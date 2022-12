En cuestión de un día, el huerto El Castillo se convirtió en un arrume de ladrillos en el piso, tejas caídas y tablas y rejas rotas en el que brotan los cultivos que antes sus moradores habían sembrado con esmero. Fue desalojado por una orden judicial de un proceso del Acueducto de Bogotá que terminó ejecutado por la alcaldía local de Santa Fe.



La furia de quienes conocieron el lugar tiene una historia que vale la pena escuchar y que contó Leidy Johanna Martínez. Ella conoce cómo este huerto, ubicado en la carrera 3.ª este n.º 25A-30, llegó a ser el más grande de Bogotá.

Hace 53 años, dice, este terreno fue ocupado por el señor José Sierra, más conocido como el guardián de la tierra, y su esposa, María Carreño, una pareja que amaba la naturaleza y la agricultura. Sembrar y sacar de la tierra el fruto fue su pasión. Allí vieron nacer y crecer a sus hijos. A su vez arrendaron parte de este terreno para que funcionara un vivero.



Su labor llamó tanto la atención que llegó a ser apoyado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Asociación Manos Amigas, la Red de Huerteros de Bogotá, varias alcaldías y muchos otros que se dieron cuenta de que eran agricultores urbanos natos, en una época en la que el mundo sabe que esta es una solución a la crisis alimentaria.



Este lugar era también un espacio social, un lugar de encuentro donde la comunidad podía sembrar, participar en actividades agrícolas y capacitarse. Muchas veces, el Jardín Botánico fue protagonista de estas actividades.



Pero para 2017, doña María comenzó a recibir cartas en las que le decían que debía retirarse del predio. Pero ella les dijo que no. “Porque ellos y sus hijos no querían nada más que el que consideraban su territorio”. Dos años después, la mujer sufrió un infarto y murió. Don José quedó solo con su hijo, quien enfermó de esquizofrenia.



Mientras trataba de sobrevivir llegó a su vida Leidy Johanna Martínez, hija de una partera del municipio de Tibacuy, quien llegó a su casa atraída por sus conocimientos y porque su perro estaba muy enfermo. “Recuerdo mucho que me dijo que no le diera más esa droga y que la cambiara por ají, perejil, y así se mejoró. Ese día me enamoré de este lugar, me sentí de nuevo en mi casa, en el campo y además sabía la historia de doña María, que había muerto defendiendo su territorio”. Leidy dice que ese día decidió perpetuar su legado y el de don José.



También solía preguntarle a don José si su estadía allí era legal. “Él me dijo que sus hijos nacieron acá, que su primera casa era un castillo del Paseo Bolívar de donde los sacó el Acueducto y que las alcaldías lo apoyaban, siempre y cuando hiciera crecer el huerto. Por ahí llegaron contratos temporales”. Pero todo eso se fue acabando.



Al mismo tiempo, temeroso de un desalojo, don José se sentía como un invasor y entraba por un hueco lleno de miedo mientras que el vivero, dicen, comenzaba a ocupar espacio público. “Su peor error fue arrendarles a ellos”, dijo Leidy.

Facebook Twitter Linkedin

Así quedó el lugar luego del desalojo. Foto: Carol Malaver

El proyecto Maca



“Hacíamos ‘tours’, venía gente que quedó enferma mentalmente por la pandemia y aquí los recibíamos con los brazos abiertos”. FACEBOOK

TWITTER

Inspirada por la labor de la pareja, Leidy, con el permiso de don José y su familia, creó en 2019 el proyecto Maca para trabajar en el lugar, donde, además, su perro era feliz. Sabía que era una zona de reserva forestal. “Yo estudié en un colegio agrícola y sabía sembrar”. Su sueño era vender canastas orgánicas, cero químicos, pero el arranque estuvo atravesado por la pandemia y no fue fácil sacar adelante esta iniciativa sin presupuesto.



Sin embargo, la huerta fue reviviendo. Eran 11 personas que trabajaban para embellecer el lugar, siempre respetando el suelo, muchos jóvenes se unieron a la causa. “Incluso ganamos en el concurso de presupuestos participativos como la huerta más grande de Bogotá, pero los recursos nunca llegaron”.



Por eso, Leidy se ingenió la Cocina de Maca para atraer a la comunidad a probar manjares hechos con los frutos de este paraíso escondido. “Hacíamos tours, les dábamos aromáticas a los visitantes, venían escritores, poetas, cantantes y gente que quedó enferma mentalmente por la pandemia y aquí los recibíamos con los brazos abiertos”. En algunas ocasiones hacían una changua o un cocido boyacense y todos quedaban felices.



Y mientras ella y su equipo luchaban para revivir el lugar, don José y su hijo enfermaban. El primero, de dolores en sus huesos, y el segundo, de dolencias mentales. “Ayudamos a la familia a poner una tutela para que los recibieran en la clínica La Paz. Salió de allí en agosto de este año”. Pese a sus dolencias, don José estaba feliz viendo revivir su legado, pero otro de sus hijos decidió llevarlo a vivir un tiempo con él, en Bolivia.



Leidy siguió trabajando. Unos les donaron ladrillos de adobe, unos skaters les entregaron pedazos de lo que fue su pista y con eso arreglaron la entrada, otros les dieron mesas y sillas y así, con la ayuda de la comunidad, el proyecto tomaba un nuevo respiro. Cada día el huerto se ponía más bonito. Incluso, niños con diversas enfermedades, avalados por una fundación, visitaban el lugar porque era una jornada terapéutica que los ayudaba bastante.



Todo esto y más fue arrasado en el proceso de desalojo en el cual estaba el hogar de don José. El miércoles, su hijo estaba sentado en medio de los escombros con la mirada perdida. Su hogar había sido destruido.

¿Qué dice la alcaldía?



La alcaldía local de Santa Fe lideró las acciones pertinentes para dar cumplimiento al amparo policivo concedido el 21 de diciembre de 2017. Este fue solicitado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) el día 17 de noviembre de 2017.



Dicen que desde el área de Gestión Jurídica Policiva de la entidad se realizó el desplazamiento y les hicieron un ofrecimiento a los ocupantes para realizar la entrega de manera voluntaria, quedando como plazo el 31 de octubre de 2022.



Cumplido este plazo, dicen que evidenciaron que el predio todavía estaba ocupado indebidamente. “Por esto, la alcaldía local de Santa Fe convocó a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Secretaría Distrital del Hábitat, el Instituto Distrital de Protección Animal (IDPYBA), la Policía Metropolitana de Bogotá, la Personería de Local de Santa Fe, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; para hacer efectiva la orden de amparo policivo el día 24 de noviembre.



“Los ocupantes no deben calificarse como personas en condición de vulnerabilidad ya que desarrollaban actividades comerciales en este inmueble. El grupo interinstitucional, que acompañó el operativo de amparo policivo, logró que se adelantara garantizando los derechos de las personas que ocupaban el predio, así como la de los animales encontrados dentro. El Distrito apoyó a las personas con el transporte de sus objetos una bodega temporal”. Los ocupantes del predio y lo que se evidenció en el terreno es que todo quedó destruido.



Ahora el lote está bajo administración de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), quien se encargará de su mantenimiento y adecuación. La empresa fue consultada por este medio, pero hasta el cierre de esta edición no quiso pronunciarse.

Respecto a la forma de apropiación es importante aclarar que el predio, de propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, tiene como destinación una reserva hídrica y forestal para el beneficio de la ciudad de Bogotá en consideración de que es una zona de cerros que fue ocupada de manera ilegal.



CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

REDACCIÓN BOGOTÁ