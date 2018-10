Andrés Benavides, víctima de 'los Pablitos' cuenta su historia

El pasado 21 de junio, el ciclista Andrés Benavides fue víctima de la banda ‘Los Pablitos’, la misma organización delincuencial a la que el pasado 3 de octubre un juez de la República le dio casa por cárcel.



'Los Pablitos' son responsables del hurto de al menos 200 bicicletas en la vía a La Calera, Suba, Usaquén, Chapinero y Engativá.

Benavides habló con EL TIEMPO sobre su caso y la indignación que le produjo que los responsables del robo de sus dos bicicletas de 9 y 3 millones de pesos, hoy estén libres y él tenga que pagar estas deudas.

Según lo relatado por Benavides, esa misma banda fue la que ingresó a su casa y le hurto las dos bicicletas con las que él iba a competir a Perú.



Los asaltantes además de llevarse sus dos ‘caballitos de acero’, también hurtaron otros elementos de valor.

¿Cómo fue su caso?



El 21 de junio pasado una banda de asaltantes ingresó a mi casa rompiendo puertas y rejas y se llevaron varias pertenencias, entre ellas mis bicicletas y unas maletas que tenía listas para un viaje de competencia que tenía programado en Lima (Perú), era

La Génesis Inka.



¿Usted tiene videos?



Sí, encontramos unos videos en los que se ve cómo esta banda ingresa a la casa y luego de hurtar los elementos los meten en un carro y se marchan.



¿Y qué pasó con la investigación?



Después del viaje a Lima regresé a Bogotá para investigar sobre el caso. La Sijín en ese momento me dio un número de identificación de mi caso muy diferente al que yo tenía después del hurto. Fui a la Fiscalía a investigar a quién correspondía ese caso que me habían asignado y desafortunadamente no estaba a mi nombre ni al de mi hermana, estaba el de otra persona con otro caso diferente. Llamé a la persona de la Sijín que me dio el caso y no me contestó y deje así las cosas y me dedique al ciclismo.



¿Entonces qué pasa?

Cuándo vi la noticia de la banda de ‘Los Pablitos’ y que les dieron casa por cárcel me asombré porque ellos fueron quienes me robaron. Es la misma modalidad que utilizaron conmigo, son varios hombres y una mujer.



¿Pero usted fue a la Fiscalía?

Sí, nuevamente me acerqué para saber si mi caso estaba activo y no estaba activo pues la Policía no había presentado pruebas de nada.

¿Y por qué decide hablar con los medios?



Para dar a conocer mi caso y que esta banda pague por el robo que me hizo, porque el daño ha sido muy grande.



¿Entonces hoy su caso cómo está?

Ya está activo.



¿Cómo vio la decisión del juez al dejar libre a estas personas?

Muy asombrado. Me pregunté, ¿cómo es posible que personas que han tenido tantos denuncios los puedan dejar libres?. Esta es una banda muy organizada y que quede libre me entristece. Hoy la bicicleta la catalogan como un juguete, pero no es así, es un medio de transporte y en otros casos es para hacer deporte como en el mío.



Dejar libre a estas personas que significa…

Al dejar libres a esta personas el mensaje es: oigan vayan a seguir hurtando que no pasa nada. Muchas de estas bicicletas robadas son llevadas a otros países para venderlas.



¿Las bicicletas ya las pagó?



No, aun las debo. La deuda está vigente. Mi idea era ir a Lima a competir, ganar y con ese dinero pagarla pero no se pudo. Me la robaron y quede con la deuda. Hoy, con el trabajo que tengo no la puedo pagar.



¿Qué significa ser víctima de esta banda?

Nunca creí que me fuera a pasar esto. Ser víctima de esto al principio fue una depresión muy grande porque mis cosas, mi esfuerzo, la pasión por el deporte quedó destruido, es muy triste.



REDACCIÓN BOGOTÁ

@CeronBastidas