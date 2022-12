EL TIEMPO tuvo acceso a un audio grabado por Jhon Freddy Rojas Peña, el padre del menor de siete años que murió en la madrugada de este sábado en la clínica Shaio luego de recibir varios impactos de bala en un aparente ataque sicarial que ocurrió en el norte de Bogotá.

En la grabación, el hombre de 38 años dice que se dirigían hacia el departamento de Santander para celebrar el Año Nuevo cuando fueron interceptados por los criminales.



“Mataron a mi hijo y realmente no sabemos por qué nosotros. Somos personas trabajadoras, llegamos a Bogotá solo para salir adelante. Él era un niño que solo tenía 7 años y que se dedicaba a estudiar”, se escucha en el audio.



Rojas Peña asegura que tiene una empresa de cobranzas, que fue candidato al Concejo por el Polo en el año 2018 y que después del ataque no han recibido el acompañamiento de las autoridades.



Además, según información a la que tuvo acceso la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el hombre no cuenta con antecedentes judiciales y al parecer tiene un local comercial en la localidad de Kennedy.



“No sabemos realmente cuáles eran las intenciones finales. Ahorita, toda mi familia está en peligro”, agregó.



La Policía informó que está tras la pista de los atacantes y se analizan las cámaras de seguridad de la zona.

Audio de Jhon Freddy Rojas Peña Audio de Jhon Freddy Rojas Peña El audio embebido no es soportado

¿Cómo ocurrió el ataque?

El ataque se presentó ayer a las 4:23 p.m. cuando dos sujetos, quienes se movilizaban en una moto, dispararon en repetidas oportunidades contra la camioneta Jeep de color blanco.



En el vehículo se movilizaban Jhon Freddy Rojas Peña y su esposa Mayerly León, padres del menor, quienes se encuentran fuera de peligro. En la camioneta, según el reporte policial, también se encontraban dos personas identificadas como Efrén Rojas Peña y Gloria María Peña.



La información fue confirmada por un conocido de la familia del menor, quien le dijo a EL TIEMPO que su deceso ocurrió a las 3 de la madrugada de este sábado en la clinica Shaio.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias