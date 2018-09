El Grupo de Energía Bogotá es el segundo en el mundo en el sector gas

El Grupo de Energía Bogotá lidera el Índice de Sostenibilidad de Dow Jones en los mercados emergentes (Europa Occidental, India, China, Sudáfrica, Centroamérica, Sudamérica, entre otros) como la empresa con mejor desempeño en el sector gas y es segunda en el mundo después de Naturgy Energy de España.

El Dow Jones es el índice de sostenibilidad más reconocido a nivel internacional y analiza el desempeño de las compañías líderes en aspectos sociales, ambientales y económicos.



El Grupo supera a empresas como Osaka Gas Co Ltd de Japón, Italgas SpA de Italia, GAIL Ltd de India, Infraestructura Energética Nova de México, entre otras.

Por séptimo año consecutivo el GEB se consolida en el índice posicionándose como una de las empresas del sector con mejor desempeño en sostenibilidad corporativa del mundo.

El Grupo alcanzó una calificación, que lo ubica entre el 6% de las empresas del sector con mejor desempeño en sostenibilidad corporativa del total de empresas incluidas en el índice a nivel mundial.



También sobresale por sus buenas prácticas de clase mundial en desarrollo de su capital humano, seguridad y salud en el trabajo así como en ecoeficiencia operacional.



“Este es un logro que se suma a los buenos resultados financieros del Grupo que en el primer semestre de 2018 crecieron un 7.7% en ingresos. Además, para nosotros continuar siendo líderes en este índice destaca la integralidad de nuestros negocios y las buenas prácticas en sostenibilidad que hemos implementado para seguir creciendo”, dijo Astrid Álvarez, presidente del Grupo Energía Bogotá.

REDACCIÓN BOGOTÁ