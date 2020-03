El drama de las familias por sus allegados atrapados en otros países

El mismo drama que están sufriendo varios extranjeros en el aeropuerto El Dorado en Bogotá lo están viviendo varios colombianos en las terminales aéreas y en las fronteras de otros países ante la imposibilidad de viajar y llegar a sus países debido a la pandemia por Covid-19.

Luis Eduardo Alvarado de 65 años viajó por 20 días a visitar a su hijo que vive en Argentina.Pero, según sus familiares, el hombre está atrapado en Encarnación (Paraguay) en la triple frontera. “Él iba a visitar a mi primo pero no pudo entrar. Ahora está en ese país, solo, y su viaje de regreso es hasta el 30 de este mes”, dijo Lina Sánchez, su sobrina.



El viajero ya habló con la aerolínea Copa Airlines pero, según contó, no quieren reprogramarle el vuelo aún sabiendo que si no entra antes del fin de semana, no podrá ingresar a Colombia.



“Él es un adulto mayor y no conoce a nadie en Paraguay. Ahora está en un hotel tratando de buscar un vuelo y sus recursos son limitados”, dijo Sánchez. La familia de Luis Eduardo les pide ayuda a las autoridades nacionales para que pueda regresar sano y salvo. Temen por su estado de salud.

Este adulto mayor se encuentra atrapado en Paraguay. Foto: Archivo particular

Otros están represados en otros países. "Soy un ingeniero que viajé a España con otro compañero por cuestiones de trabajo. Tenemos el tiquete de regreso para el lunes pero ya será tarde según las últimas medidas del gobierno".



Para este ciudadano esa decisión del gobierno viola abiertamente el artículo 13 los derechos humanos. "Yo tengo una esposa y un hijo de dos años que me esperan y mi compañero también", dijo indignado desde Europa.

A otros los atormenta la distancia en la que están sus familiares. "Mi nombre es Andrés, vivo en Bogotá. Mi esposa Carolina y su hijo Sebastián están en China intentando salir desde finales de Enero. Dada la expansión del COVID-19 en el país asiático en esa época, Caro y Sebastián no pudieron volar de regreso a Colombia".



Según explicó, recientemente estaba autorizada la salida entonces compraron tiquetes aéreos para el 24 de Marzo, con llegada a Bogotá el 25 de Marzo a las 9AM.

"Ahora, con el cierre de El Dorado por 30 días, Caro y Sebastían tendrían que estar mínimo un mes más en China, Guangzhou".



Andrés explica que Sebastián tiene 5 años y que es un niño que necesita reunirse con su familia, continuar estudiando y recibir atención médica en Colombia."Ambos están bien de salud, pero llevan casi dos meses intentando regresar, y ahora serán 30 días más. No sabemos cómo buscar ayuda para que los dejen regresar en el vuelo que ya tenemos. Nuestro hogar está incompleto, y el niño necesita volver a su país", agregó Andrés.

Migración Colombia ya está al tanto de la situación y está evaluando la posibilidad de ayudar a estas personas.

CAROL MALAVER

