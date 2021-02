El auge de las bicicletas de motor / Voy y vuelvo

A ver: cómo abordamos este tema sin que me caigan en masa. Primero que todo, soy amigo de la bicicleta. Tengo más bicis en mi casa que pares de zapatos. De los recuerdos más felices de mi vida está el haber aprendido a montar en ellas gracias a mi padre y repetir la experiencia con mis hijos. Son recuerdos que no se olvidan. Lanzarnos por las pendientes o andar en ruidosos grupos por las calles del barrio era todo un plan. No importaban marcas, modelos o si eran de cambios o no, si estaban embarradas o relucientes. Todos sabíamos arreglar un ‘pinchazo’ o ajustar la cadena, aunque volviéramos a casa engrasados.



(También: ¿Se quedó corta la política de bicicletas? / Opinión)

Desde estas páginas también las he defendido y he promovido todas las iniciativas que se han creado para que hoy la bici sea la reina de la ciudad. A tal punto que la Alcaldía anunció esta semana una política pública para la bici, algo así como haber creado una nueva dependencia o un nuevo organismo que vele por su desarrollo y mejor infraestructura.



Con el tema de la pandemia, la bicicleta y su uso dieron un salto impresionante. Por un lado, la misma administración aprovechó para imponer ciclorrutas en aquellos lugares donde seguramente hubiera tomado años hacerlo, como en la carrera 7.ª o en la calle 13. Decisiones controvertidas por múltiples razones, pero ahí están. Y así sucedió con otros corredores viales con menor suerte, como en la avenida Suba a la altura de la Boyacá, donde el espacio habilitado para la bici es hoy autopista para motos.



(Además: El reto de la percepción en seguridad / Opinión)



Pero lo más importante fue la masificación de su uso por cuenta de la crisis sanitaria. Más gente empezó a movilizarse en ella en detrimento del transporte público. Grupos de trabajadores –y ahora también estudiantes– se ven por las ciclorrutas o las avenidas como nunca antes. Ese es mi mejor indicador para advertir si el fenómeno es real o no.



Según las estadísticas, hoy, con pandemia y todo, el número de viajes en este medio es cercano a un millón de personas cada día. Una gran noticia para la movilidad de la ciudad.



La parte mala es esta: el incremento de bicicletas de motor. Se han multiplicado. Por cuenta de los domiciliarios, este fenómeno se disparó sin que nos diéramos cuenta. Cada vez son más: en los andenes, en las ciclorrutas, compitiendo al mismo nivel de las motos, generando peligro para peatones y para los mismos muchachos que las conducen, contaminando y haciendo un ruido desesperante. Los negocios que transforman la tradicional bicicleta de pedal en artefactos con propulsores también están en auge, pese a que por disposición de la Secretaría de Ambiente no deberían circular, ya que se trata de motores de dos tiempos. Tampoco les está permitido rodar por las ciclorrutas.



Yo sé que se trata de una actividad de trabajo, y las personas que han optado por estos sistemas lo hacen porque al parecer algunas empresas domiciliarias estarían privilegiando a los mensajeros que cuentan con moto, algo que también se ha convertido en una pesadilla. ¿O no les ha pasado que a veces es imposible salir de sus edificios ante la cantidad de motocicletas parqueadas a la entrada? Y, en cambio, a los que andan en bici, que se los coma el tigre.



Si esto es lo que está sucediendo, las plataformas deberían entender que ellos, los de la bici de pedal, además de buscar el sustento diario, contribuyen con un mejor ambiente para la ciudad. ¿Por qué no privilegiarlos más? ¿Por qué no contratarlos más? ¿No ganamos todos? ¿Qué necesidad tenemos de apostar por medios que contaminan a todo nivel? ¿De eso se trata el emprendimiento?



(Para seguir leyendo: La ilusión del fin / Opinión)



En la calle 76, por ejemplo, hay negocios de conversión de bicicletas de motor. Cada intervención puede llegar a costar hasta 700.000 pesos y terminan modificadas y transformadas en engendros que exhiben el galón de gasolina sin ningún cuidado. Conocedores del tema me dicen que bicis de este tipo no cuentan con los frenos apropiados y pueden alcanzar velocidades importantes, generando riesgos en las ciclorrutas o fuera de ellas. Las autoridades deberían controlar más este tipo de aparatos, los cuales, repito, se han vuelto populares por la demanda de domicilios y no tanto porque así lo deseen quienes se han visto obligados a optar por él. En la ciudad ya son muchas las malas experiencias que vivimos con los famosos tricimotos. El año pasado, según la Secretaría de Movilidad, se realizaron 62 operativos contra estos vehículos, se impusieron 402 comparendos y se inmovilizaron 355. No hay que bajar la guardia.



Lo que preocupa, además de todo esto, es que las bicicletas de motor terminen convirtiéndose en una moda. Ya no es difícil ver personas del común en la ciudad o a nuestros campesinos de ruana en municipios aledaños –los mismos que nos inspiran a usar la bicicleta de pedal–rodando en aparatos motorizados. Toda una desgracia.



¿Es mi impresión o... los parques se pueden convertir en el antídoto contra la depresión que embarga a muchos?



ERNESTO CORTÉS

EDITOR JEFE DE EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28