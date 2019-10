El hombre que va a todo lado en cicla y el perro que lo acompaña

A Cristian le dicen Coco. Y Cristian le dice Coco a su perro. Le puso su apodo porque tiene un vínculo íntimo con él.

Coco sale en casi todas las últimas publicaciones en Facebook del colectivo Two Ruedas MTB, que es un grupo de rodadas en bicicleta fundado por Cristian y uno de sus amigos. Two Ruedas ya tiene 5 años y fue creado porque los días en los que salían otros colectivos no le cuadraban mucho a Cristian.



Pero ahora que la cultura de la bicicleta se ha hecho tan popular en Bogotá, eso no es un problema y tampoco es un aspecto por el cual se puede destacar entre otros colectivos. Ahora lo que más destaca es Coco, la mascota de la bicicleta.

Y, como si la fidelidad de un perro pudiera alcanzar otros niveles de incondicionalidad, Coco acompaña a Cristian y a su esposa, Angélica, con un gusto que se nota. “Coco es muy amigable”, cuenta Cristian. “Le encanta el viento, y muchas veces, en las subidas o en las trochas, me pide que lo baje para poder correr detrás de nosotros”.



Pero no es tan sencillo pasear con un perro en recorridos largos a dos ruedas, por eso nadie lo hace. Cristian tuvo que realizar modificaciones complejas a su bicicleta para que Coco pudiera acompañarlos a él y a su colectivo.



Fue a una empresa de diseño de bicicletas y les contó su idea. Allá le ayudaron y le diseñaron unos accesorios especiales. “Medimos a Coco y así personalizamos la canasta. Le dimos buen espacio para que él estuviera cómodo, que pudiera echarse en el camino, cargar la comida y el agua”, agrega Cristian.



También tuvo que hacer un gran esfuerzo para encontrar a Coco en un principio. Cuenta que el espacio que tiene en su casa no le permite tener un perro muy robusto ni muy alto. Además, tiene dos gatos, que pudieron haberse sentido incómodos con un nuevo visitante que fuera más grande que ellos y, sobre todo, cargar un perro de más de quince kilos no hubiera sido posible, ni aunque tuviera los pulmones de Nairo Quintana.



Entonces, Cristian buscó a Coco por todos lados, en Facebook y en Instagram. Pero terminó topándose con él en un centro de adopción, cuando apenas era un cachorro de dos meses con pelo negro y movimientos torpes.

Cristian conoció a su mascota en un centro de adopción. Foto: Tomada del Facebook de Cristian Gómez

Después de haberlo encontrado, empezó todo el proceso para reformar su cicla y poder llevárselo para todas partes.



“Uno de los viajes que más recuerdo fue hasta Melgar. Pasamos por Sibaté, de Sibaté a Fusagasugá, después hasta Arbeláez, de Arbeláez a Pandi, de Pandi a Icononzo y de Icononzo a Melgar”, recuerda Cristian.



Las peripecias que hace Cristian por llevar a su perro se hacen más increíbles cuando cuenta que no le gusta llevar carro. Que prefiere irse y devolverse en bicicleta y que, si acaso, se devuelve en bus.



Para realizar esos viajes, Cristian debe tener un buen estado físico, que ha adquirido con los años de experiencia montando bicicleta. Pero todavía le cuesta, porque la jaula que compró, que debía ser de un material muy resistente, pesa más o menos 6 kilos. Y Coco, según sus cuentas, debe estar rondando los 10. Son 16 kilogramos los que debe llevar cuando va con Coco a cualquier parte.



Afortunadamente, lo acompaña Angélica, su esposa, quien también carga a Coco. Y así, juntos han andado por trochas, montañas, carreteras de alta velocidad y bajadas en las que la aceleración se siente más en el corazón que en la cara.



REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET