Un error en el procedimiento de los agentes de Tránsito que atendieron el siniestro vial en el que falleció Joan Stiven Vega Contreras, un joven auxiliar de tráfico de 19 años asignado a las obras de la avenida 68, fue fundamental para que el teniente coronel de la Fuerza Aérea de Colombia Carlos Roberto Valderrama Cusguen fuera dejado en libertad en la mañana de este lunes.



Stiven Vega trabajaba como auxiliar de tráfico con el IDU. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Joan Stiven trabajaba desde hace cinco meses en el tramo de la calle 100 comprendido entre las carreras 65 y 48, y murió a las 4:30 a. m. del sábado 18 de febrero en la clínica El Nogal, lugar al que llegó una hora después de haber sido arrollado y arrastrado por 40 metros.



Según la información proporcionada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el incidente ocurrió a las 2 de la madrugada, cuando el joven regulaba el tráfico y apoyaba las labores de traslado de una de las máquinas de la obra.



“Normalmente él entraba tipo 6 de la tarde y hacía el turno de la noche porque pagaban un poquito más. (...) Era quien actualmente ayudaba a mi mamá. Él vivía con ellas y con mi abuelo desde que yo me independicé. Quería sacarlas del barrio”, dijo Ánderson Vega, hermano del joven.



Versiones de testigos que estuvieron en el lugar indican que el teniente coronel iba conduciendo y habría intentado huir de la escena. “Estaba borracho y además se iba a volar”, le dijo a este diario uno de los trabajadores de la obra y que pidió no revelar su identidad.



Fueron estas mismas personas quienes realizaron varias grabaciones momentos después del siniestro. En una de ellas se ve a Valderrama Cusguen con un saco rojo y siendo escoltado por un grupo de policías dentro de una patrulla.

¿Quién es Valderrama?

Carlos Roberto Valderrama Cusguen lleva 14 años vinculado a la FAC y, según quienes lo conocen, es un destacado oficial y ha ocupado cargos distinguidos dentro de la institución.



Actualmente es teniente coronel –recibió su ascenso en diciembre pasado– y se desempeña como subdirector de Información Geoespacial y Procedimientos de la Dirección de Navegación Aérea.



Una fuente cercana al caso le confirmó a EL TIEMPO que el día del accidente Valderrama Cusguen se encontraba en el Club Suboficiales de la Fuerza Aérea, ubicado en el barrio Andes, en Barrios Unidos, donde habría estado departiendo con otros oficiales.



Según el testigo, que pidió no revelar su identidad, esa noche varias personas le insistieron a Valderrama Cusguen en que pidiera un taxi; no obstante, el militar se habría negado.

Carlos Roberto Valderrama habría causado la muerte de Stiven Vega. Foto: Archivo particular

El oficial fue detenido en el lugar de los hechos –y además, la Policía de Tránsito le impuso una multa por conducir bajo el influjo de alcohol-, pero la Fiscalía informó que el imputado quedó en libertad por insuficiencia de elementos materiales probatorios para formular imputación. “Si bien está probado el estado de embriaguez del indiciado, mas no así los hechos, porque el caso se presentó sobre la medianoche y a las 8 a. m. se hizo, al parecer, la inspección”, explicó la Fiscalía.



Agregaron que el fiscal del caso no sabe si hubo una modificación de la escena y que por tal motivo se hace necesaria la revisión de los videos de seguridad de la zona “para revisar la ocurrencia de los hechos”.



“Respecto de la culpabilidad para establecer (si hubo) un homicidio doloso o culposo, se hace necesario indagar por la actividad realizada por el indiciado y, adicional, establecer elementos de movilidad y adecuación, así como grabaciones de video de cámaras públicas o privadas para determinar la ruta de la víctima, las medidas de seguridad establecidas para el tránsito y la ubicación de polisombras y barreras plásticas”, explicó el ente acusador.

¿Qué sigue en el proceso?

La Fiscalía también señaló que el procesado será citado a audiencia para formulación de imputación apenas se recopile toda la información y material probatorio.



Sobre la libertad del oficial, el hermano del trabajador de la obra señaló que no está de acuerdo y pidió que el caso no quede impune. “No nos parece. Tenemos los videos de cuando lo capturan. Al tipo lo persiguieron para que no se volara. ¿Qué más tiene que pasar para que pague?”, afirmó.



Para Francisco Bernate, especialista en derecho penal, el no haber realizado la prueba de alcoholemia minutos después de que ser capturado el oficial es un hecho grave que compromete a la Policía de Tránsito.



“No debe ocurrir. La prueba debe ser inmediata y, obviamente, si se demoraron tantas horas, la Fiscalía no tiene cómo probar que la persona estaba embriagada en el momento del accidente. En eso está el error de los agentes de tránsito”, indicó Bernate.



Sobre el proceso que le espera a Valderrama Cusguen, explicó que el agravante de la embriaguez podría quedar por fuera del proceso por el error en el procedimiento. “Lo siguiente es la audiencia de imputación cuando se demuestre que ese fue el carro que mató a la persona, pero esta será por homicidio culposo y no agravado. Por ese error, esta persona va a quedar en libertad y, seguramente, si es condenado, no va a quedar preso”, agregó.

Vega fue arrollado en la calle 100 con avenida Suba por una camioneta cuyo conductor habría intentado huir del lugar. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Otros casos

Lo preocupante de este episodio es que no es la primera vez que un trabajador muere en medio de sus labores en obras de Bogotá. El primer caso ocurrió el 5 de noviembre del año pasado, en medio de un hecho de intolerancia.



Cristian Andrés Mesa Lemus, quien tenía 29 años y trabajaba en el proyecto de aceras y ciclorrutas de la calle 116, en la localidad de Usaquén, fue asesinado, presuntamente, por un motociclista, identificado como Esneider Rojas Torrado, de 32 años, que lo atacó con un destornillador en el pecho luego de que el joven trabajador, oriundo de Valledupar, le reclamara por invadir una acera peatonal.



En su momento, Mesa Lemus fue trasladado a la Clínica Shaio, lugar al que llegó sin signos vitales, mientras que su agresor fue detenido y judicializado.

Semanas después, José Armando Cifuentes, trabajador del grupo 2 del proyecto avenida 68, murió en horas de la madrugada del 24 de diciembre de 2022 al ser impactado por un vehículo que irrumpió en el frente de obra donde se encontraba laborando.



Al igual que Joan Stiven, Cifuentes se desempeñaba como ayudante controlador de tráfico desde hacía año. Según testigos, el vehículo tumbó los elementos de detención de la obra en la calle 8.ª sur y atropelló al joven de 27 años, quien falleció en el lugar por la gravedad de las heridas.



Ante estos episodios, el IDU indicó que todos los frentes de obra tienen los planes de manejo de tránsito que determinan zonas y horarios de trabajo en los que hay una señalización y la presencia de auxiliares para seguridad de todos los actores. “La investigación del caso está en manos de las autoridades competentes”, manifestó Diego Sánchez, director de la entidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

