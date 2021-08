¿Qué pasó con los conducidos por actos violentos en El Campín?

Este miércoles, Bogotá amaneció evaluando los pasos a seguir después de los violentos hechos registrados en El Campín en la noche del regreso del fútbol con público.



Aunque inicialmente la Policía Metropolitana de Bogotá había confirmado que se "identificaron" tres personas que estarían relacionadas, aparentemente con el brutal ataque a un hincha de Santa Fe, los tuvieron que liberar.

Inicialmente, el Comandante de la Policía Metropolitana, el general Eliécer Camacho, dijo que estas personas "fueron conducidas inicialmente hacia la Fiscalía para que se evalúen las pruebas para saber si hubo una participación directa".

Sin embargo, esta mañana otra versión fue dada por parte de la Fiscalía General de la Nación. La oficina de comunicaciones le confirmó a este diario que "ante la Fiscalía no fue presentado ningún capturado, por los hechos ocurridos en el Estadio Nemesio Camacho el Campín".



Según aclararon las autoridades, los tres señalados fueron trasladados a la URI de Puente Aranda para su identificación pero, posteriormente, salieron de este lugar por sus propios medios. Se les garantizó un buen trato.



Por ahora, la Fiscalía indica que "en este momento hay una reunión entre esa entidad y la Policía en la cual están analizando el curso de la investigación y cuáles son las acciones a seguir".

Durante el procedimiento, cámaras de City Tv registraron cómo una de las familiares de los requeridos se oponía al procedimiento.



"Me dicen que dizque aparecen en el video, pero no me quieren mostrar el video. Y la señorita me está amenazando, que me calme, o que si no me va a poner un comparendo. Yo no me dejo llevar mis hijos solos", decía la mujer.

Noticia en desarrollo...

