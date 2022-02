Desde hace 28 años, los compradores y los constructores de un edificio en Usaquén viven enfrascados en un conflicto por el usufructo de lo que hace algún tiempo fue conocido como el centro comercial My Home (en la autopista Norte con calle 157).



En 1994, varias personas adquirieron algunos de los locales de lo que inicialmente fue el centro comercial San Andresitos Unidos del Norte, a través de la Constructora San Andresitos, propiedad en aquel momento de Samuel Cárdenas. Según algunos compradores, los locales no fueron entregados en su totalidad.



Samuel Cárdenas, quien es el propietario actual de más del 50 por ciento de estos locales, dice que algunos clientes solo abonaron una parte; además, que “varios se adueñaron de espacios sin pagar”.



“Ese local se adquirió con dinero que obtuve tras muchos años de trabajo y con miras a tener un mejor futuro”, dice a EL TIEMPO uno de los compradores, a quien llamaremos Marcela por solicitud de la fuente.



En el año 1996, las puertas del centro comercial se cerraron definitivamente tras la liquidación de la constructora a cargo del proyecto; no obstante, de acuerdo con esta compradora, durante los meses siguientes se realizaron asambleas y se les cobró administración.



Según otros compradores, en aquella época, Cárdenas les ofreció recomprar los locales restantes por el 50 por ciento del valor. “Eso no es incorrecto, es decir, yo ofrezco un valor y ellos ven si aceptan o no”, dice Cárdenas.



Marcela explica que ella no aceptó esta oferta al considerarla injusta. “En esos años yo me alejé un poco por cuestiones laborales. Más o menos en el 2001, inicié contacto con algunos propietarios y el señor Cárdenas con miras a hallar solución, pues, obviamente, como no se hacía el mantenimiento del edificio, su deterioro era evidente”, afirma.



Cuenta que después de varios intentos por llegar a acuerdos, en 2007 lograron reunir un quorum que permitió instalar una asamblea legítima en la que se buscó una conciliación. El primer acuerdo al que se llegó, según las actas de la reunión, fue el de retirar los módulos para instalar 'stands' para poder exhibir muebles.



“El señor Cárdenas fue el mediador con los muebleros. Desafortunadamente, los integrantes del consejo de ese entonces tomamos decisiones desacertadas, como la indicación de entregar a los mismos arrendatarios la administración. Les inicié un proceso de rendición de cuentas, porque obviamente este manejo era irregular”, insiste Marcela.



Cárdenas coincide con la primera afirmación y señala que todo este proceso se hizo con la autorización de los compradores. “Ellos aprobaron esta decisión en asamblea, hay actas que lo confirman”, dice, y añade: “Si ellos consideran que hay alguna irregularidad, que lo denuncien”.

En los años siguientes el conflicto se acrecentó debido a que los locales fueron traspasados a otras empresas constituidas por Samuel Cárdenas, con el fin de cumplir la Ley 675 de 2001 y el reglamento de propiedad horizontal, el cual prohibía a una persona natural representar 240 locales que estaban a nombre de otros.



En este caso estaban a nombre de Inversora Cárdenas e Hija & Compañía, empresa de la cual, según el Rues, Samuel es socio.



De igual forma, los compradores indican que en las asambleas de los años posteriores, entre 2015 y 2017, fue imposible llegar a acuerdos. De hecho, en una de ellas se nombró a Beatriz Cruz como administradora del centro comercial, esto, después de que el 13 de junio de 2017 la Policía, con orden judicial en mano (emitida por el juzgado 13 de pequeñas causas), ingresó al edificio, y la anterior administradora –quien representaba los intereses de buena parte de los compradores– fue removida de su cargo.



Los compradores, a través de una acción de tutela ante la alcaldía de Usaquén solicitaron el acta con la que obtuvieron la personería jurídica; no obstante, para ese momento, y como quedó consignado en la respuesta, el documento ya había sido entregado al juzgado, que lo dio “por hecho superado”.



EL TIEMPO pudo determinar que para esa época la administración anterior adelantaba 12 procesos ejecutivos a arrendatarios del centro comercial y un proceso ejecutivo para cobro de la cuota de administración a las empresas de Samuel Cárdenas, los cuales no prosperaron por el cambio en la personería jurídica.



“Entiendo que con los muebleros se hicieron arreglos en procesos que ya estaban para sentencia”, señala Marcela, afirmación que fue negada por Cárdenas.



Hoy, en este lugar funciona un negocio de colchones y muebles. Los compradores, muchos de ellos cansados de la espera, han decidido renunciar a obtener una parte, mientras que otros insisten en reclamar lo que consideran justo. Por su parte, el actual administrador del edificio, Samuel Cárdenas, considera que son los propietarios quienes han faltado a su palabra y sostiene que está abierto a cualquier proceso judicial que deseen abrir en su contra. “Tengo todos los papeles en regla”, concluye.

REDACCIÓN BOGOTÁ

