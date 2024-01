Él era Iván Andrés Palomino, el hijo mayor del general (r) Rodolfo Palomino

El general (r) Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, informó en las horas de la noche de este viernes 12 de enero que su hijo mayor, Iván Andrés Palomino, falleció.

Murió el hijo mayor del general (r) Rodolfo Palomino

Iván Andrés Palomino y su esposa Nohora Castellanos Foto: Facebook

“Dios ha anticipado tu partida amado hijo Iván Andrés. Mi primogénito, el que me enseñó a valorar cada momento en este mundo, ha partido al reino de Dios”, señaló Palomino en su cuenta de X (Twitter).



El general (r) y su esposa Eva Ardila Castillo tienen tres hijos: Iván Andrés (quien era el mayor de todos), Juan Sebastián y José David.



Se conoce que Iván Andrés falleció antes de cumplir 40 años y sus padres siempre hablaron de él con mucho amor y orgullo. El joven, interesado en las finanzas, deja dos hijos, producto de su matrimonio con Nohora Castellanos, con quien contrajo nupcias en 2015.



En una entrevista para EL TIEMPO en enero 2014, Eva, madre de Iván, habló sobre las complicaciones de salud que estaba sufriendo e indicó que su esposo e hijos fueron quienes le ayudaron siempre a llevar su enfermedad.



En su perfil de LinkedIn, Iván Andrés Palomino se describía como una persona con vocación "Diplomático-Empresarial y Corporativa sobre temas relacionados con inteligencia, análisis y riesgos geopolíticos, de seguridad nacional, económicos y estratégicos a personas, compañías e instituciones con diversos intereses en la industria colombiana".



"Me caracterizo por ser un estratega en asuntos corporativos y comunicación estratégica", apuntó.



Resaltó también su desempeño como asesor de altos directivos en proceso de creación y gestión de relaciones públicas, corporativas y estratégicas.



Incluso, destacó una entrevista del 2019 dada al diario Portafolio, en la que explicó cómo funcionaba Meat House, una empresa que busca estimular a los consumidores de carne a ser comercializadores de productos cárnicos.



Palomino era titulado en Administración de Empresas, con maestría en Sistemas Integrados de Gestión (HSEQ) y estudios especializados en el Centro Internacional para la Excelencia en la Industria de Alimentos (Meat School ICFIE) en la Universidad de Texas Tech y en las últimas tendencias del ‘mercadeo relacional’.



Por su parte, el general (r) recordó en medio de un diálogo con la revista Bocas, en enero del 2015, una anécdota que vivió con Iván como protagonista.



"De pronto, hace unos días mi hijo, Iván Andrés, cumplió 30 años, pero yo estaba atendiendo unas cosas del servicio y no pude ir. Pero le envié una nota y parece que esa terminó siendo una cosa muy simpática en la reunión. La leyeron en voz alta", indicó.



"Le recordaba las travesuras de su infancia y le expresaba el reconocimiento por sus logros académicos y laborales. Y al mismo tiempo lo invitaba a que diera el paso a la autosuficiencia y a la independencia", dijo en ese momento.

En redes sociales ya circulan mensajes de condolencias sobre la partida de Iván Andrés. "Lamentamos profundamente la pérdida Ivan Palomino un hombre excepcional, esposo ejemplar, e incomparable padre cuyo amor por sus hijos y su familia nunca era superado por nada", escribieron de su círculo cercano en Facebook.

