El fútbol 5 todavía no puede reactivarse

En Bogotá hay 100 canchas sintéticas públicas, que fueron adecuadas en la administración anterior, y 50 privadas para la práctica del fútbol 5. Estos campos están distribuidos en todas las localidades. Pero por la pandemia del covid-19 han estado cerradas y no hay posibilidad de que vuelvan a abrir pronto.

La pasión que genera este deporte en la ciudad es bastante grande. De hecho, miles de bogotanos acostumbraban antes de la cuarentena a citarse en canchas privadas para jugar y al final de la jornada entre todos pagaban el alquiler, cuenta Alejandro Serrano, administrador de la página Fútbol Casual Bogotá, que se encargaba de hacer las convocatorias para los partidos amistosos.



“En la página de MeetUp, donde tenemos ya cerca de 1.500 seguidores, mandábamos las convocatorias, y en la semana alcanzábamos a organizar alrededor 15 partidos amistosos, a los que asistían casi 200 personas”, agregó.



Pero, con el inicio de la cuarentena se cerraron todos estos escenarios y se suspendieron las convocatorias. Y aunque los deportes de conjunto, como es el caso del fútbol 5, según Serrano, siguen sin estar autorizados, muchas personas han vuelto a organizar partidos clandestinos. La prohibición incluye los espacios al aire libre, como son la mayoría de las canchas de este deporte.

Según Juan Manuel Cordovez, director del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, el virus al aire libre se degrada fácilmente, ya que es una partícula cubierta por proteínas sensibles al ambiente. Sin embargo, al entrar en contacto con los fluidos corporales, como el sudor, su estructura podría volver a estabilizar.



El riesgo aumenta también por el contacto que hay entre los jugadores, la duración de los partidos, que usualmente son por cerca de dos horas, y la poca probabilidad de que los aficionados tengan el tapabocas bien puesto.



“Este tipo de conductas se deben a la cultura colombiana, que necesita estar en contacto físico constante, y el fútbol les da esa oportunidad”, explica Esteban Ordóñez, profesor de psicología de la Universidad Minuto de Dios.

No obstante, hay personas que manifiestan la necesidad de volver a practicar este deporte. Es el caso de Cristian Sánchez, jugador profesional de fútbol sala, quien asegura que esta prohibición le ha generado depresión y le preocupa que, a diferencia de la Liga de Fútbol, este año el futbol 5 no podría reactivarse.



Sánchez, además, dice que la inactividad también lo afecta económicamente, pues al estar suspendidos los torneos, él no recibe ninguna remuneración. Los equipos le pagan por participar. Por eso este deportista se gana la vida ahora vendiendo yogures.



Por otro lado, están los dueños de negocios de canchas sintéticas, que llevan más de 5 meses cerrados. Uno de ellos es Fabio Hernández, propietario de Universal Fútbol Club, quien dice que las pérdidas han sido inmensas para este sector, pero que guardan la esperanza de abrir nuevamente con ciertos protocolos. Incluso, afirma, podrían funcionar de la mano de la Alcaldía.

El gremio considera que se pueden adoptar medidas como la toma de la temperatura a los jugadores antes de ingresar a la cancha y de salir superior a 38 grados, reportar el caso al Distrito. También estarían dispuestos establecer el lavado de manos y las desinfección del calzado.



Lo que sí está permitido es la práctica de deportes y actividades individuales. De hecho, ya hay lugares al aire libre dispuestos, como los parques metropolitanos. Por ende, advierte el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), si una persona quiere salir a jugar solo con un balón lo puede hacer, pero no podrá hacerlo en las canchas sintéticas de fútbol 5 de la ciudad.



Según cifras de Saludata, Bogotá tiene el 34,2 por ciento de los casos reportados en Colombia por covid-19, y 631 de ellos son activos, datos que aún hacen más incierto el panorama para dicho deporte en la ciudad.

