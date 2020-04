El emotivo aplauso masivo al médico amenazado por parte de sus vecinos

En Colombia, algunos médicos que están combatiendo en primera línea al nuevo coronavirus han sido discriminados y atacados por parte de algunas personas. Este fue el caso de un pediatra que fue victima de una intimidación por parte de unos vecinos.



“Doctor, si no se va, matamos a su esposa e hijos”, decía un mensaje escrito en la pared contigua a la puerta de su apartamento en Bogotá. Ante esto, millones de colombianos se han pronunciado rechazando este tipo de violencia hacia los enfermeros y médicos que se están exponiendo y arriesgando para salvar vidas.



Ante la amenaza de muerte que recibió este pediatra, el pasado jueves en la noche, los residentes del conjunto donde vive junto con su esposa e hijo se asomaron a sus ventanas y balcones para darle un emotivo aplauso masivo y homenajearlo.



El médico, quien lleva 15 años laborando y se desplaza a diario hacia su trabajo, sintió miedo ante el mensaje, por lo que llego a considerar abandonar el edificio junto con su familia. “Uno trata todos los días de hacer una buena labor y a veces uno siente que debería ser mejor recompensada”, dijo, consternado, en 'Noticias Caracol'.



Sin embargo, sus vecinos le pidieron que no se mudara y se unieron para poner en varios de sus apartamentos el mensaje: “Yo apoyo al personal médico”, demostrándole así que no está solo y que cuenta con su apoyo.



Por su parte, el administrador del conjunto manifestó en 'Noticias Caracol' que no aceptan esos hechos y que todos “aprecian y valoran su labor”, por lo que están trabajando para dar con el paradero de quien escribió el mensaje en la pared.



Debido a que no hay cámaras de seguridad en los pasillos del conjunto, no ha sido sencillo identificar al perpetrador, sin embargo, tanto las autoridades como los propios residentes están haciendo investigaciones.



