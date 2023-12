¡Ojo! El consumo de alcohol adulterado ya deja dos muertos en Bogotá

Entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre de 2022 se presentaron en la ciudad 16 muertes a causa de la intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas que se obtienen mediante destilación artesanal o preparaciones con alcohol industrial y unas 28 personas resultaron intoxicadas, de las cuales 12 presentaron muestras de metanol en sus cuerpos.



Así cayó la red que producía licor adulterado. Foto: Policía Fiscal y Aduanera

Para que eso no vuelva a ocurrir este fin de año, EL TIEMPO le preguntó a la Secretaría Distrital de Salud qué tiene preparado para advertir a la ciudadanía sobre este peligro que suele incrementarse en las fiestas decembrinas.



Este año ya hay un registro de cuatro intoxicaciones por la ingesta de bebidas adulteradas con metanol, y dos de esas personas murieron. Los casos ocurrieron en las localidades de La Candelaria y Rafael Uribe Uribe, según el registro del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).



La entidad no pierde de vista la tragedia de tantas familias de personas que consumieron aperitivos que terminaron siendo letales para su salud.



“En ese momento se respondió ante las afectaciones a la salud pública identificadas por el comercio de bebidas alcohólicas adulteradas, sumado a las acciones permanentes de inspección, vigilancia y control que se realizan durante todo el año en los establecimientos comerciales”, señaló la entidad.



Los decomisos se han realizado en varios sectores. Foto: Archivo Particular

Además, dijeron, todo este año realizaron operativos de inspección, vigilancia y control en conjunto con otras entidades, se impusieron medidas sanitarias de seguridad a comercios y medidas sanitarias de seguridad a productos que produjeron la destrucción de miles de litros de bebidas alcohólicas fraudulentas, falsificadas o que fueron adulteradas utilizando de forma fraudulenta envases de marcas legalmente establecidas.



Aclararon que la identificación de esta alerta permitió una reacción inmediata para evitar mayores afectaciones. “Finalmente, desde la entidad se hizo la debida denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, como entidad encargada de la investigación del caso, por lo cual es la encargada de brindar información al respecto”.



EL TIEMPO preguntó a la Fiscalía en qué iban las investigaciones por las muertes registradas el año pasado, y dijeron que continúan en indagación. “Están en desarrollo actividades investigativas”.

¿Qué se hace este año?

Además de las visitas de inspección, vigilancia y control, durante el año 2023 la SDS ha realizado 2.684 operativos de alimentos y bebidas alcohólicas y 111 operativos de apoyo al espacio público y otros.



En todas las actividades realizadas en los establecimientos en los cuales se expenden, almacenan o distribuyen bebidas alcohólicas, se socializa la normativa que brinda la potestad de imponer las medidas se seguridad sanitaria; estas actividades van acompañadas de campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, así como a los dueños y encargados de establecimientos.

Los peligros del etanol

La intoxicación aguda causada por la ingestión de una bebida adulterada con metanol ocasiona, inicialmente, confusión, fuertes dolores de cabeza, malestar general, debilidad, náuseas y respiración rápida. A medida que se produce el efecto tóxico, puede aparecer el vómito, el dolor abdominal y se empieza a nublar la visión, ya que el ojo es uno de los órganos más afectados por esta intoxicación.



Finalmente, cuando la intoxicación se encuentra en estadios más avanzados, se producen convulsiones, falla circulatoria y coma que puede desencadenar en falla respiratoria y la muerte en aproximadamente en el 75 % de los casos. Los afectados que se recuperan de una intoxicación suelen desarrollar secuelas como ceguera, encefalopatía tóxica y polineuropatía.



Debe trasladarse a la persona lo más pronto posible a un centro de atención médica. Según experto de la SDS, en la medida en que el afectado empiece a recibir el tratamiento para esta intoxicación, aumentarán las posibilidades de revertir los efectos tóxicos del metanol y de que la persona sobreviva.



También se puede llamar a la Línea 123 para alertar sobre la urgencia o emergencia y poder recibir los servicios especializados que sean necesarios.



Por esto es tan relevante e importante la sensibilización a todos los actores de la cadena productiva de bebidas alcohólicas, para que desde el rol que desempeñan se controlen las condiciones del producto, de manera que tanto la ciudadanía como establecimientos de comercio adquieran este tipo de productos en sitios vigilados por la autoridad sanitaria.

Evite intoxicaciones

• No compre licor en ventas ambulantes.

• Verifique tapa, banda de seguridad, sistema de cierre intacto y etiquetas.

• El rotulado debe mostrar registro sanitario, lote del producto, nombre, fabricante y grado de alcohol.

• Revise la etiqueta.

• Revise la apariencia del líquido, no debe tener partículas en suspensión.

• Desconfíe de bebidas con precios muy bajos.





