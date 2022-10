Rubén Blades, Héctor Lavoe, Celia Cruz, Joe Arreyo, Jairo Varela, Willy Colón y Piper Pimienta; son algunos de los cantantes que están ahí, representados en las paredes de la plaza de mercado del barrio Inglés, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá.

Un cuadrado, cuatro puntas. Así es la plaza, no hay cómo perderse. A sus afueras hay droguerías, restaurantes, un local de odontología y otro de aguacates. Los perros sin dueño hacen guardia en el lugar: caminan, huelen los postes y se acercan a las personas. Entre tanto, los transeúntes se topan con el mural que está pintado con los artistas salseros.

Este fue el género con el que decidieron adornar las paredes ya que “resulta que en torno a la salsa hay muchas historias que tiene que ver con gente de plaza, con lo que se vende en la plaza (…) Además porque sabemos, no muy a profundidad, que este barrio tuvo dentro de sus quehaceres de fines de semana como esparcimiento el tema de la salsa”, explica Alejandro Lopéz, líder de la iniciativa Crea, Vive y Sueña Inglés.

Precisamente desde Crea, Vive y Sueña Inglés nació la idea; puesto que se identificaron unas problemáticas: el lugar estaba siendo utilizado para el consumo de sustancias psicoactivas y disposición de residuos de manera inadecuada.



En ese proceso de recuperación se contactaron con los organizadores del Sur- Fest Spray Latino 2022, un evento que transforma espacios mediante la integración de expresiones artísticas . Con ellos se vincularon para transformar la plaza de mercado.



En medio de un sancocho, música y baile fueron 55 artistas los que trabajaron dos días: 27 y 28 de agosto. Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Artistas de diferentes lugares: Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Villavicencio, San José del Guaviare, Buga, Cúcuta y Perú. Así lo cuenta Johan Duarte, conocido como ´K-no Delix´, creador del Sur- Fest.

La comunidad también participó de la dinámica que se realizó.B Foto: Crédito Sur- Fest Spray Latino 2022

“Previo a la intervención del Sur- Fest era un lugar donde había basura, las paredes ya estaban dejadas, sucias. Esto cambió la cara”- cuenta Eduard Quintana, alcalde de la localidad Rafael Uribe Uribe.



Mientras empaca un flan de huevos, Judith Medina, quien lleva 60 años trabajando allí, cuenta que “lo que hicieron fue excelente, porque esto estaba acabado. Desde que entró esta nueva junta (de acción comunal) ha cambiado. Le dieron una vida a la plaza”.

´Conchita´: la mujer pintada en el mural de la plaza



Cuando se ingresa al lugar lo primero que se ve es el parqueadero que queda en toda la mitad: carros, motos, camiones y buses hacen presencia. Otros infaltables son las imágenes del Divino Niño y la Virgen del Carmen que están dentro de un vidrio de cristal y pegadas a la pared de ladrillo.



“¿Está cara la cebolla cabezona?”- se escucha decir a una señora.



¡Bum! Retumban las frutas, vegetales y verduras que caen sobre las mesas de madera. Se confunden con el sonido de las canastas que caen al piso con los alimentos: cebollas, pepinos, zanahorias, melones, entre otros. Luego se suman las varillas que se usan para construir las carpas que cubren los puestos del sol y la lluvia.

Mientras las personas van y vienen entre los puestos de mercado, se puede ver uno de hierbas, pequeño y algo escondido hacia la pared. Es el puesto de María Concepción Rojas, más conocida como ´Conchita´, quien falleció hace un mes a sus 95 años, y de los cuales 75 se los dedicó a la plaza de mercado.



Fue muy conocida por vender fritanga, rellena y chunchullo en una de las puertas. El humo del carbón le hizo daño a sus pulmones. Luego de la pandemia comenzó a vender hierbas aromáticas y medicinales. Su carpa se trasladó cerca de la oficina de comités de la Junta de Acción Comunal.



López cuenta que su fallecimiento no podía pasar desapercibido, su historia no podía quedar sin escribirse, así que quisieron plasmarla para que quedara en la memoria del barrio.

´Conchita´. La misma imagen cuelga en una lámina, y junto a un Cristo, en el puesto donde vendía sus hierbas. Foto: Cortesía Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe

´Vely´, una de sus hijas, relata el momento en el que se dio cuenta del homenaje que le hicieron a su ´viejita´, como la nombra. “Soy de servicios varios y estaba ocupada, el señor Alejandro Lopéz me dijo: ´vamos allí un momentico´. Vine con el decano de los artistas, me trajeron, vi la foto de mi mamá y fue una sorpresa. Me quedé quieta, no hubo palabras”, relata.



Ella sigue con el negocio de su ´viejita´ porque le pidió a la Junta de Acción Comunal tener la carpa para hacerle la misa de los tres meses, “pal homenaje a mi mamá, pero creo que donde hicieron la foto va a ser la misa confiando en Dios”- narra Evelia Rojas, su nombre de pila.

Ella es ́Vely ́, quien iba a la Plaza de Mercado Paloquemao los lunes y jueves para surtirle el puesto a su mamá. Foto: Karol Pastrana

Otras iniciativas del barrio



Hay que caminar un par de cuadras, entre tiendas, carros y supermercados; para llegar al Cementerio Hebreo. También se intervino en el marco del SurFest. “El muro del Cementerio Hebreo tenía una problemática compleja (...) para decirlo en términos coloquiales: era un basurero”- relata Lopéz.



Sus paredes deterioradas no le hacen justicia: uno de sus costados no pudo ser pintado porque está en una intervención estructural. Aun así, las demás paredes tienen personas, cada una cuenta una historia diferente. Solo se ven rostros, colores vivos en ellos.

El mural del Cementerio Hebrero se hizo entre el 25 y 26 de agosto, dos días antes de la intervención en la plaza. Foto: Cortesía Sur- Fest Spray Latino 2022

Mientras pasea por las afueras del lugar, Alejandro cuenta que en este caso solo actuaron 12 artistas. Para ambas intervenciones se usaron alrededor de 1.000 aerosoles. La plaza se llevó al menos el 60 % de pintura, mientras que el cementerio el 40 % restante.



No muy lejos de allí está el Parque del Artista. Solo hay césped, algunos bolardos con grietas y sin color. Con poda, jardinería y muralismo se va a trabajar en él.



Así mismo, se quiere reconstruir la memoria de los adultos mayores del barrio mediante la recopilación de información, fotografías, archivos, videos y entrevistas con ellos; quienes lo fundaron o llegaron hace mucho tiempo.



Según ´K-no Delix´ hacer este tipo de actividades en el Inglés significa una cosa: “(…) el muralismo en la calle transforma espacios, mejora espacios”.



KAROL PASTRANA

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO