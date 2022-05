Aunque ocho concejales tienen a sus esposas o hermanos o, incluso, allegados trabajando en la Contraloría General de la República (CGR), lo que les genera un presunto conflicto de intereses para elegir al nuevo contralor de Bogotá, todo indica que el cabildo distrital se decidirá hoy por uno los ternados.



Una recusación puso la alerta sobre un supuesto impedimento para votar por los finalistas en el proceso: los miembros de la terna son funcionarios del órgano de control fiscal nacional.



Según el concurso realizado por la Universidad San Buenaventura, sede Medellín, los tres obtuvieron los puntajes más altos. Se trata de Julián Mauricio Ruiz, con un total de 83,35 puntos; Luis Fernando Bueno, con 83,2, y Sandra Patricia Bohórquez, con 82,8 puntos. Ruiz es vicecontralor; Bueno, profesional especializado, y Bohórquez, gerente administrativa.



Ellos también lograron los mayores puntajes en la prueba de conocimientos (96, 87 y 93, respectivamente), que daba el 60 % de la calificación final, y así aseguraron uno de los tres cupos. Los otros 40 puntos se distribuyen así: 15 % por formación profesional, otro 15 % por experiencia profesional, 5 % o por experiencia docente y otro 5 % por obras (libros) en el ámbito fiscal.



El conflicto de intereses se da, principalmente, porque el actual vicecontralor general, Julián Ruiz, intervino en al menos uno de esos nombramientos y diseñó la política para la elección de contralores departamentales y municipales, y ese esquema es el que se ha aplicado para la selección del reemplazo de Andrés Castro, quien dejó la Contraloría Distrital en febrero pasado.



Antes, el segundo a bordo de la CGR estuvo encargado en la Vicecontraloría y fue director de la oficina jurídica de la CGR, que dirige Felipe Córdoba.

Los concejales con esposas vinculadas a la Contraloría General son: Samir Abisambra, Rubén Torrado, Armando Gutiérrez y Humberto Amín. Y tienen hermanos laborando en la entidad Andrés Onzaga; Germán García, Rolando González y Pedro Julián López, al parecer, a la pareja de un hermano suyo.



Todos, con excepción del último que no respondió los mensajes de este diario, reconocieron que tenían familiares en la entidad y explicaron la situación particular. González, por su parte, tuvo un hermano pero este renunció.



Y si bien los concejales no desconocían que Ruiz es el actual vicecontralor, ninguno se considera con conflicto de intereses o inhabilidad para votar por cualquiera de la terna. De hecho, Abisambra, presidente de la corporación, abiertamente dice que su esposa, que es comunicadora, tiene un contrato desde enero pasado.

“No estoy hablando de inhabilidad, estoy hablando de un conflicto de intereses de los concejales que tienen familiares trabajando en la Contraloría General porque el candidato Julián Ruiz, quien es el favorito, ha intervenido directa o indirectamente en dichos nombramientos. Tienen que declararse impedidos para no viciar la elección del contralor distrital”, sostiene Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Nacional de Recursos Sagrados, quien recusó a los ocho concejales de la ciudad.



Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, señala que “el conflicto es patente (...)” y que “los concejales están en una encrucijada: una vez negada la recusación, parecería que tienen que votar. La alternativa que les queda a los que saben que el conflicto existe es, al menos, votar en blanco”.



También encuentra que “el vicecontralor tiene un evidente conflicto (...). Si la Contraloría definió cosas como el peso porcentual de cada factor de calificación, la posible manipulación de todo el proceso sería evidente. La persona que diseñó el proceso a sabiendas de que sería candidato podría cuadrarlo a su acomodo, en detrimento de la integridad del proceso”.

Las dudas de concejales

El hecho de que la terna esté integrada por funcionarios de la Contraloría General ha generado intensos debates en el cabildo. Ayer, antes de la entrevista de los ternados y a pesar de que la plenaria había rechazado las recusaciones, se escucharon voces en contra de “acelerar” la elección. Horas después se conoció que esa decisión y la posesión fueron convocadas para la plenaria de hoy.



Uno de quienes cuestionan la terna es el concejal Carlos Carrillo, quien ayer afirmó que “la mesa directiva, presidente y los dos vicepresidentes, tiene a sus esposas contratadas por el señor Pipe Córdoba, que es el jefe político de los tres candidatos; que no sea ilegal, eso incluso es discutible”. Carrillo le dijo a este diario que votará en blanco. Lo mismo estarían pensando algunos de los recusados, según pudo establecer EL TIEMPO.

El también concejal Diego Cancino señaló que no sabe si hay impedimento legal o no, pero “sí es claro un impedimento ético”, y que Ruiz “debe hacer un ejercicio de autorregulación y no participar en este proceso, porque al menos siete de las personas que lo van a elegir tienen familiares en la Contraloría General y él fijó el valor del examen y la hoja de vida, y los criterios para determinar el estudio” de esta.

La defensa de los cabildantes

Samir Abisambra, presidente del Concejo, cuenta que su esposa está vinculada, a través de una orden de prestación de servicios por 5 millones de pesos mensuales, a la Contraloría General como enlace del Congreso y que el contrato es de enero pasado y lo firmó uno de los ternados.



“Yo no sabía quién había firmado el contrato, y resultó que es Sandra Bohórquez. No tenía conocimiento ni sabía que ella iba a quedar en la terna (...). No se configura impedimento ni conflicto de intereses porque es un tema electoral”, explicó Abisambra, quien agregó que lo que ha hecho la mesa directiva es recibir la terna y cumplir con el cronograma, y que él pidió el acompañamiento de la Procuraduría y la Fiscalía.



Torrado también se refirió al caso de su esposa y explicó que ella lleva más de un año en la CGR y está delegada en la Dirección de Asuntos Internacionales. Destacó que la elección del contralor distrital es un concurso de méritos y que “no existe conflicto de intereses (...). Y mi esposa está allá por sus méritos. Venía del Fondo Nacional del Ahorro”.



En una situación parecida estaría Humberto Amín. Su esposa llegó a la Contraloría General en 2019 (en el área de Participación Ciudadana), antes de que él se inscribiera como candidato al Concejo de la ciudad, y ninguno de los ternados es jefe de ella. “Yo recibo una terna de la universidad, y mi deber como concejal es votar por uno de los tres”.



Armando Gutiérrez, por su parte, señaló que “ninguno de los ternados participó en el proceso de selección y vinculación de mi familiar a la Contraloría General, por lo cual resulta temerario hacer esta afirmación hipotética sin ningún tipo de sustento diferente al de la idoneidad académica y profesional de quien se postula a un cargo público”.

Andrés Onzaga afirmó que su equipo y expertos le han dicho que al ser un proceso electoral no cabe recusación ni impedimento, y aclaró que su hermano, quien llegó a la CGR en 2020, siempre ha trabajado en entidades públicas, incluso antes de que él fuera elegido concejal.



Germán García manifestó que su hermana, quien tiene un cargo directivo, fue nombrada en septiembre de 2021, “mucho antes de iniciar el proceso de elección del contralor de Bogotá”, y que ella llegó por méritos propios y cumplió con todos los requisitos. “Eso no me genera ningún conflicto de intereses ni impedimento”, insistió.



El concejal Rolando González, así mismo, aseguró que si bien su hermano trabajó en la Contraloría General de la República, hace siete meses renunció y mostró pruebas de ello, por tanto no tiene ningún tipo de conflicto ni impedimento.

‘Los presuntos conflictos de intereses son de carácter personal’

La Universidad de San Buena Ventura, sede Medellín, responde a preguntas de EL TIEMPO sobre los resultados de las pruebas de los ternados y los posibles conflictos de intereses que tienen estos.



-¿Es posible que un aspirante de la terna obtenga un puntaje alto, del 96 % en la prueba de conocimientos? Ya hay una antecedente en la Esap



La prueba de conocimientos fue diseña para medir el nivel de apropiación de conocimientos necesarios para el cumplimiento de las funciones y su adecuada aplicación en el contexto específico para el contralor distrital de Bogotá, por ende, no todas las pruebas de conocimientos tienen los mismos contextos, frente al antecedente de la ESAP no es correcto argumentar que dicha situación puede ser análoga a la presentada en la presente convocatoria y que debe aplicarse como antecedente, pues las convocatorias son totalmente diferentes.



-La universidad no se percató que la terna está integrada por funcionarios de la CGR y esto podía generar señalamientos de presunto conflicto de interés e inhabilidades para votar. ¿O esto no genera esas situaciones?



La universidad, como operadora de la convocatoria pública, atiende lo estipulado en la resolución 0068 de 2022, por consiguiente, actúa de forma imparcial dando cumplimiento a lo reglamentado por el acto administrativo; ahora, la terna es resultado del desarrollo de todas las etapas del proceso, por tal motivo, era nuestro deber comunicar los tres mejores puntajes.



Los presuntos conflictos de intereses e inhabilidades a las que puedan estar sujetos los participantes son de carácter personal, ya que ellos, al momento de inscribirse, manifiestan bajo la gravedad del juramento que no se encuentran inhabilitados, tiene incompatibilidades o están incursos en conflicto de intereses.



- El cuestionamiento al vicecontralor general, Julián Ruiz, es que está inhabilitado para participar si estuvo en el diseño de la elección de contralores departamentales y municipales. ¿La universidad no se percató de esa situación o tampoco hay posibilidad a que él tenga un conflicto de intereses?



Como se hizo mención anteriormente, todos los aspirantes inscritos en la convocatoria pública manifiestan de manera voluntaria, clara y expresa que no se encuentran inhabilitados, tiene incompatibilidades o están incursos en conflicto de intereses, pues las excusiones en la convocatoria son taxativas y a la universidad no le es posible realizar juicios de valor de orden legal que no están previstos en la norma de la convocatoria.



Ahora bien, como se advirtió, la Universidad de San Buenaventura es la operadora del proceso en los términos señalados en la resolución, con el alcance previsto para el rol que contractualmente debe cumplir.

