El colegio bilingüe hispanoamericano Conde Anzúrez se despide hoy de la exposición del escultor Édgar Negret, que por 45 días acompañó el Centro Cultural Salvador Dalí de la institución.



‘El camino de Negret’ es una muestra artística completamente gratuita para los estudiantes y maestros que desean admirar los ángulos y colores de 12 obras del escultor payanés y que ahora se encuentran custodiadas por la Galería Casa Negret Buitrago.



Clara Andrade o Clarita, como le dicen en el colegio a la coordinadora cultural del Conde Anzúrez, afirma que llevaron esa exposición porque las nuevas generaciones han dejado en el olvido a uno de los más grandes escultores colombianos. “Negret es un legado olvidado, porque él murió en el 2012, a los 92 años, muchos de nuestros chiquitos no lo conocieron y no saben por qué fue tan importante en la escultura en el país”.



Édgar Negret (1920 - 2012) fue uno de los primeros artistas en introducir la escultura geométrica y abstracta en Colombia durante el siglo XX. Gran parte de sus obras toman inspiración de las culturas y tradiciones indígenas prehispánicas.



Clara dice que es difícil decir que el material usado por el artista es aluminio, porque la exactitud y la suavidad de la curvas de las figuras dan la impresión de ser un trabajo hecho con filigrana en inmensas tiras de papel y no en un material duro.



Además de contar con una delicadeza evidente, agrega la coordinadora, también salta a la vista la perfección geométrica de las figuras; cada tornillo, tuerca, línea y ángulo se posicionan de manera armoniosa para construir las figuras abstractas que expresan la comprensión del artista frente al elemento reflejado.

Por ejemplo, la obra El lago mítico (1986) es una estructura gris y sólida de forma cilíndrica que encierra un disco de aluminio amarillo. Con esta, dice Andrade, Negret reflejaba el lago Titicaca, tan amplio y grande que pareciera atrapar la inmensidad del sol, además de ser central en un sistema de creencias míticas.



Por la perfección técnica de las obras, el colegio las utilizó como laboratorio de matemáticas, ciencia, historia e incluso biología; esta última con una escultura que hace referencia a los movimientos lunares.

El Centro Cultural Salvador Dalí fue inaugurado en 2015 y tiene exposiciones durante todo el año, excepto en vacaciones. Por lo general, el autor de la colección acompaña el proceso de ensamblaje de sus piezas y las inaugura con un taller en el que los niños tienen actividades inmersivas.



Este espacio dentro del colegio suele darles la bienvenida a los artistas emergentes o poco conocidos que tengan obras enfocadas en los asuntos ambientales, sociales o históricos.



Como cierre de las exposiciones, los alumnos del colegio presentarán obras propias inspiradas en la exposición del artista en el centro cultural, esta vez con ayuda del profesor Alexánder Bustacara. “Tomaron elementos de una de las obras de Negret que les hayan interesado y le dan su aporte”.

