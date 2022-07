“En el pasado, este barrio me ofrecía a mí y a mi familia una tranquilidad enorme. Ahora vivimos aterrados. No sabemos en qué momento va a aparecer un ladrón en moto y nos va a rapar el celular”, dice Clara Lucía*, dueña de un apartamento en el barrio El Chicó.



La zozobra no es exclusiva de esta publicista que vive en el sector desde hace 19 años. Este sentimiento de angustia suele estar presente en cada habitante del barrio y en las personas que trabajan en la zona debido a que, según datos oficiales, en promedio se roban siete celulares por día.





(Le puede interesar: Cómo se vive en la zona donde más roban viviendas en Bogotá)

(Para seguir leyendo: La mujer que con su historia de vida conmovió a empresario bogotano)

No es para menos, cada día es común que en los grupos de WhatsApp vecinales se difundan grabaciones de personas que son víctimas de la delincuencia. Desde ‘motoladrones’ que actúan con sigilo y esperan la oportunidad para abordar a los ciudadanos sobre los andenes hasta atracos violentos que en algunos casos dejan personas heridas.



El caso más reciente sucedió el martes 11 de julio a las 12:45 p. m., en la carrera 9A con calle 92, cuando una mujer de 53 años fue abordada por un grupo de delincuentes que no solo le robaron su celular, sino que le propinaron una puñalada en el cuello. La víctima del atraco fue llevada a la clínica del Country, y su pronóstico es reservado.

“Fue trasladada inmediatamente a un centro médico por unidades policiales”, dijo el coronel Ricardo de los Ríos Villamil, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, que estuvo presente en la escena del crimen.



“Nos encontramos desarrollando diferentes estrategias para controlar el delito, entre ellas cuadrantes lineales sobre las principales vías, acompañamiento de paraderos y en zonas de aglomeración de personas”, agregó el uniformado

(Además: Apadrinamiento, el plan del Distrito para proteger los espacios públicos)

Vivir en Chicó Lago



Clara Lucía llegó al barrio El Chicó en 2003 en busca de dos cosas: tranquilidad y una ubicación que le permitiera estar cerca de su trabajo y en donde, en el futuro, sus hijos pudieran estar en un punto estratégico para llegar a sitios como la universidad.

Para ello tuvo que vender el apartamento que habitaba en el barrio Calatrava, en la calle 128 con avenida Suba. “En aquel momento yo trabajaba en el parque de la 93 y me quedaba supremamente lejos, entonces tomamos la decisión de venirnos para aquí”, agregó.



Durante un largo periodo, el barrio fue lo que prometía. Las amplias zonas verdes, la presencia de dos CAI y la ubicación estratégica hacían augurar buenos y duraderos tiempos. Sin embargo, Clara reconoce que con el paso de los años, la situación empeoró.

Facebook Twitter Linkedin

Calles de la UPZ Chicó Lago. Foto: Nestor Gómez / EL TIEMPO

“La zona empezó a cambiar en el 2010. En esa época robaban a las personas con la ‘llamada millonaria’ y ahí notamos un cambio. Luego, esta zona dejó de ser residencial y empezaron a construir edificios y a montar negocios, clínicas y ventas ambulantes, y creo que eso desorganizó el sector, lo que transformó varios puntos en focos de inseguridad”, dijo.



Cuenta que uno de esos focos queda entre la calle 95 y la 97, en cercanías a la carrera 19, pero que los parques se han convertido, de a poco, en la zona preferida por los ladrones.

Chicó Lago by Ana Puentes on Scribd



“Acá es muy común sacar a pasear los perros y sacar el celular. Algo normal, como en cualquier otro barrio. Pero aquí, sin importar la hora, llegan, atracan y hieren a las personas. (...) Realmente yo añoro esos años cuando podíamos salir en paz”, agregó.

La percepción de los habitantes de esta zona de Bogotá tiene sustento en las estadísticas de la Secretaría de Seguridad, las cuales son alarmantes. Según el Siedco, de enero a junio de 2022 se han presentado 1.311 casos de hurto de celulares, 352 más que en el mismo periodo de 2021, cuando hubo 959, lo que representa un aumento del 36,7 %.



Esta cifra supera los datos totales de varias localidades, como por ejemplo Puente Aranda, que tiene 1.305 registros; Ciudad Bolívar, que suma 1.194, o Los Mártires, que tiene 1.171.



Dentro de la UPZ también hay barrios que son más afectados por este fenómeno delictivo que otros. El Retiro encabeza la lista con 254 robos, seguido por Antiguo Country (121), Porciúncula (83), Quinta Camacho (78), Chico Norte III (94) y La Cabrera (64).



Julián Gómez, otro residente del sector y quien vive frente al canal El Virrey, ha sido testigo directo de ese deterioro de la seguridad. En abril del año pasado, mientras su hija sacaba a pasear a su mascota y hablaba por teléfono, un hombre con ropa de mensajero se le acercó y le preguntó por una dirección.



“Estaba en la ciclorruta paralela al canal. Ella, al tener un CAI a menos de 300 metros, no sospechó de las intenciones de ese tipo. Cuando le estaba señalando por dónde ir, se le acercó, le puso un cuchillo en el abdomen y le robó el iPhone. Eran las 8 de la mañana (...). Ella quedó petrificada en ese momento”.



El trauma que le dejó aquel episodio a su hija ha provocado que la joven se aleje de las calles. “Le da pavor salir a esa zona, y no la culpo: a mí también”, agregó Gómez.

Además de las secuelas psicológicas, el robo del dispositivo generó una situación que Clara Lucía también menciona: el robo de información personal.



“En ocasiones llaman, no sé cómo consiguen los datos, y se hacen pasar por empleados de telefonía o dicen que van a revisar el gas, pero se ha evidencia que es para meterse a los apartamentos”, dijo Clara Lucía.



“Días después del robo, nos llamaron a decirnos que tenían la cédula de nuestra hija. Que la querían entregar, pero que debíamos ayudarlos con dinero. Luego nos llamaron unos extranjeros con un montón de datos que solo sabíamos nosotros y que seguramente sacaron del celular. Inmediatamente denunciamos, pero sentimos terror de salir a la calle y que nos estén vigilando. Eso no es vida... y todo por un celular”, manifestó.

Facebook Twitter Linkedin

Calles de la UPZ Chicó Lago. Foto: Nestor Gómez / EL TIEMPO

(Le recomendamos: Mauricio Zambrano, un depredador sexual con traje de profesor)

Nueva modalidad

Ahora, al acecho están los marcadores. Ellos buscan un teléfono que sea bueno, ya no por la marca, sino por la información que se pueda desencriptar. FACEBOOK

TWITTER

Este tipo de denuncias, que tienen como punto de origen el robo de un teléfono móvil y afectan a los habitantes de El Chicó, ya están siendo investigadas por las autoridades. La Fiscalía General ha identificado redes que delinquen en toda la ciudad hurtando celulares cuyo destino es el barrio Santa Fe y que son utilizados para extorsionar en el norte.



“Es una nueva modalidad de hurto, pero es nueva por el fin y por la forma como se desarrolla después. Ahora, al acecho están los marcadores. Ellos buscan un teléfono que sea bueno, ya no por la marca, sino por la información que se pueda desencriptar”, dijo a EL TIEMPO una fuente de la Fiscalía.



Según el investigador, el celular se vende a expertos, en su mayoría extranjeros, que lo desbloquean, buscan aplicativos de cuentas bancarias, las desencriptan y acceden como si fueran el titular y hacen transferencias. También acceden a listas de contactos e información personal.



“El que cometió el hurto ya no va por 30.000 pesos o 50.000 pesos del celular, ni siquiera por 100.000, va es por millones de pesos. Dependiendo de la calidad de la información, así mismo se les paga”, reveló.

Frentes de seguridad

Ante este panorama, los vecinos de los barrios que componen la UPZ se han organizado para crear frentes de seguridad que complementen la labor de las autoridades. Uno de ellos es la Asociación de Vecinos del Chicó Norte (Asovechino), organización que cuenta con 117 miembros.



“Lo creamos hace nueve años con los edificios que estaban asociados a la asociación de vecinos. Hace seis años reforzamos todo el frente de seguridad con apoyo de la dirección Antisecuestro de la Policía, porque somos vecinos del edificio donde ellos tienen su sede”, contó María Catalina Bernal, representante legal de Asovechino.



A través de este grupo se reportan hechos de delincuencia. Además, tienen articulación con el comandante del CAI Virrey. “No solo encañonan personas por celulares, también rapan maletines y lo que se encuentren”, puntualizó.



No obstante, para Bernal dicha estrategia es poco efectiva si no se intervienen los otros problemas del sector.

‘Tomamos decisiones con base en estos datos’: Aníbal Fernández de Soto, Secretario de Seguridad

Facebook Twitter Linkedin

El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto (centro). Foto: Secretaría de Seguridad.

Hay barrios que muestran las cifras más altas en cada uno de los 13 delitos de alto impacto en la ciudad. Por ejemplo, la UPZ con más robos de celulares es Chicó Lago. ¿Se hace algún trabajo específico en estas zonas para reducir dicho delito?

​

La Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos y la Dirección de Seguridad crearon dos índices para la priorización de sectores catastrales; uno para las actividades que se implementan en cuanto a prevención en el 2022 y otro para las actividades de control que se desarrollan durante el mismo año. Estos índices integran datos del Sistema de Información Estadístico de la Policía (Siedco) y el Número de Único de Seguridad y Emergencias (Nuse). Cada semana se realiza seguimiento a toda la operación territorial para poder intervenir de manera focalizada y responder ante desplazamientos del delito. Desde la OAIEE, en articulación con la Mebog y la Fiscalía, se realizan los análisis estadísticos y criminológicos para sustentar la tomar de decisiones en los diferentes escenarios de coordinación. Siempre, antes de tomar una decisión en materia de acciones, planes, proyectos o estrategias se estudian las estadísticas bajo un enfoque temporal, territorial y poblacional con el fin de conseguir la mayor precisión posible en la contención y reducción y lograr así la protección efectiva de la sociedad.



¿Cuál es el nivel de incidencia que tienen las estadísticas delictivas en la toma de decisiones de seguridad en la ciudad?

​

El cálculo mensual de estos índices permite identificar los sectores catastrales que presentan mayor necesidad de intervenciones de prevención y control, permitiendo el seguimiento periódico y la focalización a nivel de barrio de los principales delitos, percepción y ubicación de bandas, mercados y aspectos que dinamizan delitos. Esto permite focalizar de forma eficiente la oferta del Distrito.

(No deje de leer: La historia desconocida del primer ‘rascacielos’ en Bogotá: 101 años en pie)

¿Cuántos frentes de seguridad ciudadanos se han establecido en la ciudad y cuál ha sido el papel de la entidad en dicho proceso?

​

En Bogotá se tienen 881 redes de cuidado y 1636 frentes de seguridad. Desde la Secretaría de Seguridad, a través del plan de fortalecimiento de participación ciudadana en la seguridad y la convivencia, reglamentado por la resolución 226 de 2022, se lidera la conformación, fortalecimiento y apoyo a los grupos ciudadanos que deciden unirse para generar procesos de corresponsabilidad en el cuidado de su entorno y comunidad. Así mismo, se apoya a la Mebog en con la estrategia de frentes de seguridad de la Policía.

(En otras noticias: Las conexiones entre los homicidios del notario 76 de Bogotá y su hermano)

CAMILO A. CASTILLO

EL TIEMPO