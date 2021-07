El hombre que carga consigo una multitoma como aporte a la humanidad

“Cuando la gente me pregunta qué hago por la humanidad les digo que siempre que viajo llevo una multitoma conmigo. Hago a mucha gente feliz, especialmente en los aeropuertos. Vieran cómo sonríen cuando me ven con un espacio libre para cargar sus celulares”. Este fue un sencillo mensaje que publicó Luis Eduardo Quintero Berrio, en sus redes sociales, lo que nunca pensó es que la sencilla frase fuera a ser tan inspiradora.

La ocurrencia de este ciudadano fue mostrar cómo, con pequeñas acciones, se puede ayudar de forma desinteresada al otro. “Es que la cara de felicidad que hacen las personas cuando les dejó cargar sus aparatos no tiene precio, sobre todo en los aeropuertos”, dijo.



La publicación, que hizo en su red LinkedIn, se hizo viral porque de este acto tan sencillo se desprendió toda una serie de historias de personas que han tenido algún problema por la imposibilidad de comunicarse. Y es que cada día ponen más problemas para que la gente cargue sus aparatos. A veces hasta los celadores les dicen a las personas que se desconecten, pero en el mundo actual lo electrónico es una necesidad, mucho más después de la pandemia.

Esta fue la foto que se hizo viral en redes sociales. Foto: Archivo particular.

“He tenido toda clase de experiencias. Algunas chistosas de gente que anda en video conferencias en aeropuertos y urgidos por conectarse pues la videollamada les come la batería súper rápido”, contó Luis Eduardo.



Pero lo más curioso de la historia es cómo nació la idea del multitoma portátil. Surgió cuando Eduardo, por accidente, viajó al mundial de Brasil 2014. “Siempre cargaba mi equipo de oficina. Lo mío es el teletrabajo desde cualquier lugar del mundo y Brasil no fue la excepción. Me gusta improvisar viajes de última hora e ir de mochilero”.



Este profesional siempre estaba con su equipo de oficina: dos portátiles, una tableta, un equipo de fotografía (Nikon y GoPro), un celular y pues para cargar semejante arsenal necesitaba muchos toma corrientes. Entonces por precaución se llevó un multitoma de viaje. “Con lo que no contaba era que cuando aterricé en el aeropuerto de Sao Paulo me fue imposible conseguir alojamiento para esa noche. ¿Solución? Dormir en el aeropuerto”.

Luis Eduardo Quintero Berrio durante el viaje en que lo robaron. Foto: Archivo particular.

Tuvo que improvisar su oficina en una zona que había acondicionado la FIFA para viajeros en tránsito llamada Fun Zone y como no encontró alojamiento barato se quedó diez en el aeropuerto al mejor estilo de Tom Hanks en la película La Terminal.



A ese mismo lugar llegaba mucha gente, pero había muy pocos tomacorrientes. “Los turistas comenzaron a pedirme que si les dejaba conectar sus celulares especialmente mientras esperaban el avión. Lamentablemente fui víctima de robo en el aeropuerto. Se me llevaron todo mi equipo de fotografía, un iPad y solo me dejaron el multitoma” (Risas).



Desde ese día la regleta eléctrica se ha convertido en su compañera fiel. “Me lo llevo a todas partes conmigo y gracias al multitoma guardo muchas anécdotas de viaje”.



Una vez en el aeropuerto de Miami los sacó para conectar todos sus equipos y no pasó nada de tiempo cuando ya tenía casi que una fila de gente pidiéndole que les permitiera una cargadita. “Entre ellos, un señor que estaba en una video conferencia con su computador y su celular. Después de casi una hora yo ya debía abordar mi vuelo de regreso a Colombia y al decirle que era tiempo de llevármelo al señor casi le da un shock. No tenía donde más conectar sus equipos”.

Le pedía que le permitiera cargar 15 minutos más, pero a Luis Eduardo lo podía dejar el avión. “Yo no podía perder mi vuelo, pero el señor estaba tan desesperado que me ofreció 50 dólares. Le dije que eso no costaba tanto y que le recibía 10. Me dio un billete de $20 con una frase: ‘keep the change and thank you so much. God bless you’.



El hombre del multitoma también ha tenido experiencias curiosas con las autoridades. Una vez en el aeropuerto de Houston (USA), durante una larga conexión, uno de los guardias le hizo abrir su maleta pues notó algo sospechoso en los rayos X.

- ¿Y esto?

- ¡Un multitoma!

-Sí, pero para qué lo lleva. (Realmente pensé́ en responderle en forma sarcástica, pero en USA esas bromas dan cárcel o te deportan, pero ya).

-Es mi cargador de la felicidad

- ¿Cómo?

-Sí. Usted viera cómo le cambia la cara a la gente en los aeropuertos cuando buscan urgidos en dónde conectar su celular y no consiguen una toma. Ellos me ven, ven el multitoma, sonríen aliviados y me preguntan si pueden conectar el celular. Sus caras cambian de estrés a felicidad con la misma intensidad como cambia su indicador de batería de rojo a verde.

“Los de seguridad que escuchaban la entrevista prácticamente se totearon de la risa y me dejaron seguir”, contó Luis Eduardo.



Este hombre ha sido tan feliz con su idea que ya tiene varias versiones de multitomas según el país a dónde viaja. “Por ejemplo, cuando viajé a Europa conseguí́ la versión europea pues las tomas son diferentes, pero, eso sí́, la necesidad de buscar una toma y la sonrisa al encontrarla es igual en cualquier parte del mundo”.



Cuenta que, aunque hace esto como un acto de buena voluntad, no faltan los que lo critican. Cuando se viralizó su foto recibió muchos comentarios positivos: “denle un premio Nobel”; “una cerveza para este hombre”; “héroes que van sin capa”; “pequeños pasos para la humanidad”; “genial idea, la replicaré”.

Claro no faltaron los negativos. “Hay gente que no puede escuchar una idea positiva porque buscan el lado malo. Me dijeron que era el ‘dealer’ de los que sufren de nomofobia y necesitan estar con el celular cargado y conectados. Yo creo, en cambio, que esto sirve para conocer gente, escuchar sus historias y ayudar a alguien con la solución justa en el momento preciso”.



Pero los mensajes de apoyo a la iniciativa fueron más: “Esa es la respuesta. El mundo es mejor llenándolo de pequeñas cosas que con amor se comparten, principio vital de la sociedad. Todos esperamos grandes obras y pensando en eso no hacemos algo tan simple y tan grande a la vez. Espero encontrarme contigo en esos días que no tengo batería en el aeropuerto”, le dijo Lisset Valdivieso.



Otros lo llamaron ángel o salvador. “En la universidad yo cargaba con uno porque en la biblioteca no había suficientes en temporada de exámenes finales. Sin duda, se aprecia en esos momentos”, le dijo Marco Torres.



Magaly Mejía le comentó: “Lindo pensar en los demás en un mundo donde nos hemos vuelto egoístas”.

Luis Eduardo Quintero Berrio viaja con su arsenal de equipos para teletrabajar. Foto: Archivo particular.

Ahora Luis Eduardo no solo lleva su multitoma a los aeropuertos sino a los trenes, o incluso a los buses, cuando hay una sola toma y varios pidiendo alguito de corriente.

Y usted ¿Qué pequeñas acciones hace en favor de la humanidad?



CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ