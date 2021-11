El centro de Bogotá: no hay plan que logre recuperarlo

El centro de Bogotá es quizás el lugar donde se hacen más evidentes los diferentes matices que rodean y caracterizan a ‘la cuidad de todos’, como alegóricamente la han llamado por años mandatarios y residentes.

La diferencia es que esta zona de la capital del país se la tomaron las ventas callejeras y los toldos, el ruido y el desorden, a tal punto que hay sectores, como la calle 13 y las carreras 7.ª y 10.ª, donde es difícil caminar con tranquilidad y apreciar su arquitectura y patrimonio.



La avenida Jiménez es muestra de ello. Se extiende desde la estación del teleférico de Monserrate, atraviesa la avenida Caracas, pasando por San Victorino y desemboca en la calle 13. Justo allí, en la plaza de la Mariposa, uno de los epicentros comerciales de la ciudad, se hallan los rastros de una zona desatendida, con problemas de seguridad, sucia y deteriorada, como han manifestado residentes y comerciantes.



De acuerdo con Diana Álvarez, presidenta de Asosanvictorino, el lugar atraviesa por un difícil momento de seguridad y contaminación. Se lo tomaron habitantes de calle que usan el espacio público como baño, una ola de vendedores informales, desplazados, trabajadoras sexuales y hasta población migrante.



Pero esta situación no es nueva. A lo largo de los años, varias administraciones han propuesto una intervención total del centro, que, hasta ahora, parece ir peor. Incluso, en la administración de Enrique Peñalosa se creó una Gerencia del Centro, que, se suponía, debía liderar este proceso, y Gustavo Petro había impulsado el Plan Urbano del Centro Ampliado de Bogotá, sin éxito también.



La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU) ha dicho que adelanta un proyecto de renovación e intervención del lugar, en el marco del Plan Zonal del Centro de Bogotá, que pretende la recuperación de zonas como el barrio San Bernardo, el Tercer Milenio, San Victorino y el Bronx Distrito Creativo, que aún se encuentra en la fase de estudios y se prevé que pueda ponerse en marcha en junio de 2022.



El icónico monumento de la Mariposa, ubicado en San Victorino, ha pasado por un sinfín de reparaciones. Durante la administración de Gustavo Petro, la escultura y la zona fueron recuperadas, convirtiéndose en espacio de encuentro para los transeúntes. Enrique Peñalosa, en 2016, mediante el Instituto Distrital de Patrimonio (IDPC) invirtió cerca de 212 millones de pesos para reparar el abandonado monumento. Ahora, Álvarez dice que el mantenimiento de este lugar está a cargo de los comerciantes que aportan presupuesto para su reparación. El Jardín Botánico también ha participado con jornadas de siembra de árboles, que ya no existen, pues la Mariposa ahora es un enorme baño público.



Atravesando la avenida Caracas se encuentra el Bronx Distrito Creativo. La Fundación Gilberto Avendaño (Fuga), administradora del lugar, ha dicho que se han realizado importantes trabajos para recuperar el centro por medio del arte y la ocupación de espacios que eran dedicados a la droga y la prostitución y que ahora son lugares de reunión para la comunidad, como lo afirmó Margarita Díaz, directora de Fuga.



Sin embargo, las condiciones actuales del centro de Bogotá podrían ser el resultado de malas decisiones adoptadas por una seguidilla de administraciones, como lo dijo Dúmar Caicedo, quien habita en las inmediaciones del reconocido sector del Madrugón, entre la avenida Caracas y la calle 10.ª, frente al parque Tercer Milenio.



Allí la problemática no es menor. Caicedo afirmó que las acciones de la Alcaldía y de la ERU son “insignificantes” frente a los problemas de seguridad que tienen y que para este bogotano vienen de años atrás, “cuando empezaron los desalojos en el barrio Cundinamarca, que dio paso a la formación del Cartucho y el Bronx”.



Frente a este tema, la ERU, encabezada por Juan Guillermo Jiménez, dijo que la construcción del Centro Internacional de Comercio Mayorista de San Victorino está enfocada en mitigar los problemas de seguridad dados por la informalidad y el desorden. Ahora bien, este proyecto también está en una fase preliminar.



Hay otra cara del centro que hoy también se ha visto golpeada por la delincuencia, el vandalismo y el caos. La carrera 7.ª, donde comienza el centro histórico de la capital y que se extiende por toda la orilla oriental de la ciudad, atraviesa lugares como el parque Santander y la plaza de Bolívar, y sube hasta La Candelaria, donde se halla el mayor patrimonio histórico de la ciudad.



En este sector, aunque es notable el deterioro, las opciones son más claras. El Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP), como lo dice Pedro Eliseo Sánchez, asesor del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), está enfocado en “el reconocimiento del espacio público como un lugar de encuentro”, y reconoce el centro histórico como un eje articulador de toda la ciudad.



El proyecto propone que dentro de los planes de desarrollo que se adopten durante los próximos 17 años, se destinen recursos para los once programas propuestos, que se subdividen en 63 proyectos y 120 acciones. Édinson Torres, residente de La Candelaria, dice que la gran preocupación es poder seguir viviendo en sus casas y que el proyecto se dé muy rápido.



JONATHAN TORO

Redacción Bogotá