Así se vive en un barrio de Bogotá que está en el limbo

Cuando Daniela Gómez decidió cumplir uno de sus sueños y comprar un apartamento en el barrio Gran Granada, jamás pensó que hoy, diez años después, cuestionaría con tanta firmeza su propia decisión. “A mí y a muchas personas nos vendieron la idea de que este sería uno de los mejores sectores para vivir en la ciudad. El problema es que después de una década ni siquiera tenemos una vía de acceso decente”, dice, mientras observa el folleto que le entregaron la primera vez que fue a ver su apartamento.



Junto con Daniela, cerca de 25.000 personas habitan hoy las 26 manzanas que conforman el barrio Gran Granada, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, un sector que, según el relato de varios vecinos, “vive en el limbo” a causa de que algunas constructoras no le han entregado al Distrito las cesiones y escrituras del mobiliario público.



La principal queja de los residentes del sector es que en caso de que haya problemas con el alumbrado o con los equipamientos públicos, no hay quien se responsabilice, pues el Distrito solo puede intervenir cuando se haga la entrega oficial por parte de las constructoras. Por su parte, urbanizadores como Amarilo manifiestan que han tenido inconvenientes con las entregas “por variables o circunstancias de orden técnico y jurídico que retrasan los procesos”.



Esta situación pone a este barrio en una zona gris que preocupa a la comunidad, pues muchos ciudadanos argumentan que la no entrega deriva en otros inconvenientes que van más allá de los andenes o del mobiliario público. “Tenemos problemas de inseguridad, de vías de acceso y de espacio público, ahondados por este inconveniente”, manifiesta Daniela.



Edwin Fragoso, otro residente del sector y quizás una de las personas que más saben del día a día de este barrio, dice que le preocupa que los “conjuntos ya salieron de garantía y aún no se han entregado, por ejemplo, los andenes”.



De acuerdo con el ciudadano, a estas alturas algunas constructoras tampoco han hecho entrega oficial de los parques Cesión Tipo A al Distrito. “Esto genera que el Distrito no se apersone, por ejemplo, del tema de la iluminación pues argumentan que no les han entregado oficialmente. De igual forma, las constructoras dicen que tienen complicaciones para entregar y que ellas cumplen con dejar el mobiliario instalado, mas no con repararlo”.



EL TIEMPO se comunicó con Amarilo, compañía que construyó la mayoría de los conjuntos residenciales del sector.

EL TIEMPO se comunicó con Amarilo, compañía que construyó la mayoría de los conjuntos residenciales del sector. La constructora asegura que siempre ha tenido la disposición de avanzar en las entregas de las zonas de cesión y de esta forma dinamizar los procesos de trámite ante las entidades distritales. “La urbanización Parques de Granada es un proyecto que, por su extensión, fue planteado como un desarrollo por etapas. Este modelo implica la entrega progresiva de las zonas de cesión (como equipamientos públicos, andenes, calles, iluminación) a las entidades distritales, en concordancia con las etapas que se estén ejecutando y finalizando”, señalan.



Por su parte, el Dadep, entidad responsable de recibir las zonas de cesión a cada proyecto urbanístico que se desarrolla en la ciudad, señaló que ellos reciben, “siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente a través del decreto 845 de 2019”.



Al respecto, Amarilo explica que, acogiéndose a esta normativa, buscan entregar las cesiones. “Justamente, ante las dificultades que Amarilo ha enfrentado en Parques de Granada, en su calidad de desarrollador ha optado por acogerse al régimen de entregas simplificadas para culminar de forma más expedita el proceso de entrega formal de las zonas de cesión a favor del Distrito”, dicen.



Ambas partes hacen referencia a un decreto que se encuentra vigente desde el 1.º de enero de 2020 y que “establece el procedimiento para el trámite de recepción, incorporación y titulación de bienes destinados al uso público en actuaciones urbanísticas”.

Las consecuencias

Este barrio se encuentra emplazado entre la calle 80 y el humedal Jaboque, desde la carrera 114 hasta la transversal 120, en los límites con el río Bogotá. Actualmente, esta zona cuenta con 86 conjuntos residenciales. “Es un lugar hermoso, pero a veces sentimos que somos invisibles. Tal vez es porque estamos encerrados y llegar aquí no es fácil”, afirma Edwin.



Cuando Edwin dice que se encuentran encerrados es por una razón muy simple: para ingresar a esta zona de la ciudad solo hay dos vías de acceso entregadas. La primera de ellas es la que conecta con la calle 80. “Para ingresar o salir por la carrera 114 hacia la 80, solo hay dos carriles. Además, esta vía no es que nos lleve directamente a la principal, simplemente nos arroja a un embudo en el que confluyen los vehículos particulares y de servicio público que vienen de otros barrios cercanos”.



Pero aunque parezca un problema ínfimo, en comparación con todos los embotellamientos que se presentan en la ciudad, las consecuencias de este embudo las sufren los residentes de los barrios de toda la calle 80. “Cuando esto se bloquea, afecta a los que entran a Bogotá desde los municipios de la Sabana y gente que trabaja en Siberia. En ocasiones, el trancón puede terminar en la avenida Ciudad de Cali”.



La otra salida es la calle 72F, una vía de un carril llena de huecos que conduce al barrio Villas de Granada. “No sabría ni cómo explicar todos los problemas que tiene esa salida. Ahí se le puede ir la vida a uno esperando a que los semáforos estén en verde, y que en medio de todo el tráfico que se acumula se pueda salir a la calle 72”, cuenta Mario Barragán, administrador del conjunto Rincón de Granada VI.



Sobre el tema de las vías y la reparación de la malla vial, el IDU manifestó que en este caso funge como un ente técnico que verifica el cumplimiento de las especificaciones y áreas de las vías locales e intermedias. “Por eso, si los urbanizadores no cumplen, no podemos certificar. En la zona en consulta hay varios proyectos en diferente estado, una vez cumplan estos requisitos podemos pedir póliza y certificar con destino al Dadep para que pueda escriturar. Aquí hay un incumplimiento de los urbanizadores, pero no se trata de llegar a acuerdo con el IDU, sino de cumplir requisitos y especificaciones”, señalan desde la entidad.



La principal queja de los residentes del sector es que en caso de que haya problemas con el alumbrado o con los equipamientos públicos.

Una de las promesas que recibieron Daniela, Edwin y Mario al llegar al barrio fue la posibilidad de tener una vía directa hacia la 80 por el puente de Guadua. No obstante, los tres dicen que esa propuesta se quedó en el papel. “Yo estuve en una reunión con la alcaldía local de Engativá, y allí nos dijeron que esos terrenos eran de una entidad del Distrito y que el tema no estaba priorizado”.



EL TIEMPO se comunicó con la alcaldía de Engativá para preguntar sobre el convenio para construir esta vía, pero no obtuvo respuesta.



A este problema se suman las dificultades con el transporte público. Actualmente, el barrio no tiene una ruta alimentadora que conecte con el portal de la 80, aunque sí cuenta con seis servicios del SITP. “El problema radica en la frecuencia. No sabemos cuándo va a pasar el siguiente bus si se nos pasa la ruta. Esto genera que tengamos que hacer uso de los mal llamados bicitaxis, que no lo son porque tienen motores.



Los residentes señalan que uno de los problemas que genera el que no se haga entrega del barrio es que no hay quién controle lo que ellos consideran “mafias del transporte”. “Acá está mejor organizado el negocio de transporte ilegal que el mismo servicio público. Ellos ya tienen horarios, rutas establecidas y tarifas por el servicio. Pero quién controla si, por ejemplo, las personas que utilizan carros para transportar personas tienen licencia o Soat”, explica Luisa Fonseca, administradora de uno de los conjuntos.

Este barrio se encuentra emplazado entre la calle 80 y el humedal Jaboque.

Respecto a la señalización y otros elementos relacionados con la movilidad, reconocen que constructoras como Cusezar y Amarilo han hecho la tarea de instalar reductores de velocidad; sin embargo, les preocupa saber qué pasará cuando se dañen o se los roben. “Es que sumado a todo esto que hemos dicho tenemos un problema de inseguridad tremendo. Hace unas semanas robaron la puerta de una entrada de una construcción, no me cabe en la cabeza cómo, pero lo hicieron”, relata Edwin.



Justamente, una de las consecuencias de estos robos tuvo un trágico desenlace. El martes 26 de octubre, un niño de 13 años murió electrocutado después de pisar un charco en el que había un cable de alta tensión que provenía de una caja de luz que días antes había sido vandalizada. “Ese es un claro ejemplo de lo que pasa aquí, las constructoras colocan estos elementos, pero si se dañan o se los roban, nadie nos responde y quedamos jodidos”, dice Daniela.



Este periódico pudo establecer que, para resguardar la seguridad de este barrio, quien tiene la jurisdicción es el CAI de Villas de Granada, una estación de policía que está a más de un kilómetro de distancia y que no solo debe velar por los residentes de este sector. Una fuente le confirmó a este periódico que este CAI cuenta con 30 hombres para más de 37.000 habitantes de cinco barrios.



“Es evidente que el problema de la inseguridad no es por el tema de las entregas, pero sí es una consecuencia adicional, por ejemplo, del problema del alumbrado. Nuevamente pasa lo mismo. Sí, hubo entregas, pero si se dañan, no hay quién venga rápido y cambie la bombilla. Una calle oscura es el escenario ideal para los delincuentes”, concluye Edwin.



Daniela, Edwin, Mario y miles de personas más piden una solución efectiva que les permita disfrutar de eso que con tanto esfuerzo consiguieron. “Si pudiéramos gozar de todo el potencial del barrio, estaríamos viviendo muy bien. Este sector es divino”, dicen con algo de resignación.



“Es importante anotar que muchas de las zonas de cesión, a pesar de no haber culminado su proceso de entrega ante las entidades distritales, ya se encuentran abiertas al público y son de uso efectivo de la comunidad. (...) Vale la pena señalar que, actualmente, el Jardín Botánico ya hace el mantenimiento de los parques y zonas de separadores, y Codensa viene efectuando los correspondientes mantenimientos de las luminarias rotuladas”, concluye la constructora.

