El billonario déficit que abrió la pandemia en TransMilenio y el SITP

En el último año, el sistema de transporte masivo pasó de costarle a Bogotá 892.000 millones de pesos a 2,1 billones. Eso es lo que ya puso el Distrito para subsidiar la operación de los buses de TransMilenio y del SITP, y es lo que tiene negociando a la Alcaldía y al Ministerio de Hacienda un aporte de entre el 50 y el 70 % del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) como salvavidas para estos modos de transporte.



Esta situación no solo afecta al sistema de transporte masivo de la capital, sino a los de todas las ciudades del país y el mundo, y es una consecuencia de la pandemia, que llevó a las autoridades sanitarias a reducir el aforo, y del temor de los usuarios a contagiarse.



Al principio de la emergencia, la capacidad de la flota en Bogotá se redujo al 35 % y con la reapertura de los sectores se amplió al 50 % y luego al 70 %, pero aun así no ha llegado a la mitad. No obstante, el parque automotor siguió operando con normalidad. El Informe de Gestión 2020 de la Empresa TransMilenio indica que las validaciones promedio en días hábiles cayeron de 3,7 millones en 2019 a 1,9 millones el año pasado, para una reducción del 48 % en todo el sistema. En los buses troncales la disminución fue del 51 %, pasando de 694 millones de validaciones a 341 millones entre un periodo y otro; y en los zonales, del 44 %, de 431 millones a 241 millones.



Pero estas condiciones, según los expertos, no van a cambiar mucho mientras no se llegue a la inmunidad de rebaño –inmunización de cerca del 70 % de la población para que el virus deje de propagarse– y la ciudad continúe al vaivén de los picos de contagio.



Según TransMilenio, para 2020 se proyectó recaudar, vía tarifa, 2,35 billones de pesos y transferir 1,13 billones al Fondo de Estabilización Tarifaria (para el subsidio), pero se requirieron 967.000 millones adicionales, para un déficit de unos 2,1 billones. Siendo así, y con la coyuntura de la pandemia, al finalizar el 2021, el sistema puede acumular otro año con un saldo similar, lo que pone a pensar a los conocedores del tema en la urgencia recursos adicionales diferentes a los pasajes.



De hecho, la Secretaría de Hacienda indica que para este año se asignaron 1,2 billones de pesos, “los cuales, con el devenir de la pandemia, ya se muestran insuficientes”. La entidad estima que se pueden necesitar entre 780.000 millones y un billón de pesos adicionales. Esto, claro está, sin contar con los cerca de 120.000 millones que representa no subir el pasaje en 100 pesos, como lo prometió la alcaldesa.



Pero ¿cómo resolver el billonario déficit que la pandemia abrió en el sistema de transporte masivo? La Empresa TransMilenio, que ya reprogramó vigencias futuras para la renovación de la flota, dice que, además, adelanta un proceso de depuración de su operación, con lo que busca “hacer el sistema más eficiente, sin que esto vaya en detrimento de la prestación del servicio”. Igualmente, realiza gestiones con Hacienda para garantizar los recursos para la prestación del servicio.



El secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, considera que son urgentes tanto los recursos del Fome como la implementación de nuevas fuentes de financiación aprobadas en el Plan de Desarrollo. Esas alternativas son el pico y placa solidario –del cual entre 2020 y 2021 apenas se han recaudado 10.000 millones–, la contribución adicional a los parqueaderos (que no ha sido aprobada por el Concejo), el estacionamiento en vía y “una cuarta fuente que está por definirse”.



¿Qué dicen los expertos?

Para los expertos en movilidad, todas las alternativas de las que habla el Distrito no resuelven el problema o son apenas una solución temporal. Por un lado, los recursos del Fome no son recurrentes y, por otro lado, las fuentes adicionales parecen quedarse cortas.



Lucía Bastidas, concejal de Alianza Verde, dice que además de los recursos del Fome, que en su opinión deben ser no reembolsables –si no, sería un crédito–, se necesitan el impuesto al carbón, que hoy es destinado a la Secretaría Ambiente, y otras fuentes distritales, como el cobro por congestión, el impuesto a los vehículos nuevos y el parqueo en vía y fuera de vía, los cuales son pequeños frente al enorme déficit, pero que si se suman, señala, son significativos.



Recordó que en el Concejo hay un sector que quiere tarifa cero y que si bien esa puede ser una posibilidad –que ella no comparte–, exigiría con mayor razón otras fuentes para financiar el transporte público, que es utilizado por la población de niveles socioeconómicos bajos, que son la mayoría.



Sin embargo, Édgar Enrique Sandoval, exgerente de TransMilenio, advierte que los recursos del Fome son para salir del problema por uno o a lo sumo dos años, pero no resuelven el tema de fondo, que es tener un buen servicio, como el que ahora se presta como consecuencia de la pandemia. Por eso cree que no solo hay que pensar en que se trata de un asunto de transporte, sino también de salud y de calidad del servicio.



“Para que sea un transporte digno y compita con el transporte individual, tiene que ser muy bueno, y eso cuesta, y cuesta más de los 800.000 millones que se destinaban para el subsidio antes de la pandemia. Ya sabemos que un excelente servicio cuesta 2 billones, y ese costo llegó para quedarse de por vida, y hay que buscar fuentes permanentes de financiación, tanto a nivel distrital como nacional”, precisa. Propone más sobretasa a la gasolina, más impuestos a los vehículos y encarecer el transporte en motocicleta, en particular “a las más contaminantes”.



Con esa opinión coincide Darío Cardona, gerente de proyecto de la Red Latinoamericana de Sistemas de Movilidad Urbana Sostenible (Simus). Señala que es necesario que el Gobierno Nacional participe con el Distrito en la solución del déficit en una proporción de 70-30 –como se ha hecho con los proyectos de transporte masivo y el metro–, pero afirma que esto no deja de ser “un paliativo”.



Para Cardona es importante avanzar hacia nuevas y diversas fuentes que tengan que ver con lo que llama “un triunvirato entre lo que está relacionado con el uso de vehículos, con el desarrollo urbano y con el medio ambiente”, y no por la vía de la tarifa al usuario. En consecuencia, sugiere pensar en el cobro por contaminación y por el estacionamiento en vía, en un impuesto a las motos de menos de 125 cm³, en peajes a estos vehículos, en los comparendos –que hoy están dirigidos a seguridad vial y no a un transporte sostenible– y en la captura de plusvalía, dado que el sector es motor de desarrollo.



Darío Hidalgo, investigador en movilidad, sugiere, entre otras opciones, que así como el Gobierno Nacional concurre en los proyectos de sistemas de transporte masivo, el metro y los trenes, también puede cubrir parcialmente el costo de la flota de buses eléctricos o de bajas emisiones, una opción que quedó en el plan de desarrollo del presidente Iván Duque.



Así mismo, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística, Movilidad de la Universidad Nacional, dice que una opción no explorada es una flota totalmente eléctrica, lo que permitiría a la Alcaldía, como accionista del Grupo Energía de Bogotá, subsidiar el costo de la energía y disminuir los costos operacionales de los actuales operadores. “O también convertir todo el sistema a público”, afirma Rojas, y recuerda que un compromiso de campaña de la alcaldesa es crear un operador público. Esto, asegura, permitiría comparar los costos de operación con los de los operadores privados, y así tener argumentos para revisar los contratos.



Pero además, según Rojas, este es el momento para buscar fórmulas que permitan cerrar los boquetes creados por los colados en TransMilenio (13 % de usuarios), bicitaxis y transporte informal. “Son recursos que no entran al sistema y donde no se ven acciones”.



Si bien la pandemia seguirá causando efectos en las finanzas del sistema de transporte masivo en este y posiblemente en los siguientes años, lo que está sobre la mesa es que la Nación, con el Fome, y el Distrito, con recursos propios o sacrificando inversiones –como indica Hacienda–, tapen el déficit creado por la emergencia sanitaria y el temor de los usuarios a contagiarse en el sistema.



GUILLERMO REINOSO

EDITOR BOGOTÁ.

