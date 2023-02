Circular por la avenida Rojas –o avenida Constitución– puede ser una pesadilla tanto para conductores como para peatones y ciclistas. Para los primeros puede ser cuestión de paciencia, pues en horas pico un recorrido de 35 minutos puede llegar a durar una hora y media, como lo evidencia EL TIEMPO en un recorrido realizado por la vía el pasado 21 de febrero a las 8 de la mañana; y para los segundos, cuestión de vida o muerte por la ausencia de ciclorrutas y aceras óptimas para transitar.



(Además: ¿Por qué no les funcionó a los taxistas la protesta en Bogotá?).

La Rojas, que tendría que cumplir la función de descongestionar la 68, se extiende desde la calle 80 hasta la calle 24, lugar en donde, tras un desvío, se une con la avenida La Esperanza. En total son 4,8 kilómetros de longitud con cuatro tramos, los cuales pasan por los barrios Normandía, La Cabaña, Bosque Popular, El Laurel, San Joaquín, Palo Blanco, La Estrada, Las Ferias y Bonanza.



El primero –si vamos de sur a norte–, que va desde el inicio de la vía hasta la 63, en el Jardín Botánico, es, según los propios residentes de la zona, “el más transitable”.



Manuel Arévalo, residente del barrio Normandía desde hace 32 años, cuenta que, además de algunos problemas con la malla vial, “por lo general era una parte de la avenida Rojas que se dejaba andar”. Sin embargo, opina que gracias al crecimiento de los servicios de aplicaciones la situación ha empeorado.



“Si usted va de sur a norte en hora pico, pero sobre todo en la noche, despuesito de las 6, se va a dar cuenta que la vía queda de un solo carril porque empiezan a llegar todos los Uber y los que vienen a recoger a sus hijos y se hace una fila hasta la 26”, señaló.

No solo camiones son los que pululan sobre la vía, también es posible encontrar motos y vehículos de empresas del sector sobre las aceras. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El tramo más crítico

Si en algo coinciden los residentes de los barrios que la avenida Rojas atraviesa es que el sector más crítico se encuentra entre la calle 63 y la 72. Se trata de un tramo de 1,7 kilómetros con una vía con un solo carril por sentido y en donde abundan los vehículos mal parqueados, los escombros y el mal comportamiento de los conductores.



En primer lugar, como explica Arévalo, al ser una calle tan comercial “es normal que en horas pico lleguen los camiones a descargar su mercancía y ocupen un carril”.

EL TIEMPO evidenció esta situación; no obstante, no solo camiones son los que pululan sobre la vía, también es posible encontrar motos y vehículos de empresas del sector sobre las aceras. Eso, sin contar con la ocupación del espacio público por parte de algunos comerciantes de la zona.



“Aunque ya solucionaron el tema de los huecos, que era terrible, todavía tenemos problemas con los camiones y los carros que se parquean sobre la bahía. Acá han venido los del Distrito, pero no han podido con el tema y eso lo que ha aumentado es la delincuencia”, le dijo a EL TIEMPO Orlando Vargas, presidente de la junta de acción comunal del barrio La Estrada.

Vecinos del sector denuncian que los recicladores obstruyen la circulación. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El asunto es más crítico en la mañana y en la noche, pues las cuatro rutas del SITP que pasan por la vía –60, 135B, A/C153 y H/C131–-son buses padrones que, al no tener suficiente espacio para pasar, quedan atrapados en el tráfico. “Yo uso la (ruta) 60 para ir al trabajo y esa toma la Rojas en la 26. Hasta la Libre todo bien, pero de ahí para adelante puede pasar una hora para llegar a la 72. (...) No entiendo cómo a veces los recicladores van tan campantes por la vía generando trancón”, dijo Alejandra Ávila, quien usa la vía a diario.



Una de las razones por las que la vía es tan angosta es por la presencia de torres de energía en el costado occidental de este tramo, las cuales colindan con las viviendas y están allí desde los años 60. “Venimos de una vía de dos carriles por sentido y de golpe pasa a uno solo, entonces eso también explica el trancón”, agregó Arévalo.



Según el IDU, hoy no existe ningún plan para mejorar las condiciones del tramo. “Esta vía se encuentra incluida en el largo plazo del POT. Actualmente no está estructurado el proyecto para su ampliación”, indicaron desde la entidad.

Es común ver basuras y escombros en varios tramos de la vía. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Las Ferias

Gran parte de los conductores y ciclistas que usan la vía de sur a norte suelen girar en la calle 72 hacia el occidente. Los pocos que, una vez llegan al busto del General Gustavo Rojas Pinilla, siguen derecho hacia el barrio Las Ferias, se encuentran con un panorama terrorífico.



Son apenas 540 metros de vía desde la 72 hasta la 75, pero allí conjugan, en una escala menor, todos los males de la Rojas. Si bien la avenida se amplía en este sector, desde muy temprano en la mañana y hasta bien entrada la noche, uno de los carriles es ocupado por vendedores que no tienen espacio dentro de la plaza de mercado de las Ferias y por vehículos que abastecen este punto.



Un nuevo mal sale a la vista en este punto, y quizás el que más preocupa a los vecinos de la zona, las ratas. “Ahí siguen, se esconden, pero así siguen”, comentó una de las vendedoras de la plaza.

Son apenas 540 metros de vía desde la 72 hasta la 75, pero allí conjugan, en una escala menor, todos los males de la Rojas. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Según los vecinos, esta situación, que ya fue denunciada por EL TIEMPO en junio del año pasado, se ha exacerbado con la llegada de recicladores a la zona. “Ellos llegan al pasto y cuando están separando la basura dejan escombros en la calle y eso obviamente llama a las ratas”, señaló Lucía Orjuela, residente del barrio Las Ferias.



Un aspecto que llama la atención, y que según los residentes es una constante, es la ausencia de personal del Distrito que ayude a solucionar los problemas de movilidad y de medioambiente. “Acá se la pasan funcionarios de chaquetas rojas y del Ipes, pero aunque hemos sido cansones con el tema, nadie nos resuelve nada”, concluyó Vargas.



Con respecto a la intervención de la vía, el IDU señaló que en este momento avanza en “los trámites de coordinación interinstitucional con el Acueducto, solicitud de PMT ante la Secretaría de Movilidad, así como la socialización con la comunidad y levantamiento de actas de vecindad”, para arrancar con las obras de mejoramiento de algunos tramos de la vía, proceso que comenzará en junio de 2023.

Hay tramos de la vía que se encuentran en mal estado. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

REDACCIÓN BOGOTÁ

