Cali, con 482; el proyecto Centenario con 311, el Corredor Verde de la carrera Séptima, con 261 y el trazado de la avenida Guayacanes, con 1.272 predios ofertados.

Este año comenzó también el proceso de adquisición predial para las obras del cable aéreo de San Cristóbal, la intersección de la NQS (autopista Sur) con avenida Bosa y para el proyecto Centenario Calle 13, este último en el marco del convenio de cofinanciación con la Nación.

Según el director del IDU, Diego Sánchez Fonseca, a la fecha se han ofertado 3.828 predios. El valor de dichos predios se determina con base en la información que recopila la entidad, donde se tienen en cuenta aspectos como: registro topográfico, medidas, linderos y demás documentación que permite conocer el avalúo comercial, que a su vez contempla cuatro elementos: valor de la tierra, valor de la construcción, lucro cesante (entendido como la pérdida de un ingreso económico sobre el predio) y daño emergente, que son los costos que se reconocen por desconexión de servicios públicos, trasteo, trámites sobre el predio e impuestos, según cada caso.

Adicionalmente, el IDU hace acompañamiento a las familias para el restablecimiento de sus condiciones sociales. Esto incluye la asesoría para encontrar un nuevo predio para vivienda y/o actividad económica, apoyo en la búsqueda de servicios de mudanza, y atención disponible para todas las inquietudes que tengan las familias durante el proceso de venta y entrega del predio.

La entrega de los inmuebles se hace una vez las familias han recibido mínimo el 70% del pago pactado sobre el inmueble. De esta manera, se asegura que tengan las condiciones necesarias, tanto económicas como de acompañamiento al proceso, para que puedan continuar su vida de manera normal en su nuevo lugar de residencia.

Cuando se trata de predios en arriendo, se les reconoce a los arrendatarios una compensación que incluye mínimo tres meses del canon y hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de traslado.



En el caso de los arrendatarios generan ingreso por alguna actividad comercial, se les reconoce el monto de la utilidad mensual que se deja de percibir hasta por un máximo de 3 meses, con un tope de 22 salarios mínimos.

Si la Entidad y los propietarios no llegan a un acuerdo por diferentes factores como embargos, hipotecas o sucesiones ilíquidas, entre otros, se realiza una expropiación administrativa. Esto no significa dejar de pagar a los propietarios el valor comercial de los predios ni negarles las condiciones necesarias para su entrega en el tiempo requerido.



El director del IDU recordó que la gestión predial no tiene ningún costo para la ciudadanía. Toda la información está disponible para consulta de las personas interesadas en los canales de comunicación de la entidad.



Quienes requieran algún acompañamiento para los trámites deben solicitarlo a través del punto de atención ubicado en la sede principal de la Entidad o a través del siguiente enlace: https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia.

