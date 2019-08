El concejal Juan Carlos Flórez rindió homenaje póstumo a Carlos Ossa

En un acto solemne realizado en el cabildo Distrital, el concejal Juan Carlos Flórez rindió homenaje póstumo al desaparecido Carlos Ossa Escobar que tuvo que enfrentar como rector de la Universidad Distrital la politiquería que tenía tomada esa institución educativa.

Carlos Ossa Escobar / In Memoriam



Carlos Ossa Escobar representó un tipo de figura pública hoy cada vez más escasa, un hombre que no solo no se enriqueció ilícitamente sino que, como él mismo solía decirlo con humor, se empobreció lícitamente en sus labores como servidor público y como político de elección popular, en sus cargos como constituyente, concejal y presidente del concejo de la capital de Colombia.



Su estadía como joven estudiante en la Universidad Católica de Chile, en los años del gobierno de Salvador Allende, lo convirtieron en un acérrimo defensor de los procedimientos democráticos y en un opositor de cualquier forma de autoritarismo político. Su condición de demócrata no era una pose intelectual, más bien era una actitud de vida.



A través de su recorrido como representante o directivo de gremios privados, como funcionario del estado o como servidor público de elección popular, Carlos Ossa puso en práctica otro de sus mandamientos: se puede meter la pata en los asuntos públicos y privados, pero jamás la mano en los dineros públicos. Principio este último al que fue fiel a rajatabla.



Como descendiente del espíritu colonizador antioqueño, guardó un especial afecto por la región cafetera de Colombia y por la hermosa naturaleza del norte del Valle y del Quindío. Compartir su agitada vida en Bogotá con temporadas de descanso en aquella zona, era una alternancia en su modo de vida que le producía una gran fruición.



La ciudad siempre recordará agradecida su gestión como rector de la Universidad Distrital. Asediado, sin tregua ni cuartel, por un clientelismo atroz que mangoneaba a su antojo dicha institución, supo sacar adelante una magnífica idea, convertir el antiguo matadero municipal en la sede de la biblioteca de la Distrital y de su observatorio, creando un polo de transformación extraordinario al occidente de la capital.



Era un agradable conversador que, cosa rara en Colombia, sabía escuchar a sus interlocutores sin imponerles sus criterios, sino conquistándolos poco a poco hacia sus propias posiciones o adoptando las de su contertulio, cuando éste sabía demostrar su parecer de manera argumentada.



Leal a sus amigos –en las buenas y en las malas– supo cosechar amigos fieles que le acompañaron hasta el final de sus días, cuando una dura enfermedad lo convirtió en prisionero de su propio cuerpo.



A Ofelia, su esposa, a sus hijos Marcela, Alfonso, Juan Pablo, Viviana, sus nietos Santiago, Juan Jerónimo, José Ignacio, Miguel, Valentina, Lorenzo e Isaías y a sus fieles amigos va dirigido este modesto, pero más que merecido reconocimiento del concejo de Bogotá.



Sirvan como llama que recuerde el nombre de Carlos Ossa a través de los tiempos, estos versos de Lord Tennyson dedicados a Arthur Henry Hallam, tras la muerte de este poeta de Cambridge, amigo suyo:



Él no está aquí, pero en la distancia

comienza el murmullo de la vida,

y como un fantasma entre la lluvia

rompe el nuevo día sobre las calles desiertas.

[…]

Permanece cerca cuando mi carne frágil

sea atormentada por dolores que rozan la verdad

y el tiempo lunático siga esparciendo el polvo,

y la vida furiosa arroje llamas.



Permanece cerca cuando mi fe se marchite.



JUAN CARLOS FLÓREZ

CONCEJAL DE BOGOTÁ