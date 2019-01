Así avanza el cierre del campamento humanitario de venezolanos

Dos meses después de su apertura, el campamento humanitario transitorio para los venezolanos que estaban invadiendo el espacio público en el sector de El Salitre (Bogotá), cerrará sus puertas.

Desde el inicio, tanto las autoridades como los más de 500 migrantes que llegaron a estar en el campamento, habían pactado que este espacio era un lugar transitorio mientras los venezolanos podían encontrar una mejor forma de vida.



Este martes 15 de enero se hará efectivo el desmonte de campamento donde aún permanecían 83 personas, algunas que no tienen claro dónde pasarán la noche y otras que con ayuda de familiares o amigos encontraron un lugar para vivir.



La Secretaría de Integración Social, entidad que tuvo a su cargo este campamento, les ha proveído –además de todo lo que había en el lugar- de transporte, mudanza y posibilidad de guardar maletas o enseres en bodegas. Los ciudadanos que no tengan a dónde ir tras el desmonte del campamento podrán dirigirse a albergues temporales donde podrán estar hasta tres días.



Datos de esa entidad informan que de los 500 venezolanos en el campamento, 115 se retiraron voluntariamente, 138 viajaron a Rumichaca o de regreso a Venezuela con apoyo de Migración Colombia y otras entidades gubernamentales, 56 abandonaron el campamento sin saber exactamente su paradero y 43 fueron expulsados por problemas de convivencia.



“El Distrito comenzó desde el 13 de noviembre (cuando se abrió el campamento) a hacerle seguimiento a las personas y familias para ayudarlas a ver qué podían hacer y en tomar los siguientes pasos (…) Lo que haremos por supuesto es vigilar a las personas vulnerables, darles alternativas, pero no en este espacio en Engativá”, afirmó la secretaría de Integración Social, Cristina Vélez.



Este lunes sobre las 5 de la tarde un grupo de 32 personas, 21 adultos y 11 niños, salieron del campamento con rumbo a Cúcuta. Un bus dispuesto por la Secretaría de Integración Social los recogió en el lugar y los llevará hasta el Puente Internacional Simón Bolívar. Un grupo afirmó que se devolverá a Venezuela.

Desmonte del refugio humanitario El Camino. Foto: Rodrigo Sepúlveda

Minuto a minuto

8:30 a.m. Solo queda una carpa montada



A esta hora, solo queda una carpa montada. A las 11 de la mañana se va a realizar la reunión del Puesto de Mando Unificado donde se hará el balance final sobre el campamento humanitario Y si hay alguna persona o familia que no tenga a dónde irse, será trasladada de inmediato a un albergue transitorio de los que tiene el distrito dispuestos.



8:02 a.m. El proceso continúa como estaba previsto



Hasta el momento todo transcurre en completa calma y hay presencia de equipos psicosociales de Integración Social con el apoyo también de la Secretaría de Seguridad, además de Migración Colombia que está colaborando con la logística para levantar este campamento.



8:00 a.m. Albergues de tres días



Para los migrantes que no tengan un sitio a donde llegar, el distrito tiene listos 50 cupos para familias en unos albergues especiales que se han contratado. Estos serán también sitios transitorios de máximo tres días.



7:56 a.m. Avanza desmonte de carpas



Poco a poco van saliendo los migrantes del campamento humanitario transitorio Solo quedan 8 carpas de las 80 iniciales a donde llegaron a vivir desde el pasado 13 de noviembre cerca de seiscientas personas.



7:40 a.m. Ya quedan 13 carpas



De las 22 carpas que aún permanecían alzadas en el campamento, solo quedan 13 pendientes por desmontar. Lo primero que hacen los funcionarios es censar a las personas, ayudarles a sacar sus pertenencias y montarlas en los carros si tienen un punto fijo al que desplazarse.



7:35 a.m. Balance de la secretaria de Integración Social



"El balance es que ha sido un proceso muy duro, pero logramos avanzar en los problemas de convivencia. Y hoy culminamos este proceso", aseguró la secretaria de Integración Social, Cristina Vélez.



Además, informó que algunas personas ya han ido saliendo por cuenta propia y quienes aún permanecen es porque están a la espera de utilizar el servicio de mudanza.



7:30 a.m. Segunda carpa es desarmada por el Idiger





Funcionarios del Idiger son los encargados de desmontar las carpas. Ya va la segunda. Mientras los adultos sacan sus pertenencias, algunos miembros de entidades se encargan de conversar con los niños.

Un grupo de 32 ciudadanos venezolanos abandonó este lunes el campamento humanitario en la localidad de Engativá en Bogotá. Foto: Cindy Morales / ELTIEMPO.COM

7:15 a.m. Ya se desmontó la primera de las carpas



La primera de las carpas ya fue completamente desocupada y desmontada. Aún faltan 21. La Alcaldía les dará servicio de transporte para movilizarse hasta su próximo lugar de destino.



6:55 a.m. Migrantes que permanecen en el campamento



Entre las personas que aún permanecen en el refugio humanitario se encuentran una mujer gestante y 19 menores de edad.



6:48 a.m. Presencia de instituciones



En el campamento hacen presencia, en total, 230 funcionarios que apoyarán su desmonte. Entre ellos se encuentran miembros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, de la Secretaría de Integración social y Migración Colombia.



6:43 a.m. Hay 83 personas aún en el campamento



En el campamento aún quedan 83 personas y son quienes a esta hora empiezan a alistar y recoger sus pertenencias para salir del lugar. La Secretaría de Integración aseguró que hoy mismo quedará desmontado el refugio que era provisional y en el que todavía estaban dispuestas 22 carpas.



6:30 a.m. Rueda de prensa



A las 6:30 a.m. comenzó la rueda de prensa de la Secretaría de Integración Social desde el campamento provisional en el que se encontraban los migrantes venezolanos.



Noticia en desarollo...