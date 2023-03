En los próximos días estarán finalizados los diseños definitivos del Corredor Verde en la carrera 7.ª, lo que le permitirá al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) publicar los prepliegos de la licitación para la construcción del proyecto que le cambiará la imagen a la emblemática y congestionada vía que recorre todo el borde oriental de Bogotá.



La ejecución de este corredor, con 22 km de longitud y un valor de 2,5 billones de pesos, se dividirá en tres tramos. Según la programación del Distrito, la licitación será abierta en abril y la adjudicación en julio próximo. La idea es que la construcción inicie a finales del segundo semestre y los contratos de obra estén terminados tres años después.

De acuerdo con la alcaldesa Claudia López, el Corredor Verde es parte integral de la primera línea del metro. Con 7.000 pasajeros hora/sentido que se estima aportará en la estación Calle 72 (en la conexión con el modo férreo), será uno de los tres corredores que la alimentarán. Pero es el único que aún no ha comenzado su ejecución.



Ya están en obra las troncales de TransMilenio de las avenidas Ciudad de Cali, con un valor de 709.000 millones de pesos y 27.915 pasajeros hora/sentido, con intersección en la avenida Villavicencio; y la avenida 68, con un costo de 2,65 billones y 33.000 pasajeros/hora. Esta troncal se encuentra con la primera línea la altura de la Primero de Mayo y en la calle 100 con el Corredor Verde.



Sector Centro Internacional.

"Todos queremos sacar el metro adelante, pero el metro no solo es el viaducto de 24 km y el patio taller. Bogotá se comprometió y va a cumplir; como contrapartida del metro va hacer la avenida 68, con 17 km; la Cali, que son 7 km, y solo falta el Corredor Verde de la 7.ª, que son 22 km de vía nueva, desde la calle 26 a la calle 200", afirma la mandataria, quien decidió salir a defender ella misma uno de sus proyectos de infraestructura bandera y no duda en afirmar que "si paran la 7.ª paran el metro".



El proyecto en la carrera 7.ª hace parte del acuerdo de cofinanciación entre el Distrito y el Gobierno nacional que garantizó las vigencias futuras para la primera línea del metro, la 68 y la Ciudad de Cali. Todas alimentadoras de la red metro.



La visión del proyecto

La alcaldesa Claudia López.

Esta propuesta de sistema de transporte público masivo cero emisiones permitirá conectar la 7.ª además con los otros proyectos de movilidad del borde oriental como el Regiotram del Norte, los cables aéreos de Usaquén y Centro Histórico, la 68, además de dar soporte y continuación a la ampliación de la autopista Norte y 7.ª (Accesos Norte 2).



La 7.ª es una vía por la que se movilizan 1'600.000 bogotanos que proceden del norte o del sur de la ciudad y que trabajan, viven o estudian en la zona de influencia. A ellos, según cifras de la alcaldía, ese desplazamiento les toma todos los días hora y media, pero con el Corredor Verde el tiempo se reducirá a la mitad.



Actualmente, entre todos sus usuarios se realizan casi 23.000 viajes en la hora pico de la mañana. De ese total, el transporte público representa el 65 por ciento (15.000) y el tráfico mixto, el 22,9 por ciento (5.270). El primero ocupa el 16 por ciento del espacio y el segundo, el 46 por ciento.



Los peatones utilizan el 31 por ciento del espacio y hacen 623 viajes y los ciclistas, el 7 por ciento y realizan 525 viajes. Para 2028 se prevé que la demanda del transporte público aumente hasta 18.000 pasajeros por sentido en hora pico, por lo que, según Diego Sánchez, director del IDU, dice que "se requiere dar mayor fluidez y capacidad al modo (transporte público) más cargado del Corredor".

El proyecto del corredor Verde en la carrera 7.ª (CV7) tuvo en sus inicios un proceso de cocreación en el que la administración distrital recibió alrededor de 50.000 aportes y comentarios de los ciudadanos. De ahí surgió la idea de que tuviera carriles exclusivos para buses eléctricos, ciclorrutas en ambos sentidos, amplias zonas peatonales y jardines, y una calzada para el tráfico mixto, entre las calles 24 y 245 donde serán dos carriles de sur a norte, dos carriles de la calle 245 a la 92 y solo uno entre la 92 y la 32.



Incluso, desde finales de noviembre pasado, superadas las etapas de prefactibilidad, factibilidad y estudios y diseños de detalle, en un nuevo proceso de socialización con residentes, gremios y organizaciones con domicilio en dicha carrera y en su entorno, se empezaron a conocer imágenes y planos, y el proyecto ha tenido ajustes y se encuentra en cierre de diseños.



Este es el séptimo proyecto que se formula para mejorar la movilidad de la carrera 7.ª en los últimos 25 años. Los anteriores no han prosperado. Ya se ha hablado de hacer por allí tranvía, metro y de troncal de TransMilenio.



Esta última iniciativa, promovida en la alcaldía de Enrique Peñalosa, es tal vez la que más ha avanzado. Mientras tuvo licitación abierta enfrentó varias demandas. De hecho, en septiembre de 2019, cuando se esperaba que fuera adjudicada, tres decisiones judiciales, al resolver igual número de acciones populares, ordenaron suspender el proceso. Luego llegó la administración de Claudia López, quien planteó la idea del Corredor Verde y lo tomó como uno de sus proyectos de infraestructura bandera.

Estación Calle 45.

Las críticas



Igual que todas las anteriores, esta nueva idea tampoco ha estado exenta de críticas. Aunque implica una mejora sustancial en el aspecto urbanístico, tiene resistencia en algunos residentes, sectores de opinión y políticos, principalmente de oposición a la administración de López. Un grupo de ellos ya se manifestó bloqueando la 7.ª a la altura de la calle 93.



Por supuesto, también tiene defensores, entre académicos y expertos en movilidad, como Darío Hidalgo, quien dice que "la evidencia muestra que la construcción de más carriles para carros, antes de disminuir la congestión, la exacerba".



Pero tal vez el punto que mayor controversia genera es el único carril mixto de norte a sur, que, por no ser continuo, los conductores no lo podrán utilizar para desplazarse desde la calle 92 hasta el centro de la ciudad. Tendrá un ancho 3 m libres para la circulación y funcionará para ingresar a los parqueaderos de los edificios del costado occidental de la carrera 7.ª y para permitir actividades de abastecimiento, de servicios y atención de emergencias.



El corredor se ha diseñado así porque en sus 22 km de longitud tiene anchos diferentes, entre 27 y 73 m, lo que es más complejo en el tramo comprendido entre las calles 92 y 32, donde la carrera 7.ª varía entre 27 y 36 m de acera y acera. En el norte, con excepción de la salida del Codito, con 11 m pero que pasará a 40 m, el proyecto no tiene ese problema.



"El gran desafío de la 7.ª es redistribuir el espacio público de manera tal que la movilidad de todo el mundo, el que va en carro, el que va en transporte público, el que va en bicicleta o el peatón se mejore", explica la mandataria.

Imagen de la calle 193.

El otro argumento de la administración distrital es que el sentido norte sur tiene menor carga de viajes que el sur norte. En hora pico, por ejemplo, en la zona de Usaquén pueden ser 2.500 viajes, que a la altura de la calle 100 se reducen a 1.300, porque el resto desvía por la autopista Norte y la NQS.



Y de estos últimos, 700 "tienen la voluntad de tomar la Circunvalar", que cuenta con capacidad para 2.200 y actualmente la usan 1.520 vehículos. Los 600 restantes se dirigen al sector de Chapinero y cuentan con las opciones de la carrera 11, que recuperará un carril al ajustar el separador para mantener la ciclorruta en ambos sentidos.



Frente a las dudas sobre cómo será el paso por la zona del proyecto del plan parcial El Pedregal (en la 7.ª con calle 100) y las calles 92 y 85, donde la congestión actual es por los cruces semafóricos hacia la Circunvalar y para enlazar la 7.ª con la Circunvalar y la vía a La Calera, respectivamente, la alcaldía indica que ya se hicieron los ajustes y que el Corredor Verde "fluirá mejor y más rápido".



En El Pedregal se acordó con el promotor que armonizara sus diseños con las respectivas cargas urbanísticas con el proyecto del Corredor Verde y el IDU hizo, igualmente, los ajustes. En la zona habrá una estación del CV7 y la calzada norte-sur irá por un deprimido para que los vehículos fluyan, en dos carriles, de manera ininterrumpida entre las calles 106 y 94. Esto evitará embotellamientos en la 100. La otra calzada, la sur-norte, quedará a nivel.

La alcaldía también anuncia que los cruces semafóricos de las calles 92 y 85 se resuelven con puentes vehiculares de dos carriles (ya no uno como era en principio para la 92) para subir a la Circunvalar, pasos a desnivel en dos carriles bidireccionales para los buses eléctricos, y dos carriles para particulares en sentido sur-norte. En la calle 85, quienes suban de la 7.ª a La Calera lo harán por debajo sin semáforo. También habrá paso seguro para peatones y ciclistas.



Las dos estructuras en la 92 y 85, sumadas a la eliminación de semáforos sobre la 7.ª y los carriles exclusivos, permitirá, de acuerdo con el IDU, que el trayecto entre las calles 106 y 92, que hoy se recorre hoy en 40 minutos, se pueda hacer en menos de 10.



El proyecto también plantea mejorar la capacidad de la carrera 11, que recibe parte del tráfico de norte a sur por la 7.ª. La idea es recuperar un carril adicional ajustando el separador, pero manteniendo la ciclorruta en ambos sentidos. También saldrá de ese corredor el 70 por ciento de las rutas del Sitp, como también pasará en la carrera 13. Además habrá nuevos cruces en la calle 100 y 94 para bajar a la carrera 11.



Además de recuperar un carril sentido norte sur en la 11 y crear nuevos cruces oriente occidente y occidente oriente para mejorar la movilidad y permeabilidad desde y hacia la 7.ª.

Principales características de los tres tramos



- Tramo 1:



Es la zona del Centro Internacional. Propone renovación del espacio público, más árboles y zonas verdes y el perfil vial se mantendrá como está en la actualidad.



- Tramo 2:

​

Zona de Chapinero. Operará con dos carriles para vehículos en sentido sur norte, carriles exclusivos para transporte público, bicicarril bidireccional y un carril pacificado de acceso a predios.



- Se incorporan diseños de nuevas plazas en las calles 45, 51, 60, 71 y 80.

- Contará con 24 nuevos cruces peatonales seguros, cada 70 o 150 m. Conexión con la primera línea del metro en la calle 72.



- En el sentido sur-norte habrá nuevos puentes vehiculares de dos carriles en las calles 92 y 85 y nuevos cruces para bajar a la 11 en la calle 100 y 94.



- Tramo 3:

​

Es el que más ancho, lo que permite una configuración más típica de transporte público. Concentran la mayoría de los viajes del Corredor, por lo que la conexión con la avenida 68, a la altura de la calle 100, es fundamental para atender esa demanda.

- Tendrá estaciones centrales con sobrepaso, cuatro carriles (dos por sentido), buen espacio público, ciclorruta y arborización.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR BOGOTA

En Twitter: @guirei24