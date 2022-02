La vida de un taxista en Bogotá cambió repentinamente luego de haber sido atacado con ácido. Hoy está postrado en una cama esperando a que su tratamiento médico surta efecto en lo físico y en lo psicológico. “Yo duré 12 días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luchando por mi vida, ahora lucho por recuperar mi vida”, dijo Édison Arbey Rojas, taxista.



(Lea también: El 88% de los bogotanos cree que la ciudad ahora es más insegura).

Jessica Andrea Beltrán Sánchez tuvo un presentimiento la noche en la que su esposo, de solo 27 años, fue atacado con ácido mientras trabajaba como taxista en Bogotá. Eso ocurrió el domingo 14 de noviembre las 4:30 de la mañana.



Ella cuidaba a sus hijos de ocho meses y cinco años mientras él trabajaba todas las noches para conseguir el sustento de la familia. En esa labor cumplía nueve años en un vehículo que no era de su propiedad.

Solía despertarse todos los días a las dos de la tarde, pues prácticamente trabajaba durante toda la noche. “Él se levantaba, almorzaba, se bañaba, se arreglaba, se alistaba para salir a trabajar y a las 4:30 de la tarde se despedía, y el resto del día nos hablábamos a través del chat de WhatsApp”, contó su esposa.



(Le recomendamos: Así fue la captura de los presuntos asesinos de Natalia Castillo).



En noviembre del año pasado todo transcurría con normalidad hasta que un pálpito levantó de la cama a Jessica. “Le escribí a las tres de la mañana, y me dijo que iba hacia el sur con un servicio y que se tenía que devolver al Centro Internacional a dejar una plata”.

Édison se devolvió y se encontró con un compañero, tomaron tinto y luego, en la calle 60 con avenida Caracas, una mujer estiró la mano para solicitarle el servicio de transporte hacia Teusaquillo.



Ya con la pasajera a bordo avanzaron por ese corredor vial, y en la calle 47 le dijo que subiera por ahí y que realizara un giro. “Cuando mi esposo hizo esa maniobra, esa mujer le rapó el celular que llevaba en la pierna. Él la volteó a mirar y comenzó el forcejeo”.

De repente, la extraña sacó de su bolso una botella de gaseosa, pero con un líquido raro, y lo lanzó al rostro del conductor. “Entonces solo pudo soltar el celular, avanzó un poco más y en la calle 47 con carrera 15 ya no pudo más del dolor en los ojos”. En medio de su desesperación sacó fuerzas para comenzar a pitar mientras sentía que su piel estaba encendida como un carbón.



(Además: Recompensas, ¿la estrategia correcta contra la delincuencia en Bogotá?)



En ese momento la delincuente siguió rociándole ácido en todo el cuerpo. “Un vecino del sector vio que la señora le estaba lanzando algo y que salió corriendo por la calle 47”. El taxista pidió ayuda por el radioteléfono a la central de taxis y afortunadamente, gracias a una aplicación que tenía en el teléfono, se le pudo hacer rastreo satelital. No pasó mucho tiempo y al lugar arribaron dos compañeros de trabajo.

Cuando vieron a Édison, estaba en el piso vomitando sangre por la inhalación del químico. Sus amigos trataban de tranquilizarlo, pero la angustia lo hacía perder el control, gritaba del dolor. “Se lo llevaron a la Clínica Marly y allí lo ingresaron. Yo llegué a las 6 de la mañana a visitarlo, y él me alcanzó a comentar lo sucedido. Luego me dijeron que me retirara porque los iban a canalizar para ponerle medicamentos”, contó su esposa.



Hoy tiene fuertes afectaciones en sus pulmones y también dificultad para caminar. “Del momento del ataque yo recuerdo muy poco. Estamos esperando a que la Policía nos dé información de los que me atacaron. Yo estoy muy mal de los pulmones”.



Por ahora tiene tratamientos para recuperar su visión, usa inhaladores y tiene citas constantes con otorrinos y psicólogos porque el ataque lo tiene postrado en una cama. “La recuperación ha sido lenta pero espero salir adelante”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com si usted ha sido víctima de ataques con ácido en Bogotá