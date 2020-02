El cobro del impuesto predial llega con alivios para residenciales

La alcaldesa Claudia López anunció alivios en el impuesto predial para los propietarios de inmuebles en Bogotá.



Esos beneficios cobijarán a 1’680.000 inmuebles residenciales de todos los estratos y también a cerca de un millón de comerciales e industriales.

Básicamente esos alivios estarán representados en un menor incremento en el gravamen que se debe pagar este año.



Así, para 840.000 predios residenciales el aumento en el valor del impuesto apenas será del 3,8 por ciento, es decir, el crecimiento de la inflación causada en 2019.



Esto significa, según el secretario Distrital de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, que el predial se congeló para el 50 por ciento de los inmuebles.



Otro tanto tendrá un alza del 5 por ciento real (descontando la inflación). Eso quiere decir que el incremento que les aparecerá en el recibo es del 8,8 por ciento nominal.

Y para los predios comerciales, industriales y dotacionales está contemplado un aumento real del 8 por ciento, para un alza del 11,8 por ciento.



Ramírez explicó que los bajos incrementos en el impuesto son producto de los topes aprobados por el Concejo de Bogotá durante la administración de Enrique Peñalosa, en el acuerdo 756 de 2019.



Esa norma estableció un tope del IPC para los predios de estratos 1 y 2 con avalúos hasta 118 millones de pesos. Y para el resto, el IPC más el 5 por ciento.



Los comerciales e industriales, del IPC más el 8 por ciento. Esos aumentos máximos serán aplicables en los próximo cinco años, contados a partir de este 2020.



En los residenciales de estratos 1, 2 y 3 que hayan hecho cambios en el área, máximo 25 por ciento. En el caso de los estratos 4, 5 y 6 hasta el 100 por ciento del año anterior.



Por eso en algunas zonas de la ciudad el impuesto predial no subió más de lo que había podido alcanzar realmente. Con los topes aprobados, el aumento promedio del gravamen para este año será del 2,1 por ciento, o sea, por debajo de la inflación.



En el pasado esos incrementos llegaron incluso a estar entre el 16 y el 17 por ciento o más. Por ejemplo, según el Secretario, entre 2009 y 2016, los estratos 4, 5 y 6 soportaron aumentos entre el 13 y el 16 por ciento.

Más alivios para contribuyentes

El predial es una de las dos principales fuentes de ingresos tributarios que tiene el Distrito Capital, después del Impuesto de Industria y Comercio (ICA). De los 10,2 billones de pesos que espera recaudar este año la ciudad, el 35 por ciento corresponde a este (unos 3,7 billones de pesos).



La alcaldesa también anunció un alivio para aquellos propietarios a los cuales el impuesto les aumentó más del 100 por ciento en los años 2018 y 2019. Se estiman que en esta situación podrían estar cerca de 12.000 predios.



De oficio, la Secretaría Distrital de Hacienda va a revisar si estos aumentos estuvieron debidamente justificados. Si no, los propietarios podrán pedir la devolución este año o que el saldo les sea abonado para el pago del impuesto del 2021.



“Vamos a identificar aquellos predios que aumentaron más del 100 % en 2018 y 2019. Pudo ser que hicieron una modificación a la vivienda, pero si el avalúo no estuvo bien hecho, eso le da derecho al contribuyente a una devolución de impuesto de lo que pagó en esos años”, explicó el secretario de Hacienda.



Pero, además, la alcaldesa se comprometió a presentar en el Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo para que los predios que en los años 2018 y 2019 tuvieron incrementos exagerados y que quedaron por fuera de los topes en este 2020 sean incluidos nuevamente.



Con esos topes, si la iniciativa es aprobada en el cabildo distrital, los inmuebles residenciales que hicieron alteraciones en el área construida tendrán incrementos hasta del 20 por ciento en el impuesto y los no residenciales hasta del 25 por ciento.



La condición para ser beneficiario de cualquiera de los alivios anunciados ayer por la Alcaldía de Bogotá es estar al día en el pago del predial.

