Él es la víctima fatal del accidente en el deprimido de la calle 94

Todo ocurrió en el acelerado deprimido de la calle 94 con NQS, en Chapinero, en el norte de Bogotá. Era temprano, menos de las 7 de la mañana, y Héctor Zúñiga, oriundo de Pereira (Risaralda), de unos 30 años de edad, iba en su moto para el trabajo, en el que llevaba apenas pocos días, cuando una camioneta de alta gama se le fue encima.

El choque sonó como una explosión, todo fue muy rápido y estrepitoso. Algunos ciudadanos que estaban en la zona creyeron que una escena de tanta destrucción solo era posible si la Mercedes Benz gris había caído desde la parte alta. Así se informó inicialmente, que un carro cayó de la vía que rodea por encima el deprimido, y que la moto recibió el impacto.



(En contexto: Grave accidente en Bogotá: motociclista muere en deprimido de la 94)



No obstante, con el paso de las horas, las autoridades confirmaron que lo que ocurrió fue que el conductor perdió el control del vehículo y, a toda velocidad, arrolló a Héctor y a su moto, que fueron lanzados con tal fuerza contra un muro, el cual generó que la motocicleta se incendiara y quedara desecha.



“Hace poco se murió mi otro hermano. No nos han entregado ni las cenizas y ya esto”, manifestó una mujer que no ha salido de un duelo y que ya debe empezar otro. El covid-19 se llevó a uno -el jueves recibieron su cuerpo-, y ahora, un accidente de tránsito que tiene que resolverse, se llevó al otro ser querido.



Héctor tenía tres hijos y una vida por delante, llevaba un año de casado.



(Le sugerimos: Carro de empresario farmacéutico, implicado en accidente en calle 94)



La Policía de Tránsito informó que investigarán este hecho y que para ello dispusieron de todas sus capacidades técnicas para aclarar lo ocurrido. Aunque el accidente sucedió temprano en la mañana, la familia se enteró hasta después de las 4 de la tarde. Las autoridades informaron que la víctima se llamaba Héctor Zúñiga, pero no hubo un contacto inicial con ellos.

Facebook Twitter Linkedin

Así quedó la camioneta que se accidento en la calle 94 con NQS. Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO

Tuvieron que ser contactados por redes sociales para finalmente ser informados sobre su deceso por parte de las autoridades. La familia pasó varias horas corroborando lo que les decían. La moto se quemó y con ella la placa, no había cómo identificar el vehículo. Solo quedó una imagen de la virgen, que estaba unida al manubrio de la moto.



Sin embargo, una fotografía de un reportero gráfico de este diario dejó ver, en medio de los restos de la moto, un pedazo blanco con un diseño negro, que era igual al de la moto de Héctor. Ahí empezaron a inquietarse.



Mientras esperaban la confirmación, rogaban que no fuera cierto, pero había muchas coincidencias. Lo llamaban insistentemente al celular, pero no contestaba, hasta que en un momento simplemente dejo de timbrar.



(En otras noticias: Identifican a responsables de muerte de motociclista en Las Américas)

“En el deprimido de la 93 con NQS se presenta un siniestro vial entre un vehículo particular y una motocicleta en donde desafortunadamente pierde la vida el conductor de la motocicleta. Todas las capacidades operativas y de investigación de la seccional de tránsito y transporte se encuentran en el lugar para identificar las circunstancias que generaron este lamentable suceso”, explicó Mildred Montilla, comandante operativa de la seccional de tránsito y transporte.

La camioneta

La camioneta que está involucrada en este accidente, y que quedó en pérdida total, es de placas UCO577. En el sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito, aparece con una infracción por estacionar en sitios prohibidos, y a nombre de Alberto Bravo Borda.



EL TIEMPO pudo establecer que el conductor del vehículo en el momento de los hechos, y que fue trasladado a la clínica Los Nogales, es esta misma persona. Según fuentes de entidades médicas, Bravo Borda permanece estable.



(Le recomendamos: El peligroso negocio que podría estar detrás de la desaparición de Nátaly Ángel Sáenz)

Investigadores estuvieron en este lugar como parte de las acciones de vigilancia y seguimiento, y en los próximos días se tendrá que aclarar qué pasó en este caso. También se realizó un examen de alcoholemia, pero los resultados aún no se conocen. Una de las hipótesis que toma fuerza es que hubo un exceso de velocidad. No obstante, para demostrar eso, será clave la revisión a cámaras de seguridad y testimonios de testigos de los hechos.

Cifras de accidentalidad

De acuerdo a información de la Policía de Tránsito de Bogotá, en la capital del país en lo que va del año se han registrado 1.512 siniestros viales. Entre el primero de enero y el 31 de mayo de este año, según datos de la Secretaría de Movilidad, ha habido 6.490 heridos, y 163 muertos.



De los fallecidos, 30 fueron ciclistas; dos conductores; 56 motociclistas; acompañante de motociclista, nueve; acompañante de otros, cinco, y 61 peatones. En cuanto a lesionados, 858 fueron ciclistas; 866, conductores; 2.362, motociclistas; 587, acompañante de moto; 996, acompañante de otros, y 821 peatones.



(Tenga en cuenta: ¿Hay restricciones en Bogotá para este puente festivo?)



La movilidad fue un caos en el sector del deprimido de la calle 94 por varias horas ayer en la mañana, mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo de Héctor, se recogían algunas pruebas, y hasta que se limpiaba la vía, que resultó afectada con aceite, gasolina y restos de la camioneta y la moto.