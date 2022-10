“Lo mejor para que no se le dañe la sombrilla cuando llueve es que no la abra”. Entre risas, José Anatolio Ruiz Tamayo, de 58 años, metido en un diminuto local atiborrado de sombrillas y sus respectivos repuestos, cuenta cómo ha sobrevivido durante 30 años de un negocio que se extingue por la importada costumbre de botar lo que ya no sirve.

A su oficina se llega a través de la concurrida avenida 19. Queda exactamente en el punto comercial Galería Calle 19 donde además se pueden comprar láminas del mundial, gafas, cuadros o tomarse un tinto. Él, parado sobre la puerta, me conduce rápidamente hacia su refugio colgado de sus muletas que maneja con destreza.



El lugar está atiborrado de murciélagos metálicos que cuelgan de todas partes. En la mitad está su trono, una silla roja en donde se sienta todos los días para armarse de alicates, pinzas, cortafrío, dos agujas, un hilo y un cuchillo para empezar a devolverle la utilidad a esas sombrillas que hacen quedar en ridículo a los transeúntes cuando se voltean en la mitad del aguacero.



José es un santandereano de Gámbita que llegó a Bogotá en los años 80. Cuenta que vino de paseo y se quedó viendo las oportunidades que nunca iba a encontrar en su pueblo. “Un primo trabajaba en empaques agrícolas. A la semana me ganaba 1.500 pesos mientras que en mi región 150”.

Facebook Twitter Linkedin

José Anatolio Ruiz Tamayo aprendió de forma empírica el oficio. Foto: Carol Malaver

Vivía con su primo en el barrio Guacamayas de la localidad de San Cristóbal y mientras se las arreglaba comerciando toda clase de corotos se casó y tuvo dos hijos. Tuvo un par de años buenos cuando un amigo le enseñó a vender pulsos de reloj que fabricaba. “Luego llegó el producto chino que los vendía a 5.000 la docena. Entonces se fregó el negocio, pero bueno alcancé a vivir dos años de eso”.



Estando en esas, a José le llegaba mucha gente enfurecida con los paraguas dañados que él, para no dejarlos con la penuria, recibía para luego llevárselos a “un chino de Santa Librada” que sabía de esos menesteres o a la calle 28, en donde también los arreglaban. “Luego todos me sacaron el cuerpo, prefirieron dedicarse a vender productos de temporada que era más rentable”.



El problema, cuenta José, mientras parece tragarse una aguja que previamente había enhebrado con un hilo azul, es que ya se había regado la bola y a su pedazo de calle seguían llegando los cuerpos retorcidos del objeto. "Lo único que yo sabía hacer era poner unos pasadores, nada más".



Eso pasó hasta cuando le llegó una señora con tremendo reto. “Era de los finos y estaba nuevo. Sin tener ni idea se lo recibí y mientras le di otro. Se lo llevé a un señor que estaba en un comercio conocido como El Caravana, pero me dijo que eso no tenía arreglo porque había que cambiar el palo y no se conseguía”.

Lea también: Natalia murió siete minutos haciendo deporte y dice que ángeles la salvaron.

Angustiado por haber recibido semejante embrollo pensó que aquel paciente no lo había fabricado un extraterrestre y que él se tenía que dar “mañas”. “Duré todo el día descifrándole los enredos al paciente y así pude arreglarlo”. Poco tiempo después no solo podía reparar los paraguas clásicos, sino que era todo un ‘mecánico’ de los automáticos y hasta se ha dado el lujo de enseñarle su estilo a los que se le midan al reto.



Durante muchos años sus clientes más asiduos eran los empleados de la Contraloría en el centro de la ciudad, y sus respectivas familias que les encomendaban sus sombrillas, y gracias a ellos se fue consiguiendo toda la materia prima necesaria para arreglarlos.

Lea también: ‘Entregué a mi hija viva y me la devolvieron muerta’

Ama la calle, pero admite que en sus condiciones a veces es duro trabajar en esta. Por eso siempre estuvo en la búsqueda de los funcionarios del Instituto para la Economía Social (IPES) para cumplir con todos los requisitos y lograr que le asignaran un local, pero la tarea no fue nada fácil. Duró dos años esperando a que, por fin, en una llamada le dijeran: ya tiene su local.



Fueron muchos desplantes, ires y venires, llamadas y diligencias hasta que, por fin, a pesar de que los comerciantes lo tildaban de soñador, pudo obtener el anhelado espacio. Mientras muchos quieren amplios locales, él se conformaba con un espacio de 2x2. Y así fue que llegó a punto comercial, hoy templo de las sombrillas lisiadas.



Como ya se había hecho famoso por el voz a voz tenía suficientes clientes para comenzar, pero luego, presume, le llegaron más personas “por un muchacho de la Contraloría que subió algo al internet”. Preguntó por muchos años quién le podía hacer ese favor, pero le decían que eso costaba mucha plata. “Una vez le pregunté a una señora que cómo había llegado y me dijo que por Waze. Quedé asombrado”.

Las enfermedades

Los paraguas y los parasoles, primos hermanos, se enferman de muchas cosas, pero, sobre todo, de los huesos o de las varillas para ser más claros. “Por eso yo les digo a los clientes que cuando llueva no abran la sombrilla para que no se moje”.



El viento, y sobre todo el bogotano, es su peor enemigo, porque parte sus cuerpos y los voltea al otro lado. "Para sanarlos yo consigo los repuestos en cacharrerías o de sombrillas viejas que me regalan". José trabaja todos los días de 10 a. m. a 5 p. m. en la operación a menos que algún cliente lo llame para visitarlos más tarde. "Si es así, yo lo espero".



Hay paraguas que resultan una "galleta" porque le toma hasta tres o cuatro horas arreglarlos. “Cuando son normales los daños reparo hasta diez al día, pero cuando los casos están difíciles solo la mitad”. Cuenta también que el precio lo pone el cliente. “Yo simplemente les digo que yo hago el trabajo y que ellos pongan lo de un tinto”. Eso sí, depende del caso, cuenta, decide en dónde se lo toma. (Suelta la carcajada). Luego de cerrar el negocio recibe el paraguas y lo ingresa a cuidados intensivos en donde, por lo general, halla un hueso roto para reparar. “Yo soy como un médico. Sano la estructura y procuro que el arreglo no valga más que el paraguas porque no sería negocio y soy cumplido”.



Su oficio no solo lo entretiene, sino que le ha permitido sacar adelante a su familia, a su esposa con la que ya cumple 37 años de casado y a sus dos hijos que ya hicieron vida y le trajeron una nueva felicidad llamada nietos. “A veces me pongo a pensar en la vida, en cuando una mula me atropelló mientras montaba bicicleta y me cercenó una pierna, en cómo superé ese complejo. Doy gracias a Dios porque él es grande y nos suple todo”.



Sabe que está en condición de discapacidad, pero detesta inspirar lástima. “Hoy la gente quiere que le regalen las cosas. Yo tengo un problema físico, no mental. En otras épocas me di mañas de jugar fútbol y basquetbol”. Termina la entrevista y José sale volado a la acera de la av. 19. Lo suyo son las sombrillas, pero en épocas de mundial hay que vender monas. Eso pasa en el mundo del rebusque.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com si usted tiene un oficio como el de esta historia