Unión de académicos, empresarios y hoteleros para atender la pandemia

Con la llegada del coronavirus al país, la solidaridad ha salido a flote. Los sectores público y privado, los académicos y los ciudadanos han demostrado que en tiempos de pandemia el esfuerzo lo hacen todos.



Así lo han demostrado la Cámara de Comercio de Bogotá, la Universidad del Rosario y la Sociedad Tequendama. Cada uno desde su especialidad reunió esfuerzos para ayudar a atender la pandemia que en la capital del país ha afectado a más de 350 personas.

Gracias a estos aportes, que no solo benefician a la capital, se podrán hacer 3.000 pruebas diagnósticas, liberar espacio en los hospitales para atender la emergencia sin dejar a un lado los otros problemas de salud que afectan a la población, y se adecuarán espacios de aislamiento con todas las condiciones para prevenir al máximo los contagios.



Todas las iniciativas serán coordinadas por médicos y expertos investigadores que serán los encargados de asesorar y capacitar al personal que trabajará en ellas.

Los ciudadanos pueden aportar haciendo donaciones.

Corferias es adaptado como centro hospitalario

El emblemático recinto ferial se convertirá en el hospital más grande de Bogotá. Serán 1.200 camas hospitalarias que estarán listas este domingo, 2.000 más que serán instaladas en una segunda fase y, de ser necesario, se dispondrán 5.000 más.

La adecuación del recinto ferial empezó el pasado viernes con la desinfección y limpieza del espacio. Foto: Alcaldía de Bogotá

El lugar será atendido por cerca de 1.100 funcionarios de la salud entre especialistas, médicos, enfermeras y auxiliares que prestarán sus servicios en el Gran Salón y en el pabellón cuatro de Corferias.



Sin embargo, es importante aclarar que este centro hospitalario no recibirá casos de coronavirus, su función será atender pacientes de baja y mediana complejidad que permitan liberar espacio en hospitales, para que estos puedan recibir a las personas afectadas por la pandemia.



Claudia López, alcaldesa de Bogotá, aclaró que en Corferias no habrá unidades de cuidados intensivos (UCI), pues estas solo pueden ser instaladas en los hospitales que ya están funcionando. Actualmente la ciudad cuenta con 11.000 camas hospitalarias y cerca de 1.000 en UCI, la meta es 4.000.



Para alcanzar este número y adecuar a Corferias como centro hospitalario, la inversión será de 250.000 millones de pesos, que serán asumidos por el Distrito y la Nación.



No obstante, López aclaró que si la emergencia continúa y exige mayor capacidad de la que se está disponiendo, la inversión puede alcanzar el medio billón de pesos.

Universidad del Rosario hará 3.000 pruebas de coronavirus

El laboratorio de micro-biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario fue autorizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) para hacer pruebas de diagnóstico de covid19.

El laboratorio de microbiología de la U. del Rosario puede hacer hasta 100.000 pruebas diagnósticas, para esto busca apoyo financiero con una campaña de donación. Foto: Mauricio Moreno

Esta autorización se logró gracias al trabajo de seis docentes del Departamento de Biología y ocho estudiantes de doctorado y, además, tuvo una inversión de 500 millones de pesos por parte de la Universidad. En la etapa inicial, que comenzó el pasado 28 de marzo, se realizarán 3.000 pruebas de diagnóstico.



Según Juan David Ramírez, presidente de la Asociación Colombiana de Parasitología y Medicina Tropical y líder del proyecto, la Universidad lleva diez años en la investigación de diagnóstico molecular de distintos agentes infecciosos.



Este proceso se adelantará en la sede Quinta de Mutis, ubicada en el Siete de Agosto, en Bogotá, lugar en donde está el laboratorio de microbiología que cuenta con cabinas de bioseguridad y termocicladores, elementos indispensables en el diagnóstico.



Sin embargo, la institución anunció que el laboratorio está en capacidad de hacer 100.000 pruebas diagnósticas, para la cual requiere una inversión de 4.000 millones de pesos que están recolectando a través de la campaña #HagámosloPosible.

“Invito a donar a todos los ciudadanos, a las empresas y a la comunidad rosarista. El apoyo es fundamental en un momento clave de la pandemia, lo que significaría la salvación de muchas vidas”, afirmó Alejandro Chayne, rector de la Universidad del Rosario.



Si usted quiere donar, puede hacerlo en la cuenta de ahorros BBVA n.° 309030864 a nombre del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario.

Hotel Tequendama atenderá aislamiento

Serán 413 habitaciones dispuestas para que los pacientes de menor complejidad pasen el aislamiento. Del total, 233 hacen parte de Suites Tequendama y 180 del Hotel Tequendama.

Así son las habitaciones de Suites Tequendama, donde los pacientes estarán aislados. Foto: Cesar Melgarejo.

Esta disposición fue hecha por la Sociedad Tequendama, del Ministerio de Defensa, que determinó que las habitaciones funcionarán de acuerdo con las necesidades del Hospital Militar, que será el que decida qué pacientes serán trasladados a este complejo.



El funcionamiento incluye la capacitación del personal de cocina, limpieza y funcionamiento.



Para la alimentación de los pacientes se dispusieron dos mesas en la puerta de cada habitación. La idea es que el personal deje los alimentos en una de ellas, y cuando se retire, el paciente pueda recogerlos; luego, el aislado tendrá que dejar los platos y desechos en la otra mesa, de donde serán recogidos para su desinfección. Además, el Hotel anunció que ni la entrada principal ni los ascensores de uso común se van a utilizar para el traslado de pacientes, esto con el fin de prevenir al máximo la infección en estos espacios.

