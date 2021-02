"Solo recuerdo cuando abrí los ojos y estaba entubado": Jeisson Madrid

Jeisson Madrid se esfuerza para contar por qué está en una camilla de cuidados intensivos, con un tubo de oxígeno en la nariz desde hace más de 26 días. La respiración se le corta a la hora de hablar y se nota en su bajo tono de voz.



Recuerda esos primeros días en los que empezó a sentir fiebre y ligeros problemas para respirar, pero por temor, se abstuvo a ir a que lo revisaran en un hospital. Los días pasaron y el malestar era más fuerte. Su esposa y su mamá le insistían en que fuera a urgencias, pero "por terco", como dice él, prefirió seguir tratando sus síntomas con medicamentos.



No fue hasta el día que perdió el conocimiento que se dio cuenta de lo grave que era su condición, pues al despertarse, estaba en un lugar totalmente distinto a su casa. “Solo sé que ese día me trataba con medicamentos, pero en ningún momento recuerdo nada. Solo cuando abrí los ojos y ya estaba entubado”, cuenta el hombre de 29 años.



Angustiada, su esposa, Claudia Murillo, lo llevó en un “moribundo” estado al Hospital Victoria, no pensaba en otra cosa más que en llegar lo más pronto posible a urgencias, pues a su esposo cada vez más se le complicaba respirar.



Ya en el centro médico, quienes lo revisaron notaron el grave estado de salud Jeisson, por lo que fue remitido al hospital San Blas. Jorge Mahecha, el médico que lo atendió en el segundo centro asistencial asegura que el paciente de covid-19 llegó con una saturación respiratoria de menos de la mitad, cuando normalmente debe ser entre el 90 y 94 por ciento.

Por estas graves faltas de oxígeno, tuvo que ser entubado y extubado en dos ocasiones. Incluso, estos problemas le causaron un paro cardíaco, durando dos minutos sin signos vitales, al borde de la muerte.



Tras una serie de reanimaciones, los médicos lograron salvar a Jeisson. “Yo solo recuerdo que estaba más allá que acá. Muchas cosas se me pasaban por la mente”, cuenta el paciente, hincha de corazón del América de Cali.



Mahecha cuenta que la evolución del estado de salud de su paciente es muy positiva, a comparación de como había llegado, pues ha recuperado poco a poco el habla, la motricidad y reconoce a sus familiares. El especialista considera que si continúa esta mejoría, Jeisson podría regresar a casa con su familia.



Madrid asegura que no sabe cómo pudo haberse contagiado, pues los partidos de su equipo los vio, y celebró, en casa con su esposa e hija. Lo que si hace es un llamado a la ciudadanía y a todos los hinchas del fútbol colombiano a celebrar, pero no relajándose y siguiendo las medidas de autocuidado.



Actualmente, Jeisson sigue en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), continuando su recuperación con el deseo de ver otra vez a su familia y los partidos de su ‘Mechita’.



REDACCIÓN BOGOTÁ.

Información de la Secretaría de Salud de Bogotá.

