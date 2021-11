Alerta por aumento de lluvias por encima de los promedios

Hasta ahora, por fortuna, la segunda temporada de lluvias del año en Bogotá no deja grandes afectaciones, más allá de cuatro hechos que se superaron rápidamente.



Pero si bien las lluvias no han causado graves emergencias en la ciudad, también hay que señalar que la capital del país está expuesta a diferentes eventos durante las épocas húmedas y que la actual temporada no ha terminado.



Según el Ideam, el Idiger y la CAR, se prevé un aumento de los promedios históricos para este fin de semana, lo que resta de noviembre y mediados de diciembre, cuando se espera empiece una nueva temporada seca.



El Ideam informa que el incremento de las precipitaciones puede estar entre el 20 y el 70 por ciento por encima de los promedios históricos en las regiones Caribe y Andina, pero en Bogotá, particularmente, la probabilidad puede estar entre el 30 y el 70 por ciento por encima de lo esperado para los meses de noviembre, diciembre e, incluso, enero y febrero. Si bien estos últimos meses son secos, los pronósticos indican que se van a registrar más lluvias de lo normal.



Eso quiere decir que si, por ejemplo, de los 31 días de diciembre llueve en 12 –según los promedios históricos reportados en la estación del Ideam en el aeropuerto El Dorado–, ahora puede llover entre 15 y 17 días.



No obstante, cabe aclarar que en una ciudad tan extensa como lo es la capital del país hay diferencias entre unas áreas y otras. En algunas, las condiciones tienden a ser más lluviosas (es el caso del oriente, nororiente, occidente noroccidente), y en otras, como ocurre tradicionalmente en el suroriente de la ciudad, más seca.



De hecho, este fin de semana con puente festivo, que suele ser aprovechado por miles de bogotanos para viajar a los municipios y ciudades cercanas, se espera que esté pasado por nubosidad y agua, principalmente el domingo y el lunes próximos, según Daniel Useche, jefe de la oficina de servicio de pronósticos y alertas del Ideam.



“En el puente festivo tenemos alta posibilidad de lluvias en el centro del país, incluidas la capital y la Sabana, y las lluvias de mayor intensidad se esperan para las tardes, principalmente en el centro, oriente, norte y occidente de la ciudad”, dice Useche, y explica que a diferencia del anterior fin de semana, que fue seco, este puede ser lluvioso tanto en la ciudad como en la Sabana. En la ciudad, los eventos más frecuentes son encharcamientos por taponamiento de alcantarillas, la formación de pequeños arroyos, por desbordamientos de quebradas y ríos, y riesgos de remoción en masa en zonas de ladera.



Los pronósticos muestran que la capital del país y la Sabana pueden tener lluvias para la segunda parte de noviembre, y es posible que haya días con condiciones un poco más secas (aunque se pueden registrar algunos aguaceros) entre el 16 y el 18 de noviembre, pero luego, hacia el siguiente fin de semana, se prevé un nuevo incremento de las precipitaciones.



El experto sostiene que la tendencia pueden ser mañanas y primeras horas de la tarde secas y soleadas, con temperaturas por encima de 20 y 21 grados centígrados, y las tardes pueden estar “bien lluviosas”, una característica de la ciudad. Y entre un día y otro puede haber diferencias en la intensidad de las lluvias.



En Cundinamarca, según información del Ideam, los pronósticos muestran que lo que resta de noviembre será lluvioso, principalmente en el centro oriente, suroriental, noroccidente –en particular en la noche– y el valle del Magdalena.



En el departamento, el incremento en general de los promedios de lluvias puede estar entre el 30 y el 70 por ciento por encima de lo esperado para diciembre y enero. En estos meses, si bien son más secos, se presentará un poco más de lluvias que lo normal. Se espera que así sea en las zonas centro, nororiental, suroriental y noroccidental.



La explicación del incremento de las precipitaciones en este fin de año en Bogotá, la Sabana y el departamento de Cundinamarca, así como en el resto de la región Andina, la costa Caribe, el pie de monte llanero y amazónico y el litoral Pacífico colombiano, está en la probabilidad de entre 87 y 93 por ciento de un nuevo fenómeno de la Niña debido al enfriamiento de las aguas superficiales del Pacífico tropical que se viene registrando desde septiembre pasado. No obstante, el fenómeno no se ha confirmado.



Ante la posibilidad de un incremento de las lluvias, y por tanto de que se presenten emergencias, como crecientes súbitas y deslizamientos, Useche les recomienda a los municipios y organismos de atención de emergencias activar los planes de prevención y atención.

De hecho, la atención en la región está concentrada en el suroriente, en la vía Bogotá-Villavicencio, en la vía a Honda y en la vía Bogotá-Girardot, por la posibilidad de que se registren deslizamientos. En Bogotá, este tipo de eventos se pueden registrar a lo largo de los cerros orientales.



En la cuenca de los ríos Sumapaz, Negro y Bogotá, el aumento de las lluvias puede favorecer las crecientes súbitas.



Hay que recalcarle a la ciudadanía no botar basura a las calles, quebradas y ríos, porque cuando hay lluvias torrenciales ello causa inundaciones muy importantes.

Eventos por las lluvias en la ciudad

26 de octubre. Inundación de varias viviendas en el barrio Altamar, en Suba, tras un fuerte aguacero.



29 de octubre. El desbordamiento del río San Francisco afectó con pequeños arroyos el Eje Ambiental, en el centro.



4 de noviembre. Riesgo de una remoción en masa en el sector de Bella Flor, en Ciudad Bolívar.



10 de noviembre. Encharcamiento de vías e inundación de algunas viviendas en los barrios Simón Bolívar y San Fernando, en Barrios Unidos.

Guillermo Reinoso Rodríguez

@guirei24

Editor de Bogotá