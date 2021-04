El general Gómez Heredia cuenta cómo se salvó de morir por el covid-19

“Yo tengo un hijo pequeño, entonces él me decía: ‘Papito, tú te vas a contagiar, te vas a enfermar’. Y yo: ‘Que no’. ‘Que sí, retírate, retírate’, me decía”. Quien habla es el esposo de Esperanza y el papá de Jenny Paola, Óscar Felipe, Camilo y Mateo. Este último, de apenas 12 años, le advirtió a su padre que salir a trabajar en plena pandemia era muy peligroso. Pero qué más podía hacer, es el comandante de la Policía de Bogotá.

Cuando el general Óscar Gómez Heredia informó, el 24 de julio de 2020, a través de su cuenta de Twitter que había dado positivo para covid-19, aclaró que estaba bien. Los primeros días los pasó en casa sin ninguna complicación mayor. Dolor de espalda, cabeza y carraspera eran los síntomas, pero nada grave. No acarreaba enfermedades de base, así que creyó que con el aislamiento iba a salir pronto de la enfermedad.



“Estuve cinco días en mi casa, como si nada, pero la situación se complicó y me fui al hospital. Me tomaron una placa y me dijeron que tenía que quedar hospitalizado porque tenía una neumonía severa”, cuenta desde su oficina, en el comando de la Metropolitana en el centro de Bogotá. Después de varios días en piso, la saturación se complicó, así que tuvieron que llevarlo a la UCI, donde pasó 15 días.



Antes de hablar toma aire. Los ojos se humedecen. Un silencio se toma el despacho, sus hombres de confianza se miran entre ellos, no es común ver al jefe conmovido. “Después de que uno sale de ahí la vida le cambia. Porque es que mucha gente no cree en nada...”. Su celular suena, seca sus lágrimas incipientes y la reflexión queda a medias. No hay tiempo para llorar, en Twitter empezó a cabalgar la noticia de que supuestamente habían asaltado la sede del movimiento indígena Mais, y todo lo que estaba haciendo tuvo que detenerse para aclarar esta información.



Llama al comandante de la estación de la localidad donde ocurrieron los hechos, luego habla con el policía que atendió el caso, y tras algunas verificaciones se aclara que no se trató de ningún asalto a las instalaciones, sino un atraco a un asesor que estaba al frente de la sede. El general Gómez cree que buena parte de la alta percepción de inseguridad entre los ciudadanos de Bogotá obedece a un mal manejo de la información en redes sociales y, en algunos casos, a los medios de comunicación.



Cuelga el teléfono, da algunas órdenes y vuelve a sentarse. “Para mí fue muy duro, sobre todo que es ahí cuando se entiende que uno es frágil; ahí no hay grado, no hay nada, ahí está uno solo con Dios. Después de 14 días, me dijeron que iba a recuperarme. Tuve momentos muy difíciles, me intubaron. Una enfermera me dijo que yo era un sobreviviente”. Pensó que se iba a morir, así que le pidió a su esposa que organizara las cosas y echara para atrás la venta del apartamento. Si él no estaba, ¿dónde iba a vivir su familia? Eso no lo dejaba tranquilo.



“Uno nunca piensa en que se puede morir en cualquier instante, pero cuando uno está ahí se da cuenta de que quedan muchas cosas por hacer”, contó el alto oficial. Por fortuna salió adelante, pero mientras estuvo hospitalizado ocurrieron dos de las noches más difíciles en la historia de la ciudad, y él no pudo hacer mucho.



El 9 de septiembre de 2020 estaba en los últimos días de UCI cuando algunos de sus hombres agredieron hasta la muerte al estudiante de derecho Javier Ordóñez en Engativá, lo que desató un caos que terminó en nueve fallecidos, decenas de heridos, entre civiles y uniformados, y buena parte de los CAI de la ciudad calcinados.

“Cuando los hechos del 9 y el 10 de septiembre estaba en convalecencia, estaba hospitalizado, pero estaba en proceso de recuperación, por lo que tenía acceso a la información de lo que sucedía. Es un hecho muy lamentable que nos pasó en esta ciudad, y que hubiéramos querido que nunca se hubiera presentado, y pienso que de eso nos debe quedar una enseñanza para no repetirlo”, reflexiona el general Gómez.



Su historia como policía

El camino para llegar a liderar la seguridad de la capital del país fue largo. Él es de Guateque, Boyacá. Un resumen de su hoja de vida no es tarea sencilla, porque es muy larga. Una vez graduado del colegio, e inspirado por su hermano Luis Alberto, policía y quien también fue comandante de la Mebog, decidió ingresar en 1987 a la institución. Se graduó en 1989, y su primera labor fue comandar un CAI en Fontibón. Después estudió criminalística y fue enviado a labores de policía judicial. Posteriormente fue trasladado a la Sijín de Tunja y luego estuvo en dos comisiones del Bloque de Búsqueda contra Pablo Escobar.



Viajó a Cali y después se convirtió en ayudante del general Luis Humberto Pineda, quien fue designado director de la Dirección Operativa. Vivió en Medellín, Buenaventura e Ibagué. En medio de todo esto estudió derecho y en las aulas de la universidad conoció a su esposa. Dice que estudió esa carrera no para ser abogado, sino para ser un mejor policía.



Antes de ser designado a la Metropolitana de Bogotá, lideró la zona 6, Antioquia, Córdoba y Chocó. Una vez llegó a la capital, con algunos de sus hombres de confianza, realizó un análisis de los delitos aquí.



“Encontramos que había una delincuencia común, diferente a la de Medellín. Claro, hay fenómenos donde encontramos estructuras organizadas principalmente por el tráfico de estupefacientes. En ese análisis hallamos que había estructuras de otras regiones, encontramos en Suba a los de ‘el Mesa’, que son fuertes, delinquen en Bello, Antioquia, pero tenían como franquicias en Bogotá, Soacha, Boyacá y algunos municipios de Cundinamarca”, explicó.



Su cabeza y corazón están en recuperar la seguridad de los bogotanos. Y hay dos aspectos claves en los que se detiene: los hurtos y los homicidios. La tendencia de reducción de asesinatos se mantiene en la ciudad.

“El año pasado hubo una reducción de todos los delitos. Lógico, somos conscientes de que en el 2020 hubo unas características muy diferentes, y no podría desconocer que estuvimos varios meses confinados y en algunos delitos, especialmente en el hurto, sí impacta, pero en el homicidio no impacta lo mismo”, precisó el general.



El general Óscar Gómez, en su despacho, dando instrucciones para confirmar la veracidad de una información den Twitter. Foto: Óscar Murillo / EL TIEMPO

Pero tiene claro que las cifras positivas de reducción de índices de criminalidad no generan una sensación de tranquilidad. Enfatiza en que seguirán combatiendo el crimen con todas las capacidades. Para ello se creó un comando exclusivo para TransMilenio, se han potenciado las capacidades investigativas, la tasa de esclarecimiento de homicidios es de 35,44 por ciento, la más alta del país; se han consolidado más de 1.000 frentes de seguridad con la ciudadanía y se han fortalecido con hombres del Ejército los controles en vía.



Sobre la percepción de inseguridad, reflexionó acerca del rol de la información no verificada que se viraliza en redes, e incluso, en algunos casos, en medios de comunicación.



“¿Qué ha influido bastante? Las redes sociales, los medios, porque hoy todo es inmediato, la gente se está informando en tiempo real, entonces, le voy a ser sincero, con un agravante: que a veces el afán de decir las cosas nos lleva también a desinformar. Con todo el respeto, pero es así, porque mire que con un nuevo equipo de trabajo lo que hacemos es revisar lo que sale en tiempo real, y nos ha tocado inclusive, con dolor y el respeto debido, salir a corregir y decir: ‘Mire que esto no es así’ ”.



Y la presión que están sintiendo sus hombres se nota. En esta época de pandemia, los policías son los que se encargan de hacer cumplir las normas de bioseguridad, interrumpir las fiestas clandestinas, entre muchas tareas, mientras siguen con sus labores cotidianas.



Este año, la Policía de Bogotá ha capturado a 6.607 personas por diferentes delitos, 1.059 de estos por orden judicial. Explica que por eso es el hacinamiento que hay hoy en estaciones y URI de la ciudad; 3.000 internos están recluidos en las celdas de 400 personas, según contó.



No obstante estos resultados, y por la inseguridad, y por recientes casos de presunto abuso de la fuerza, desde muchos sectores se ha pedido una reforma estructural de la institución. Ante esto responde que la Policía de Colombia es una de las más reconocidas del mundo.

“A veces pienso que nos reconocen más afuera que aquí adentro. Claro, habrá cosas que cambiar, porque hay que transformarse; la Policía es hoy una Policía moderna, integrada por seres humanos que cometemos errores, pero no conectamos con ello. Cuando hay errores en temas de transparencia, la institución tiene sus mecanismos para corregir, sancionar”.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

