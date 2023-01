Una joven de 27 años -quien pidió no revelar su identidad- fue asaltada por cuatro sujetos cuando se dirigía hacia su vivienda en su motocicleta. Según la víctima, los delincuentes la interceptaron en la avenida CIrcunvalar con calle 26, lugar en donde, además de quitarle su vehículo, también le propinaron una golpiza.

"Cuatro muchachos salieron de la maleza y se me tiraron encima. Yo me caí de la moto y empezaron a pegarme patadas en la espalda. Uno de ellos me pisó el tobillo derecho. Luego me quitaron el casco y empezaron a pegarme en la cabeza", contó la joven.



Los delincuentes habrían dejado un objeto sobre la vía para hacer caer a los conductores. La mujer de 27 años cuenta que también fue abusada sexualmente por los delincuentes.



"Uno de ellos me puso el cuchillo en la garganta y me dijo que me quedara quieta, dos de ellos, mientras el otro me tenía el cuchillo en la garganta, empezaron a manosearme por debajo de la blusa", agregó.



Según el relato de la víctima, un conductor de un carro intentó ayudarla al ver que los sujetos la estaban golpeando, sin embargo, los delincuentes también los intentaron robar.



"Llame al 123, me dirigí rápidamente hacia el CAI de Monserrate, les avise a los patrulleros que estaban ahí. Ellos salieron a ver si los podían agarrar, pero no los encontraron”, concluyó.

REDACCIÓN BOGOTÁ con información del Noctámbulo.

