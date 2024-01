13 días en el Bronx: ‘Si esto no es el infierno, me pregunto qué lo será’

Únicamente me acuerdo de algunos detalles de ese lugar donde operaba el Bronx.



El aire húmedo y espeso nos enseñó que una parte de Bogotá tiene sus propios olores y colores.



En aquellas dos cuadras del país se cometieron toda clase de horrores: violaciones, torturas y tráfico de todo lo que se imaginen: desde drogas y hasta las mismas personas.



En la salida de la estación de TransMilenio de la Avenida Jiménez, frente al Batallón de Reclutamiento, todavía suenan los mismos gritos que cuando fumé mi primer 'bareto' en el 2014, con solo 15 años, en compañía de mi amiga Nicol, cuyo rastro perdí cuando la agarraron presa porque la encontraron robando en la finca de unos políticos en el Meta.



Pasar por las calles de lo que hoy se conoce como Distrito Creativo me devuelve a los años en esas cuadras. La primera vez que entré me requisaron de pies a cabeza. Nunca voy a olvidar que justo en la mitad de la entrada había un pegote, que jamás supe qué era. Con el tiempo llegué a concluir que esa cosa sin forma le daba a uno la bienvenida, como un tapete. A partir de este momento, cuando ya se ingresaba, la energía se contemplaba desde otros ojos.



Así se ve el Bronx luego de su operativo. Foto: Juan Pablo Daza. Secretaría de Cultura - editada.

Hoy todo está muy cambiado, pero ese mausoleo de almas no se marchó. El Bronx o ‘la caldera del Diablo’, como me la presentaron, fue la olla de drogas más grande de Bogotá hasta el 2016, cuando fue intervenida. Habitantes de calle, sicarios, ‘sayayines’, trabajadoras sexuales y hasta gente de la alta sociedad se mezclaban entre las paredes sórdidas de esa cuadra para consumirse en el vicio y perderse del mundo.



A decir verdad, yo no entré engañada. Al contrario, quería ir, y también tenía los medios para hacerlo. Mi círculo de amigos se concentraba en Modelia, más o menos a veinte minutos de dónde vivía. Entre ellos había familias muy acomodadas, incluyendo la mía.



Era una especie de las niñas consentidas del barrio, a quienes comúnmente llaman ‘gomelas’. En ese entonces, mi papá tenía una empresa que brindaba servicios de transporte privado a algunos medios de comunicación. Y mi mamá tenía tres casas arrendadas y unos taxis, bienes que nos dejaban muy buenas entradas. De hecho, tanto mi hermano como yo teníamos una vida muy plena. Sin embargo, siempre sentía algo de soledad.



Por todos estos negocios, mis papás no solían estar en casa. Recuerdo que trabajaban bajo el lema de que se tiene que laborar 17 horas y dormir 7 horas. Imagino que por esa razón consiguieron tantas cosas. Sin embargo, la tranquilidad de nuestro hogar, al menos en ese momento, no la pudieron comprar.



Así caí en el mundo del Bronx



Así se veía el Bronx en Colombia. Foto: Archivo EL TIEMPO - editada.

Con 15 años, tenía muchos conocidos. Entre ellos el novio de mi amiga Nicol, al que le decíamos ‘Riky’. Nos hicimos amigos porque, sinceramente, yo le tenía pesar.



Me sentía en la obligación de ayudarlo. Había noches en las que nos quedábamos algunos compañeros en su cambuche, ahí empezamos a fumar cigarrillos y también a tomar vino.



Tiempo después, mis amigos conocieron lo que eran las fiestas en el centro y ahí llegaron a la 'L', que, para ese tiempo, era la sensación y todos queríamos ir.



La mayoría de ellos ya habían entrado al Bronx. En ese lugar, la marihuana era muy barata. Eso fue en el 2014, cuando yo apenas estaba empezando a consumirla.



Allí se fumaba un tipo de cultivo que se llama ‘Cafucha’ y, justo para ese tiempo, se hizo popular el ‘Crippy’. Metida en el Bronx, me enteré de que la cocaína la traían de unos laboratorios que quedaban incluso en municipios cercanos a Bogotá.



Me atrevo a decir que el fuerte del Bronx, para nosotros los que teníamos dinero, eran la cocaína y la marihuana. Además, adentro también se movían otras drogas sintéticas, pero el ‘boom’ eran esos dos productos.



Asomándose en mis recuerdos aparece la figura de una de las casas que actualmente ya está derrumbada. Otra de las cosas de las que me acuerdo era la seguridad: todos sabían que allí pasaban muchas cosas, pero solo quienes entraban estaban seguros de cuáles.



Cientos de personas tenían fiestas interminables en estas casas. Foto: CEET: JUAN DIEGO BUITRAGO / SERGIO ACERO - iStock editada.

¿Yo y cuántas mujeres más?

Mi vida cambió en esos días. Los humanos buscamos culpar a los demás de lo malo que nos ocurre, pero ese no fue mi caso. En estos últimos años nos han enseñado a hablar del perdón y de la reconciliación, pero acaso ¿alguien habla de lo difícil que es perdonarse a uno mismo?



El día cuando pasó era la tercera vez que iba. Recuerdo mucho que, con Nicol, habíamos hablado de ir a comprar marihuana para venderle a nuestros amigos. Así de cegadas estábamos que no dimensionábamos el daño que buscábamos hacer únicamente por un tipo de aceptación social.



Fue un miércoles de la última semana de octubre. Estábamos en la época de Halloween y, por alguna razón, a quienes nos gustaban las fiestas sentíamos que ese era nuestro mes.



Antes de salir de casa me aseguré de ir muy bien arreglada, dentro ya tenía algunos conocidos y, como tenía dinero, las personas estaban sobre mí. Ese fue mi mayor error.

Sobreviviente de Bronx. Foto: iStock editada.

Cuando llegué me tomé un coctel y también consumí varias dosis de cocaína y ‘dick’, un tipo de químico. Minutos después llegaron cuatro tipos y nos sacaron de ahí a mí y a mi compañera. Nos llevaron a una casa. Ninguno decía nada, solo recuerdo que nos tenían rodeadas.



Nos obligaron a subir unas escaleras. Olía a comida podrida. Sin embargo, yo disimulaba: no me tapaba la nariz y tampoco hablaba. Tiempo después me separaron de Nicol. Yo continué caminando hasta entrar a una habitación que tenía un colchón.



Una vez me entraron, uno de ellos me pegó en la cara, por lo que caí e inconscientemente vi que me estaban amenazando con un cuchillo de carnicería. Me obligaron a hacer diferentes cosas. Con el mismo arma me rasguñaron la espalda.



Al final, para celebrar mi dolor, prendieron un cigarrillo, pusieron una canción y me tiraron una ‘bicha’ o dosis de bazuco.



Relatos de una sobreviviente de Bronx. Foto: iStock editada.

En los alrededores de esa habitación repleta de basura era posible imaginar cómo se veían algunas chicas en las mismas condiciones que yo. Quedé en shock. Fue como si la vida se detuviera desde ángulos en los que nada duele y nadie existe. Las únicas salidas que entiendes parecen estar un poco disociadas. Era un pozo sin salida.



Pasadas unas horas logré salir y probé por primera vez el bazuco.

Siempre hay una puerta, pero parece invisible



El domingo, 12 días después, mi hermano logró encontrarme. Estaba completamente ‘embrutecida’. Durante aquellos días no me había bañado, imagino que tampoco había comido bien y habré dormido muy poco.



De lo que sí estoy segura es de que me drogué de varias formas. En menos de 15 días perdí más de cuatro kilos y una alta suma de dinero. Con todo esto, puedo decir que, si hubiera durado ocho días más, seguramente habría vendido mi propia vida por cualquier dosis de lo que fuera.



Que Teo, como le digo de cariño a mi hermano, me localizara, fue un golpe de suerte. Si me preguntan yo lo recuerdo fácil, pero sé que la sufrió. Entre las vagas memorias que me permito tener, se rehace una de las más difíciles, aparte del abuso sexual.



Yo tenía los ojitos perdidos cuando me encontró. Las personas que se drogan podrían describirlo como el momento cuando se sabe que una película llega a su fin, el entretenimiento se acaba y lo complejo es asimilar la realidad.



Él me vio primero y, cuando entré en razón, mi mundo se derrumbó. Ahí me pesó la vida, las falsas amistades y el daño que les hice a mis padres.



Cuando volví en mí completamente, ya estaba en una fundación que quedaba ubicada en una finca a más o menos dos horas de Bogotá. Allí me hicieron varias terapias fuertes y dolorosas.

Ansiedad y depresión en mujeres durante la desintoxicación de drogas. Foto: iStock editada.

Agradezco a Dios que, en mi caso, la sensación de abstinencia no fue tan fuerte como para el resto. En ese sitio estuve aproximadamente cinco años. Y aunque logré recuperarme, la soledad, la culpa y esa tristeza de sentirme encerrada en cientos de ocasiones estuvieron en mi contra.



Recuerdo mucho que al inicio la mayoría de las terapias se llevaban a cabo con medicamentos muy fuertes, supongo que todo era para controlar la ansiedad: esa que uno siente cuando quiere consumir, cuando necesita atención y, sobre todo, cuando se avecinan episodios y pensamiento depresivos.



No tuve muchos problemas ahí dentro, me refugié en el deporte y en los libros de pintura. Puedo decir que no hice amigos, únicamente tuve muchas personas que me ayudaron. A mi familia la veía muy poco; cada mes, para ser exacta. Entre los negocios y la vida que continuó ahí afuera, yo me sentía como un problema más, por lo que nunca les reproché nada.



Cuando me dieron salida, todos tenían mucho miedo de que volviera a buscarme más males. De hecho, yo también lo tenía, pues a pesar de que tiempo después el Bronx se haya desmantelado varios sitios de Bogotá heredaron aquellos pasillos del infierno.



Mujer agradece a su familia. Foto: iStock.

Una parte de mí le debe todo a mis padres. Meses antes de la pandemia por el covid-19 decidieron irse a vivir a Alemania. Mi hermano y yo llevamos los negocios en Colombia.



Tras 10 años de vivir la pesadilla del Bronx, fue la primera vez que recorrí estas calles. Piqué las heridas del pasado, pero hoy mi hermano y mi esposo me abrigan para no volver a sentir el infierno.

* Esta historia es el relato de una joven bogotana que prefirió no ser identificada con su nombre en el texto.

