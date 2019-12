El curioso video de despedida del secretario de salud Gonzalo Morales

El secretario de salud Gonzalo Morales dio el parte de su gestión a través de un video que ha causado curiosidad por la forma en la que da a conocer sus logros.

Dice por ejemplo que nadie pude decir que llegó a su cargo para estar de vacaciones a "no hacer nada" y agrega "aquí no hubo ni un solo escándalo de corrupción".

En unos días acabamos nuestra labor en @sectorsalud y quiero contarles de una manera diferente nuestros logros, con mi estilo franco y directo que ustedes conocen. Esta es la primera de varias entregas de #ElDespachoDelSecretario. Bienvenidas sus opiniones https://t.co/1ZrSzxyrwM — Luis Gonzalo Morales (@luismorales0621) December 11, 2019

También dice que la entidad no hizo lo de otras administraciones que era repartirse el dinero de la salud. "Hoy podemos decirles que tenemos logros históricos".

Dijo que acabó con el programa Territorio Saludables. "No porque no nos gustara la promoción sino porque así no se hace. Era un programa costoso, ineficiente que se gastaba millones de pesos diarios y que, a pesar de eso, se le murieron 13 niños por desnutrición".

Y así, con este tipo de críticas, continúa. Luego muestra cifras claras de su gestión.

REDACCIÓN BOGOTÁ