Él era el prometedor artista asesinado por cantarle a una mujer en un bar de Bogotá

Luis Felipe Mendivelso, conocido como Felipe el norteño, fue víctima de un brutal ataque con arma blanca cuando se encontraba trabajando en un bar al sur de Bogotá, el pasado domingo 8 de octubre.



La que inició como una noche tranquila con una presentación común y alegre de canciones de música popular interpretadas por Mendivelso, se transformó en el momento más doloroso que ha vivido la familia del artista, luego de que un hombre invadido por los celos atentara contra la vida del cantante.

Ese fatídico día Felipe Mendivelso se dirigió en compañía de uno de sus hijos a un establecimiento comercial ubicado en el barrio El Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar, para trabajar como de costumbre.



Portando un sombrero y ataviado con un chaleco norteño, el hombre, de 47 años, inició su presentación interpretando famosas canciones mexicanas y del género popular a los clientes del bar que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.



Su gran entusiasmo y pasión por el canto, que acompañaba con pasos de baile, llamaban siempre la atención de quienes presenciaban su show, con el que se ganaba la vida. Sin embargo, en la noche del domingo, todo indica que un hombre que escuchaba su interpretación se vio invadido por los celos cuando Mendivelso cantó una estrofa de una canción a la mujer que se encontraba junto a él.



“Llegamos a una cantina y allá mi papá le cantó a una pareja. El compañero sentimental de la mujer se ofendió con mi papá”, afirmó a CityTv el hijo de la víctima que fue testigo de los hechos.



Momentos antes del asesinato. Foto: Particular.

Según el relato del hijo, Felipe el norteño estaba haciendo la presentación con el estilo que siempre lo hacía y se refirió a la pareja sin ninguna mala intención, al parecer era solo parte del show que daba. “Mi papá estaba cantando como siempre lo hacía los domingos, él siempre salía a rebuscarse”, dijo al medio citado.



En un video hecho por uno de los presentes, es posible ver a Mendivelso cantando y bailando una canción en medio del bar, cuando de un momento a otro y sin mediar palabra, un sujeto se levanta de su silla y lo intimida. Aunque el cantante no le presta atención e intenta seguir con su presentación, el hombre lo empuja contra una pared para agredirlo.



Lo asesinaron por dedicarle canciones a una mujer. Esta es la última imagen con vida del cantante Luís Felipe Mendivelso. El artista fue asesinado en el barrio El Paraíso de Ciudad Bolívar, luego de una presentación. Detalles con @SanabriaTatiana en #CityNoticias pic.twitter.com/V4uDMQ50se — Johnatan Nieto B. (@jnietoblanco) October 10, 2023

En un principio, los demás clientes y el mismo hijo del cantante trataron de detener la agresión, pero minutos más tarde el sujeto llegó en compañía de otros dos hombres y empuñaron un arma blanca en su contra, ocasionándole dos graves heridas.

“El señor salió y llamó a sus amigos. Los muchachos llegaron y sacaron un arma blanca y le pegaron a mi papá dos puñaladas”, dijo el hijo del artista.



Si bien alcanzó a llegar con vida al hospital, las heridas fueron de tal magnitud que terminaron acabando con su vida a pesar de los esfuerzos médicos.

El sueño de ser un cantante reconocido

Sus familiares lo recuerdan como una gran persona, amante de la música y que soñaba con ser un cantante reconocido en la música popular.

Mi papá siempre quiso ser un gran cantante, quería sacar sus discos y ser reconocido. FACEBOOK

“Mi papá siempre quiso ser un gran cantante, quería sacar sus discos y ser reconocido”, dijo uno de sus hijos a CityTv.



Aunque era conocido por varias personas que habían presenciado sus shows en algunos establecimientos de Ciudad Bolívar, quería mostrar su talento junto a grandes artistas y en escenarios importantes.



A lo largo de su vida, los instrumentos de cuerda hicieron parte de sus interpretaciones con la música popular como gran pasión, género que incluso inculcó en sus hijos.



Su madre, esposa, sus cinco hijos y demás familiares no pueden creer que le hayan arrebatado la vida por un hecho de intolerancia.



“Papito, gracias por todo, descansa en paz”, escribió una de sus hijas en redes sociales.



Otro de sus hijos ha recurrido precisamente a la música para despedirlo, compartiendo y dedicándole la canción Cuando yo quería ser grande del fallecido Vicente Fernández.



“Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando a una estrella deseaba. Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba”, dice la letra de la canción, que acompañó con el mensaje: “Para mi viejito".



No solo lo despiden con tristeza, también piden que se haga justicia y se condene a los responsables de atentar contra la vida del cantante. Pues, aunque dos hombres fueron detenidos por las autoridades, no saben cómo avanza el proceso.



De los dos capturados, uno de ellos tenía antecedentes por lesiones personales. Además, el establecimiento donde ocurrieron los hechos fue cerrado.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

