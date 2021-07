El hombre que mantiene vivo el legado de su abuelo: las rockolas

Por la ventana de una antigua casa del barrio La Sabana, en Mártires, se ven rockolas por doquier. Unas que iluminan, algunas metalizadas y otras un tanto más cálidas, como forradas en madera.



Al entrar en una de las habitaciones hay toda clase de repuestos. Alguien ignorante en la materia no comprendería por qué los apilan cual tesoro, pero Manuel Alejandro Rincón, de 36 años, sí lo sabe. Es el negocio de la familia, Multirradiolas Rincón e Hijos, el mismo que en el año 1967 llegó a ese lugar y ha permanecido hasta el convulsionado 2021. Cada tornillo, cada tuerca es, simplemente, necesario.



(Lea además: Los explosivos que se utilizarán para la implosión en el CAN)

(Le puede interesar: Él es la víctima fatal del accidente en el deprimido de la calle 94)



El oficio ha perdurado por varias generaciones. Quien lo inició fue un señor llamado Luis Felipe Rincón, padre del abuelo de Manuel. Él tenía una panadería en Duitama (Boyacá) y fue en ese municipio donde conoció semejante invento. Fue como cuando José Arcadio Buendía vio por primera vez el catalejo, la lupa o el imán. Esa caja musical cambió su vida para siempre.



Pronto viajó a la capital para darle un nuevo rumbo a su familia. Dejaron su vida campesina para enfrentarse a la urbe. En la ciudad empezó a investigar los secretos de esta máquina de sonidos maravillosos. Supo que las americanas y las alemanas eran las más finas del mercado y que llegaban importadas a la capital. Claro, en un principio para los ricos.



Además, en aquella época eran escasos los discos y por eso, inicialmente, venían solo para 24 unidades. “En esa época no había tanto cantante como hoy en día, que la oferta es infinita. En 1946 la cantidad de acetatos era poca”.



Para 1951, cuando llegaron los discos de 25, había dificultades para conseguir los 50 que llenaran las rocolas. “Entonces se abastecían con 24, 30 o máximo 40 discos. Era lo que había”



Luis Felipe supo entonces que el negocio era conseguir rockolas de segunda, que habían estado arrumadas por años para ofrecerlas en otro mercado: las tiendas de barrio.

Quién lo iba a pensar. Se convirtió en un negocio lucrativo. Podían recuperar en poco tiempo el valor de cada rockola arreglada y restaurada. Y no eran económicas; en esa época ya costaban millones. Comenzó con 15 rockolas y entre más crecía el negocio, más se necesitaban técnicos disponibles para que las arreglaran cuando ‘sacaban la mano’.



Así fue que reclutó a hombres habilidosos en los asuntos mecánicos que permanecían en la plaza España. Ellos las arreglaban, las instalaban y estaban pendientes de los discos.



Y ahí fue cuando entró en escena el abuelo de Manuel, para esa época un muchacho sin oficio al que le pusieron la tarea del ser el ‘Pedrito’, como llamaban en esa época a los que hacían de todo un poquito sin nada de profundidad. No se sabe cuántos tornillos limpió, pero lo cierto es que entre tarea y tarea terminó por convertirse en un experto en reparar las coloridas cajas. Pronto pasó a ser un técnico. El pequeño iba cogiendo vuelo, tanto que se independizó. “Un día le dijo a su abuelo que cómo le iba a pagar todos los servicios prestados, y nos cuentan que él le respondió: ‘cuando usted me pague la crianza’”.



Entonces no tuvo otra opción que aliarse con su hermano Jaime Ernesto Rincón, quien había estado en la Marina y hecho varios cursos como técnico electrónico. Dos talentos se unieron para sacar adelante ese negocio.



Y ahí fue cuando llegaron al barrio La Sabana, en 1967, primero a una pieza de 2 x 2 en donde no cabía ni una rockola y arreglaban algunos electrodomésticos, televisores de tubo y radio tubo, planchas y hasta licuadoras. “Y las rockolas les tocaba sacarlas a la calle y entrarlas otra vez en la noche”. Sin quererlo, la precariedad de ese primer negocio los hizo ser conocidos como la familia de las rockolas.

(Además: Los explosivos que se utilizarán para la implosión en el CAN)



Lo que pasó poco tiempo después es que se trastearon a la casa de la esquina, que aún es templo musical. Ese lugar llegó a albergar unas 300 rockolas. “Para mi abuelo esto era más que un oficio, era una pasión. Fue el negocio de su vida”, contó Manuel. Para los años 70 hubo un auge importante. Tener un equipo de sonido era un lujo de pocos. Bares, cantinas y discotecas tenían que tener una propia o alquilada.



Llegaron a tener una reconocida empresa llamada Multirradiolas Rincón Hermanos. “Y ya vamos en Rincón y Nietos”, añade el heredero en medio de risas.

La historia de la familia está llena de rockolas. Es más, en las fotos festivas cada uno de los miembros abrazaba una.



En el país estas cajas de colores han estado en fincas de millonarios y en chatarrerías, en cantinas de barrio y en lujosas discotecas. Esa fue la historia con la que creció Daniel y por eso siempre rondó por su cabeza la idea de mantener vivo el legado. Y no solo él, sino sus tíos, a quien llamó siempre hermanos y a muchos otros miembros de su familia. Lo llevan en la sangre.

Hoy es Manuel y su equipo quienes asumieron el negocio ya no tanto alquilándolas sino restaurándolas. Recuperan los muebles, ponen a sonar los parlantes, saben cómo poner a girar esos acetatos para que exploten esos sonidos majestuosos, ese ‘craj’ maravilloso que hace sonar los clásicos de la música como ningún otro mecanismo de antaño.



Manuel dice que los que advierten “no me toquen la rockola que me la dañan” no saben lo fuerte que es esta joya, pues fueron hechas para aguantar borrachos. “Y si sobreviven a ellos, sobreviven a todo” (risas). Siempre se supo que las canciones que sonaban en las rockolas eran las exitosas. No podían faltar las de Luis Alberto Posada, Darío Gómez, Alci Acosta, El Caballero Gaucho, Olimpo Cárdenas, Vicente Fernández, Óscar Agudelo, Antonio Aguilar, Rafael Orozco, Diomedes Díaz. Mejor dicho, todos aquellos cuyas canciones tenían el honor de aparecer en el tablero de una rockola.



Alguna vez sus letras fueron escogidas para enamorar, para sanar el corazón, para prender la rumba o para llorar. Por eso las rockolas aparecen en algún momento de ese cúmulo de recuerdos de la vida de tantas personas. Y todo lo que había que hacer era insertar un centavo primero, luego un peso, más adelante monedas de 500. El rodar del acero en el interior de un mecanismo que luego hace sonar una canción es casi mágico.

(También puede leer: La historia del edificio del CAN que será demolido este domingo)



El abuelo murió, pero su legado está vivo. Manuel lo supo cuando desempolvó el viejo negocio, que pretendía convertir en una fonda paisa, y empezaron a llegar clientes graneados ilusionados de volver a ver con las puertas abiertas el negocio de los Rincón. “Hablé con mis hermanos y lo reviví, pero para la restauración”.



Muchas familias que tenían sus rockolas guardadas habían encontrado otra vez quién les devolviera la vida. Incluso aquellos que habían adquirido la joya al abuelo Luis en los años 60. Pueden costar desde 5 millones hasta sumas exorbitantes. Claro, eso no incluye el valor sentimental. “Una vez un cliente llegó y casi llora, no podía creer que su vieja rockola hubiera quedado tan bonita. La escuchó, la abrió, y dijo: quedó perfecta, increíble, pero el olor a vagabunda si no se lo pudo quitar”.



Manuel se muere de la risa recordando anécdotas como cuando los hijos de sus clientes no pueden creer que de un acetato suene una canción.

Es feliz recordando que su abuelo, mezclando lo que más le gustaba de cada marca, creó una propia y llegó a vender unas 500, hasta que el negocio no fue tan rentable.



Algún día Manuel tendrá un centro de exhibiciones, su próxima meta, porque él dice que su sueño ya está cumplido: mantener viva el alma de su abuelo.





CAROL MALAVER

Subeditora de Bogotá

carmal@eltiempo.com