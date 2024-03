Las razones por las que la violencia intrafamiliar va en aumento en Cundinamarca

En Cundinamarca, en lo que va del año, ya se han registrado más de 1.000 denuncias de violencia intrafamiliar. Las autoridades indican que este delito es uno de los que más preocupa en el departamento y que es el tercero más frecuente.



De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, la violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder cometido por algún miembro de la familia sobre otro, para dominar, someter, controlar o agredir física, psíquica, sexual, patrimonial o económicamente.

Según expertos consultados por EL TIEMPO el castigo físico, la cultura patriarcal y las falsas creencias son algunos de los factores que influyen en este fenómeno en el departamento.

Las cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco) revelan que en 2023 hubo 8.979 casos en Cundinamarca.



Y la Policía de Cundinamarca, con jurisdicción en 90 municipios, reporta que el año anterior hubo 2.084 casos y con corte al 22 de febrero de 2024 se habían registrado 317 casos. La mayoría en Fusagasugá, Girardot, Ubaté y Villeta, además de Flandes, en el Tolima.

“Este es el tercer delito más frecuente en nuestra jurisdicción. El primero es el hurto a personas y el segundo, las lesiones personales. Este año hemos logrados con 69 capturas”, indicó el coronel Andrés Serna, comandante de la Policía de Cundinamarca.

En cuanto a feminicidio, el coronel Serna dijo que el año pasado hubo cuatro y en el actual no se han presentado casos.



Tíos de una menor fueron capturados por cometer violencia intrafamiliar en Madrid, Cundinamarca. Foto: Policía Judicial, Dijín

Por su parte, la Policía Metropolitana de Sabana Norte y Occidente y la de Soacha indicaron que en sus territorios el 2023 cerró con 6.374 casos. De esos, 3.136 se registraron en Soacha y Sibaté, la mayor parte en el primer municipio mencionado.

Además, informaron que con corte al 27 de febrero de 2024 han recibido 953 denuncias por violencia intrafamiliar, y los municipios en los que más casos se han presentado son Soacha, Zipaquirá, Mosquera, Cajicá y Tocancipá.

Algunos casos graves



En agosto pasado, por ejemplo, la Policía rescató en el barrio Ciudad Latina, en Soacha, a una mujer que era golpeada y torturada por su pareja sentimental.

“Me golpeaba en la cara, me daba puños, me daba patadas. Cogió un palo de escoba y me pegó en la espalda con una correa, con la chapa me pegó en la cabeza. Me cogió del pelo, cogió un encendedor y me quemó el pelo. Me daba puntazos en la pierna. Me encerró en la habitación”, señaló la mujer a varios medios de comunicación en ese entonces.

Un caso reciente ocurrió el 21 de enero pasado en Cajicá; las autoridades informaron que un hombre agredió a su compañera sentimental, propinándole una fuerte golpiza que provocó que su rostro quedara desfigurado y heridas en su cuerpo por mordidas y patadas.

Facebook Twitter Linkedin

El sujeto tiene antecedentes por lesiones personales y violencia intrafamiliar. Foto: Alcaldía de Cajicá

Días después se logró la captura del agresor, quien tiene antecedentes ante la Fiscalía General de la Nación por lesiones personales y violencia intrafamiliar.

La Policía de Cundinamarca indicó que el 23 de febrero, mediante una llamada telefónica, les informaron de un caso en el municipio de San Juan de Río Seco, en la vereda El Caucho, donde una mujer estaba siendo agredida física y verbalmente en su lugar de residencia por su pareja sentimental.

La víctima señaló que su compañero, además, la tenía encerrada en un cuarto, intimidándola con un machete. El agresor, de 21 años, ya fue capturado.

En cuanto a feminicidio, el año pasado en Viotá, una mujer de 48 años fue asesinada con un arma de fuego por su excompañero sentimental, quien le disparó y acabó de manera inmediata con la vida de la señora y luego atentó contra sí mismo.

Qué dicen los expertos

Carlos Quintero, psicólogo jurídico de la Universidad Manuela Beltrán, le dijo a EL TIEMPO que este es uno de los delitos que más preocupa porque las estadísticas se han venido elevando y los reportes se han hecho mucho más visibles. Sin embargo, aseguró que es algo que viene ocurriendo hace muchos años, pero que ahora las víctimas están denunciando más.

Quintero señaló también que los factores que desatan la violencia intrafamiliar están relacionados con términos culturales, debido a que hay una creencia “patriarcal” equivocada y falsa de que la mujer es una persona de menor poder.

“En algunos hogares todavía se creen que la mujer es un miembro de familia con menor poder, que pueden ser utilizadas, que son pertenencia de otro o que no es funcional para el grupo familiar y, por ende, es merecedor de algún tipo de violencia”, explicó Quintero.

El psicólogo dijo que en este tipo de violencia también hay factores individuales, como el psicosocial o el psicológico, tanto en la víctima como en el victimario. “Puede ser que el agresor tenga dificultades de salud mental o si no las tiene, influye la manera en cómo maneja la resolución de conflictos”, puntualizó.

Quintero además explicó que algunos de los comportamientos de las personas agresivas en el panorama de violencia intrafamiliar son: romper cosas, gritar, maltratar física y verbalmente, no tiene control a la hora de solucionar un conflicto.

Por su parte, Rocío González, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Sabana, dijo que en Cundinamarca hay prevalencia del 98 por ciento de la utilización del castigo físico como una manera de controlar el comportamiento de los niños y eso en muchos casos desata violencia.

“La mayoría de los papás utilizan el pellizco, la chancleta, el fuetazo o usan cualquier objeto cuando sus hijos no se portan bien”, indicó González.

La experta explicó que las estructuras de las familias, el estrés de la crianza y la creencia de que el maltrato físico funciona para la formación de una “buena persona” son otras de las causas de este fenómeno.

“Cuando tienen muchos hijos o son papás jóvenes y tienen menos experiencia con la crianza, suelen ser papás que no controlan bien su emoción y su comportamiento al momento de educar a sus hijos”, aseguró la decana.

González comentó que en Cundinamarca la vida cotidiana de los papás cada vez tiene retos más grandes, porque ellos sienten que no tienen los recursos suficientes para la crianza y eso les deriva en estrés.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

