Llegó el 2022 con grandes retos y mucho trabajo por hacer. Un año complejo desde lo económico y lo social, pues el Covid-19 sigue dando muestras de mutación y ataque, y la política será, seguramente, una de las tareas a superar como sociedad.



El 2021 terminó dejando tras de sí un Plan de Ordenamiento Territorial para nuestra ciudad decretado a las malas. Si bien es cierto que no estuvimos de acuerdo con esta decisión -porque como lo dijimos en su momento el documento está mal hecho, incompleto y tiene apuestas irracionales-, estábamos listos para pasar la página y trabajar en una propuesta de reglamentación y corrección a este sinsentido jurídico decretado por la alcaldesa.



Sin embargo, en los últimos días la alcaldesa se ha dedicado a defender el documento en varios medios de comunicación apelando a la descalificación, politización y desinformación. Creemos que ese no es el camino de construir la Bogotá que todos queremos. Le aclaro nuevamente alcaldesa: los constructores formales de esta ciudad nunca le han dicho NO a las cargas urbanísticas. Por favor, no siga repitiendo algo que usted sabe que es falso.



Y para no fomentar la desinformación, vale aclarar que las cargas urbanísticas no son un tema nuevo. Estas se pagan en Bogotá desde hace varios años y ya son altísimas, lo que venimos reiterando es que el aumento desproporcionado que se plantea en el POT terminará subiendo considerablemente el precio de la vivienda. Y como en el caso de la vivienda de interés social este tiene unos topes fijos, pues es posible que esta se deje de construir en Bogotá.



No se entiende por qué la alcaldesa ataca al sector formal, cuando en varias ocasiones nos hemos sentados con ella para proponerle esquemas de incremento de cargas, pero que financiera y matemáticamente no tuvieran un impacto tan grande para las familias bogotanas, sobre todo para las más necesitadas, pues los proyectos tendrán que subir de precio o simplemente no se podrán hacer.



Nuestras quejas sobre el documento decretado no son políticas. Es más, le imploramos varias veces que resolviera los temas técnicos antes de entrar en la discusión política, pero tampoco tuvimos éxito.

Alcaldesa, dejar a Bogotá sin oferta de vivienda suficiente, obligando a la gente a irse de la ciudad o a incrementar la informalidad con el costo ambiental que eso significa, condenar a la ciudad a no tener viviendas de una habitación (sin razón alguna), disminuir la oferta para hogares de 1, 2 y 3 personas cuando hoy el 75 % de la ciudad está en ese segmento, ir en contra del principio de proximidad (que la gente pueda vivir cerca del trabajo, estudio, hospitales etc.), crear un POT incomprensible y prácticamente inaplicable es lo que hemos marcado como error.



Lo anterior no tiene apellidos, no viene de partidos políticos, se lo dijimos todos los gremios, varias universidades, académicos, asociaciones ciudadanas y también los concejales de la ciudad, incluso los de su partido y coalición.

Estigmatizar y señalar al sector productivo que ha sido, entre otras cosas, su aliado es una estrategia incomprensible, y más cuando viene de una alcaldía que habla todo el tiempo de cómo hacer las cosas distinto.



Queremos, como siempre, seguir aportando empleo, emprendimiento, viviendas, espacio público y apoyo a la administración. Permítanoslo. No es polarizado, es uniendo que se demuestra el liderazgo.

ALEJANDRO CALLEJAS

Gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca