El dolor de tres puñaladas: el testimonio de Alejandro Falla

En enero de este año me tropecé con un evento que cambio mi vida y, aunque no vivo en Colombia, me trastornó la forma como veo la realidad de Bogotá, una ciudad sumergida en el caos, la inseguridad y el desespero.



Pocas veces he experimentado la necesidad de recrear eventos de mi vida personal, aunque en algunas ocasiones me he expresado metafóricamente a través de la poesía, juntando mis sentimientos con momentos, dándoles alguna rima o ritmo poético. Sin embargo, en esta ocasión siento la necesidad de soltar mis dolores expresados en tres puñaladas que recibí dentro de una desesperante realidad, en la que más de ocho millones de personas sobreviven en Bogotá.



Como muchos de los habitantes o visitantes de Bogotá, que han resultado afectados por el crimen de una u otra forma, el 12 de enero saliendo de un restaurante con mi hermano acudimos al auxilio de una pareja que estaba siendo asaltada justo enfrente nuestro.

No hubo análisis preventivo ni dobles pensamientos. Fue tan solo el instinto y la compasión por los gritos de auxilio de alguien lo que nos puso en medio del robo. La mente no se nubla, pero se inunda, el forcejeo y gritos aceleran el metabolismo y no dan tiempo para pensar en el autocuidado, temer por la propia vida o anticipar el uso de armas.

La mecánica nos da una victoria efímera cuando uno de los asaltantes se da a la fuga, pero el otro queda arrodillado, sometido de alguna manera soltando su botín a la calle: un simple celular. Como en un evento paralelo; durante esos veloces segundos, el arrodillado toma un puñal lo clava en mi pierna derecha a la altura de la rodilla provocando que mi victoria como castillo de arena se derrumbara junto con mi cuerpo, dejando al arrodillado de pie extendido sobre mi cuerpo terminando su natural tarea de sobrevivencia con dos puñaladas más que aterrizan en mi antebrazo izquierdo y se da a la fuga en medio de mi yo sangrando por todos lados.

Podría confundirme con los siguientes segundos que lentamente ya se convertían en minutos mientras la comunidad de la zona con un alma de buenos samaritanos y sin ningún temor ponen atención a las heridas mientras llega la ambulancia. Luego me entere que la policía junto con la comunidad había dado captura en flagrancia a ambos delincuentes, no voy a desconocer el alivio que ese me dio en ese momento.

Esa parte de mi historia termino en una sala de cirugía, muchas semanas de recuperación y probablemente meses de terapia. Pero hasta ese momento las heridas no amenazaron mi espíritu, tan solo mi cuerpo.

Mi primera puñalada

Estando en emergencias y dada la concentración de gente y comercio a esa hora en ese lugar (4 p.m. de un viernes), recibimos muchos videos de lo sucedido en esos escasos segundos. En uno de esos videos, mi alma se arrugó y en profunda tristeza recibí la primera puñalada.

En ese video vimos cómo mientras le interponíamos nuestro cuerpo para defender a esa persona que había sido asaltada, cuando esta vio que el botín robado caía al piso, simplemente se agacha, lo toma y sale corriendo de la escena. Para aclarar, no esperaría que se lanzara sin cerebro como nosotros encima del ladrón, pero al menos en el quinto segundo que se dio a la huida y viéndome tirado en la calle herido, al menos se acercara con intención de agradecer el estúpido gesto que hicimos.

Al contrario, huye con su propio botín sin mirar atrás donde quedó un charco de sangre y desilusión. Ahí quedé herido de verdad.

Mi segunda puñalada

A pesar del dolor, angustia y confusión, en emergencias de la clínica presentamos la denuncia correspondiente y mi hermano se tomó el trabajo de ir a las 3 a.m. a la URI a presentarla con la intención de colaborarle a la justicia a hacer su loable labor de manera expedita y certera. Luego de mi cirugía que fue exitosa y supe que recuperaría la movilidad total de la pierna probablemente en un año, me enteré que habían liberado a los atracadores por presuntas irregularidades en el protocolo de captura por parte de los agentes de la Policía.

Sin querer entrar en detalles, hasta a la Fiscalía y Policía Judicial les pareció esto unas faltas increíbles. Mientras lentamente esa noticia se convertía en mi segunda puñalada y mi corazón la resentía hundiéndose fríamente en mis latidos, pensaba cómo se sobrevive en esta ciudad en donde estamos expuestos, indefensos, enfrentando un caos sin poder defendernos.

Mi tercera puñalada y estocada final

Así pasaron las semanas. Salí de la clínica, comencé terapia física y lentamente a planificar mi regreso a casa. Revisando mi correo personal me encuentro una comunicación de la Fiscalía en donde me informaban que en marzo 13 debía presentarme en una Casa de Justicia para conciliar con los delincuentes junto con mi abogado.

No voy a negar que pensé que se trataba de un correo spam dado lo ridículo del precedente. Ni siquiera abrí el documento adjunto. Recibí luego de dos días el correo certificado en mi casa. Era una increíble y fantasmagórica realidad. Con el dolor que me causaba en mi humanidad esta puñalada, ahora proporcionada por la justicia, decidí llamar y ser testigo de esta realidad.

Era verdad, tenia que confrontar a mis agresores, presentar mi identidad ante ellos y conciliar amistosamente en una Casa de Justicia. Ah, y los gastos del abogado corrieron por mi cuenta. No sabía si reír o llorar. El cierre de la llamada fue de no creer: “o puede usted desistir de la querella”, me dijo la fiscal. ¿De la que? pensé.

Era lo único que quedaba dado que el ciudadano asaltado, y que defendimos, no interpuso denuncia y se apeó con su mugre celular sin mirar atrás; y que la eficiente Policía falló en los protocolos de captura que llevaron a la liberación de los delincuentes. Mi denuncia, bien puesta y maja de intento de homicidio, se convertía en una simple ‘querella callejera’ que en realidad yo nunca busqué.

Desisto entonces y ‘me quedo con la justicia divina en este caso’, le dije a la fiscal al otro lado de la línea mientras sentía como su afilado puñal me atravesaba dándome la tercera puñalada en lo que me quedaba de sentido común como ciudadano de una ciudad sumergida en lo irreal, caótico y fantástico.

La pregunta diaria que nos haremos los transeúntes de la capital colombiana, bien sea en tránsito temporal o en residencia permanente, cuando pisamos el asfalto será ¿cuántas puñaladas más vamos a enfrentar y ahora quien podrá salvarnos?

Por: Alejandro Falla