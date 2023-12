El difícil camino de los creadores del primer carro eléctrico 100 % bogotano

“Vamos a crear vehículos raros, que se diferencien de los demás”. Con esta frase empezó el sueño del bogotano Nelson Javier Roldán, quien junto con su hermano Mauricio lleva casi 10 años construyendo los primeros vehículos eléctricos 100 por ciento colombianos. Y aunque en el camino han encontrado distintos obstáculos, están ad portas de que sus creaciones puedan salir a la venta y circular por la ciudad.



(Lea también: Estaciones de recarga: el gran desafío de la movilidad eléctrica en Bogotá).

Motivados por su amor por los deportes sobre ruedas, ambos emprendedores iniciaron construyendo bicicletas. Pero, debido a que Javier es ingeniero mecánico y Mauricio ingeniero eléctrico, en 2009 se dieron cuenta de que eran “el equipo perfecto” para empezar a fabricar vehículos cero emisiones.

“No creemos que haya que seguir el camino de los mejores, porque así siempre vamos a estar detrás del mejor. Para superarlo, hay que seguir un camino diferente. Entonces, eso fue lo que empezamos a hacer, a crear vehículos eléctricos con sistemas de energías alternativas solares y eólicas”, aseguró el empresario para EL TIEMPO.

Facebook Twitter Linkedin

Los primeros vehículos creados por los Roldán combinaban la energía eólica y eléctrica. Foto: Cortesía}

De esta manera, entre el 2015 y el 2019, con ayuda de distintas alianzas con la academia nacional, lanzaron tres automotores que no solo fueron sensación por tener un diseño deportivo y aerodinámico, muy similar al de las grandes marcas internacionales, sino también por “usar las leyes de la termodinámica de forma distinta”.



(Puede leer: ¿Seguir o acabar con el pico y placa en Bogotá? Expertos plantean solución).



Sin embargo, a raíz de la pandemia, que puso a tambalear su emprendimiento por un tiempo, decidieron cambiar el concepto y crearon Eolo, un cuatriciclo eléctrico de carga fabricado para servicios de paquetería.



“Nos dimos cuenta de que la mensajería o paquetería a la puerta de la casa había crecido de forma importante. Entonces decidimos mostrarles a las empresas que se dedican a esto que pueden tener un servicio ecológico y económico al tiempo”, dijo Javier.

Eolo, a los patios



Duraron alrededor de un año diseñando, fabricando y probando el Eolo, para que fuera seguro, confortable y que resistiera la mercancía. Según el empresario, lograron crear un automotor liviano, económico y amigable con el medioambiente, pues solo pesa 480 kilos (con baterías incluidas) y, además de ser cero emisiones, tiene piezas hechas con materiales reciclables.



“El vehículo se puede cargar en cualquier tomacorriente. Por otro lado, al día consume entre 6.000 y 7.000 pesos para recorrer 100 kilómetros. Eso, comparado con otros modelos y con los precios del combustible, es una gran ventaja, pues un carro normal gasta entre 25.000 y 35.000 pesos por recorrer lo mismo”, explicó Javier.

Una vez estuvo terminado, empezó a recorrer la ciudad, pero lo que probablemente ninguno de los dos fabricantes sabía era que la legalización de un vehículo de este tipo iba a ser realmente larga y compleja.

Facebook Twitter Linkedin

En julio de este año, Eolo terminó en los patios por no estar autorizado para circular. Foto: Laura Dussán. EL TIEMPO

“Comenzamos a crear nuestra empresa legalmente y abrimos un perfil en el Runt como fabricantes carroceros. Duramos más de un año tratando de matricular el vehículo, pero la conclusión es que definitivamente la industria en Colombia, al menos hasta ahora, tenía la puerta cerrada a los fabricantes del país”, sostuvo el ingeniero.



Incluso, en julio de este año, Eolo terminó en los patios por no estar autorizado para circular; allí duró aproximadamente un mes. Para los Roldán fue un momento muy difícil, ya que, además de tener que pagar un monto aproximado de 700.000 pesos, muchas personas les dijeron que nunca podrían sacar el carro de ese lugar.

Esperamos comercializarlo a un precio que esté por debajo de los 60 millones de pesos, que es el de otros eléctricos chinos de capacidades similares FACEBOOK

TWITTER

Pero, tal como aseguró Javier, “no hay mal que por bien no venga”. Aquella dificultad fue determinante para empezar a darse a conocer. Gracias a la visibilidad de las redes sociales, no solo pudieron salir de los patios, sino también empezar a dialogar con las autoridades.



“Estamos pasando situaciones económicas duras porque nunca esperábamos que la matrícula fuera tan demorada. Logramos abrirnos un espacio en el Ministerio de Transporte. Mostramos la problemática y que este tipo de desarrollo local puede ser muy benéfico para el país”, contó.



El ingeniero afirmó que no fue hasta la primera semana de diciembre cuando el Gobierno quitó un requerimiento que “era imposible” de cumplir para un fabricante nacional.



“Teníamos que tener un certificado de producción de años anteriores. Es decir que si yo quería construir autos, tenía que demostrar que llevaba años haciéndolo. Sin este requisito será más sencillo; sin embargo, tendremos que volver a hacer el proceso con el Runt si queremos matricular el primer carro para enero o febrero del otro año”, indicó Javier.



Por esa razón, los hermanos Roldán se han dedicado en los últimos meses a reunir la documentación necesaria para poder operar en Colombia y así, por fin, materializar ese sueño por el que han trabajado.



(Le recomendamos: Las claves del plan de movilidad sostenible y segura en Bogotá que deja Claudia López).

Facebook Twitter Linkedin

Se espera que el carro tenga autorización para circular en 2024. Foto: Laura Dussán. EL TIEMPO

Los pasos siguientes



Una vez tengan la autorización del Ministerio de Transporte, quieren empezar a buscar inversionistas y empresarios que estén interesados en el proyecto, para llevarlo a otro nivel y, por qué no, ponerlo a competir con otras marcas a nivel internacional.



“Esperamos comercializarlo a un precio que esté por debajo de los 60 millones de pesos, que es el de otros eléctricos chinos de capacidades similares. Por el momento podemos armar dos de estos por mes, pero la idea es poder aumentar la producción”, afirmó Javier.

El empresario también dijo que con su hermano están trabajando en un nuevo diseño “más estético y más estilizado”.

Creemos que no podemos competir contra grandes empresas, pero ahí es donde está el espíritu de innovar. Aún hay muchas cosas por inventar FACEBOOK

TWITTER

“Tendrá una carrocería de aluminio y una estructura de acero. Al igual que el actual Eolo, tendrá una autonomía de hasta 110 kilómetros, de acuerdo al nivel de carga”, indicó.



Javier y Mauricio, con su historia, buscan no solo ser un referente en la industria automotriz del país, sino también invitar a otros connacionales a “salirse del molde” y emprender.



“A veces, los colombianos no creemos en lo nuestro y decimos: ‘Para qué nos inventamos lo que ya está inventado’. Creemos que no podemos competir contra grandes empresas, pero ahí es donde está el espíritu de innovar. Aún hay muchas cosas por inventar”, concluyó.

LAURA VALENTINA MERCADO

Redacción Bogotá

@lauramerher1 @bogotaET

Más noticias