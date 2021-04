Capturan a señalado de abusar de más de 30 mujeres en Bogotá

Este viernes se dio la captura de un delincuente señalado por abuso y violencia sexual contra al menos 30 mujeres de Bogotá.

El hombre, según algunos testimonios de víctimas y familiares, seguía a las mujeres mientras se transportaba en un Ford de color negro, vehículo que le sirvió para llevar a cabo sus ataques.

‘El depredador del carro negro’

Desde hace más de tres meses se presentaron varias denuncias de abuso sexual en la capital del país que respondían a un ‘modus operandi’ similar: un sujeto, desde un carro negro, seguía a las mujeres. Él esperaba a que apareciera un espacio desolado u oscuro y, prácticamente, les ponía el auto como obstáculo para impedirles la escapatoria.



Tras ello descendía del vehículo, modelo Ford, y las abordaba de forma violenta.

“Viene un carro negro Ford detrás de mí, yo me cambio de acera al ver que viene despacio. Cuando yo me cambio, lo que hace es que me adelanta, se baja del carro, me aborda, me coge por el cabello, me tira al piso”, relató una de las víctimas a ‘Noticias Caracol’.



La mujer empezó a gritar y el delincuente, desconcertado, volvió a su vehículo y se fue. Ella, según dijo, sintió que estaba siendo arrastrada hacia el interior del carro, sin embargo, la alerta representada por sus gritos hizo que el hombre desistiera y huyera.

La denuncia

‘El depredador del carro negro’ fue identificado por las autoridades como un hombre, de 28 años, que operaba en al menos cinco localidades de la capital.



Una de las víctimas instauró la denuncia principal y, gracias a ello, se creó un retrato hablado con el cual iniciar la búsqueda.



“Hablamos con algunas personas de tiendas, de las casas, que decían que habían escuchado que en la madrugada había una persona que llegaba en un carro negro y hacía esa actividad, pero nunca denunciaban”, afirmó Marlyn Rojas, jefe de la unidad contra delitos sexuales de la Policía de Bogotá.

“Con un retrato hablado de esta persona pudimos recolectar las características morfológicas, la mirada y hacer un solo individuo”, puntualizó.



Las autoridades dieron con este delincuente cuando estaba a punto de abordar a una mujer.



Lo capturaron y lo enviaron a la cárcel.

