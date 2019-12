El Gallo, taller de bicicletas y café para compartir

Para quienes montan bicicleta como parte de su rutina, para los aficionados, para los más experimentados o para los que solo se divierten, hay un sitio de parada técnica hacia la salida norte de Bogotá: El Gallo Bici.Taller.Café.

Después del peaje en la vía a Chía, kilómetro 3, este negocio consiente a todo el mundo y ofrece lo imaginable y necesario para los ciclistas.



El nombre obedece a tres razones, la principal es por la expresión ‘se la engallo’, haciendo referencia a reparar esos problemas técnicos que se presentan; la segunda, porque en España los gallos son los capos del pelotón, y la última, porque ellos abren muy temprano, a las 6 de la mañana, y el gallo es el único que se levanta tan temprano.



Desde su fachada con el nombre grande en letras de color verde que caracterizan a El Gallo, las instalaciones propician ese ambiente familiar que Luz Helena, la señora de los huevitos; Karen, la barista y mesera; Beicker, el mecánico; Santiago Potosí, el muchacho del parqueadero; Jessica Rodríguez, administradora de la tienda, y Santiago Muñoz, dueño del negocio, han ofrecido a todos sus clientes, al igual que a sus visitantes, desde que empezaron.



“Todos los clientes que tenemos son consentidos y amados, los conocemos a todos, desde el que tiene la bicicleta más económica hasta la más cara", le contó a EL TIEMPO Jessica Rodríguez, la administradora. “Tenemos clientes como Egan Bernal, él es conocido de Santiago; Julián Román y Andrés Parra, actores. Ellos nos adoran y aman venir a parchar aquí. Todos son super consentidos, los saludamos con beso y abrazo, por el nombre, y les preguntamos cómo están. Es algo que les fascina a ellos, a nuestra clientela en verdad la queremos”, comenta.



Con tan solo pasar unos minutos allí se puede apreciar cómo las personas se sienten a gusto, porque, más allá de ese toque especial en el trato, no hay cosa que pregunten que no haya en El Gallo: tienen desde comida exclusiva para ciclistas, bebidas, pasabocas, accesorios y prendas de vestir especiales hasta venta de ciclas nuevas y usadas.



Venden aguapanela, bocadillos, barras energéticas y café como lo más básico, al igual que práctico, en momentos de afán. Sin embargo, en las mañanas, para los que van con calma y sin afanes, les tienen su desayuno completo, con jugo de naranja, chocolate y los huevos preparados por Luz Helena, que se han vuelto famosos entre los que van cada ocho días. Incluso, hay algunos que, durante los dos años que lleva funcionando el Bici.Taller.café, no faltan ni una sola semana, ni menos un fin de semana, a tal punto que saludan y a los pocos minutos, Karen ya les ha llevado a la mesa lo que suelen comer.



El taller atendido por Beicker Aponte está en el segundo piso del lugar. Ahí están todas las piezas mecánicas que puede necesitar una cicla, incluso algunas son armadas y vendidas. Una rampa junto a las escaleras es la forma ingeniosa que permite subir las bicicletas para prestar el servicio que requiere mayores esfuerzos, como cambiar todo el rin.



También ofrecen dos parqueaderos para los que llegan en automóvil y arrancan desde este punto de encuentro sus recorridos hacia puntos de la Sabana como Canecas, o quienes van un poco más lejos, por ejemplo a Tunja.



Al igual que los parqueaderos que surgieron al observar necesidades de sus clientes, actualmente tienen ‘El final feliz,’ una pequeña cabaña donde planean dar masajes a los clientes para relajarlos después de montar en bici.



REDACCÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotáET