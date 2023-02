La tensión generada por los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, relacionados con el futuro de importantes proyectos de infraestructura para la ciudad, tiene un nuevo episodio tras la respuesta de la alcaldesa Claudia López, en la que recalca que el contrato de la línea 1 del metro fue firmado por la Empresa Metro y no por la Presidencia.



(Lea también: Cómo golpea a Bogotá la amenaza de dejarla sin recursos para obras clave)

El primer pronunciamiento fue el realizado por presidente Petro el miércoles, cuando dijo que la línea 1 era “un esperpento, una chambonada” y luego aseguró: “Si me hago cómplice, tres generaciones nos van a maldecir por haber hecho ese metro elevado”.



Estas declaraciones se conocieron una semana después de que en una reunión privada en la Casa de Nariño, el mandatario y la alcaldesa López, junto con sus equipos de trabajo y el gerente de la Empresa Metro, recibieron de la mano de la empresa China Harbour Engineering –una de las firmas que conforman el consorcio Metro Línea 1– las cinco alternativas para la modificación del contrato del megaproyecto que Petro había solicitado –de las cuales solo una era viable–.

Facebook Twitter Linkedin

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, durante el debate en la comisión primera del Senado. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Amenazas?

La crisis se agravó el jueves tras las afirmaciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien directamente condicionó otros proyectos de infraestructura fundamentales para la ciudad, si el gobierno distrital no acepta las modificaciones del contrato y la subterranización de un tramo del trazado que va desde la Primero de Mayo con carrera 50 hasta la 72.



“Si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas, dentro del marco jurídico, pues el Gobierno también, en la medida que financia el 70 por ciento de los otros proyectos, los otros proyectos se van a tener que parar”, sentenció Reyes, quien en la tarde de ayer intento bajarle al tono de sus declaraciones al afirmar que el “Gobierno no utiliza el chantaje para hacer saber sus opiniones”.



Ante esta declaración, López respondió ayer de manera tajante a través de Twitter: “El contrato de la línea 1 del metro lo firma la Empresa Metro de Bogotá, no la Presidencia. Saltarse otra vez a la Alcaldía no es respetuoso ni viable. La solicitud directa que hizo el Presidente al consorcio ML1 fue respondida: no es viable modificar el contrato para subterranizar”.

De hecho, fuentes cercanas a la Alcaldía le dijeron a este diario que el temor de que el Gobierno Nacional intente hacer lo mismo con proyectos que ya están andando sigue latente.



En ese sentido, la mandataria local ha sido enfática en afirmar que el proyecto debe continuar y que “la mejor línea del metro es la que se construye” y que la peor “es la que no se tiene, la que sigue en dibujos”.



“La primera línea no es un proyecto, no es una idea, es un contrato”, dijo durante la apertura de la Semana de la Movilidad Sostenible, y agregó: “Sí o sí va a iniciar operación en 2028, mientras yo sea alcaldesa y de mí dependa”, dijo la alcaldesa.



Además, ha ido más allá y le ha pedido al Presidente que, al igual que sus predecesores Juan Manuel Santos e Iván Duque, deje cofinanciada una línea del metro para Bogotá y tres proyectos de cable aéreo.

El futuro del metro



Facebook Twitter Linkedin

El 28 de octubre llegó a Bogotá desde China el prototipo de los vagones que serán usados sobre los rieles del metro. Foto: Empresa Metro Bogotá.

Mientras todo esto ocurre, las obras del metro elevado, cuyo costo asciende a los 12,9 billones de pesos, a precios de 2017, avanzan sin contratiempos. Según la EMB, el proyecto tiene un progreso del 18 por ciento y obras como la adaptación del suelo del patio taller o el intercambiador vial de la 72 finalizarán en los plazos acordados.

De hecho, el gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, ha sido enfático en afirmar que las obras no se detendrán.



Aun así, en los próximos días los juristas Vladimir Fernández, representante del Gobierno Nacional, y William Mendieta, de la Alcaldía Mayor, se reunirán en una mesa jurídica en donde se discutirán los tres conceptos jurídicos que están sobre el escritorio del presidente Petro y que verían viable la modificación del contrato.



Al respecto, analistas consultados por EL TIEMPO coinciden en que cualquier modificación del contrato tendrá que ser un acuerdo mutuo y que para poder realizar cualquier cambio se tendrán que cumplir requisitos y exigencias estipulados en la Ley 80 de 1993.



No obstante, no hay que olvidar que el contrato lo firmó la Empresa Metro y, al final, será su junta directiva la que tome una decisión.



Entre tanto, EL TIEMPO conoció que el presidente Petro viajará a China en los próximos días y se presume que podría reunirse con directivas del consorcio chino para revisar la posibilidad de cambiar el trazado.

¿A qué se expone Guillermo Reyes?

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Foto: Empresa Metro y MinTransporte

Guillermo Reyes fue citado por la Comisión Accidental del Metro del Senado para el miércoles 8 de febrero, a las 8 a. m., a un debate de control político, para que explique sus pronunciamientos sobre la línea 1.



Ante esta situación, EL TIEMPO consultó con expertos sobre a qué se expone el funcionario por sus declaraciones. “Las inapropiadas declaraciones del mintransporte en el sentido de que, si no se satisface el capricho presidencial del metro subterráneo, el Gobierno central retaliará contra Bogotá suspendiendo otras financiaciones no solo suenan a chantaje, sino que huelen a prevaricato”, dijo el exministro Juan Camilo Restrepo.

Gremios se pronuncian

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y el Comité Intergremial de Bogotá-Cundinamarca se pronunciaron con respecto a las declaraciones del Gobierno Nacional sobre los futuros proyectos de infraestructura en la ciudad. Mientras la CCI sostiene que si el proyecto del metro sigue dilatándose de forma indefinida los ciudadanos que usualmente se movilizan en transporte público serían los principales afectados.



El Comité Intergremial destacó la urgencia de encontrar un consenso entre los gobiernos Nacional y Distrital para “evitar anuncios y advertencias que condicionan el importante avance de un proyecto en marcha y la cofinanciación de nuevos proyectos clave para la movilidad de la capital”.

REDACCIÓN BOGOTÁ