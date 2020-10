El clima es parte de tu jardín

Pensemos en tu jardín urbano, qué factores del clima pueden afectar más: el sol intenso y sofocante o el viento constante que puede terminar en heladas. Siento decirte que cada momento tiene sus pros y sus contras, ya que el sol es indispensable, pero junto con el viento provocará resecamiento y la receta perfecta para hongos o plagas.

Siendo así, tu mejor opción será estar pendiente del riego y la cantidad de agua que les ofreces a tus plantas; si no posees un sistema de riego, puedes optar por utilizar un hidrorretenedor, que básicamente es un polímero que absorbe, almacena y distribuye el agua a lo largo del tiempo, manteniendo el agua en las raíces y ahorrándote mucho dinero y tiempo.



Si deseas optar por esta alternativa, solo debes mezclar un balde con tierra abonada y 100 gramos del producto, mezclar muy bien y agregar agua hasta que forme textura lodosa. Luego de eso puedes agregar la composición a tus materas, procurando homogeneizar muy bien.



Ahora, no olvides el riego constante, hasta que observes que el agua pase a través de los agujeros de tu maceta. Si es en suelo blando, permite un buen tiempo de riego. Olvídate de los rociadores tipo espray, dado que no son suficientes, a menos que rocíes tus plantas varias veces al día.



La ventaja es que durante los próximos meses llegan las lluvias de octubre, noviembre y principios de diciembre. La mala noticia es que posiblemente entres en pánico con la primera granizada. Mi primera recomendación es: respira, mantén la calma y recuerda que el agua lluvia es libre de cloro y con una baja cantidad de sales, permitiendo a las plantas un rápido desarrollo y recuperación en caso de la devastación después del granizo.



Recuerda, el agua al final es vida. Ten en cuenta que el agua lluvia es gratis; de ser posible, úsala en tu jardín, sé prudente en su uso, reutilízala y disfruta sus nutrientes; planea su llegada y su escasez.

A la larga, el jardinero que planea posee el mejor espacio y mucho más tiempo para disfrutar de este. Por último, protege tus plantas de las granizadas que vendrán y ante todo sonríele a la lluvia.Carolina Quintero G.

Columnista de jardinería urbana