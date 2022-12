En los últimos años, Bogotá se ha convertido en escenario ideal para la llegada de nuevos movimientos culturales. Hoy, las posibilidades para los jóvenes que habitan esta urbe en términos de entretenimiento son casi ilimitadas. Algunos de ellos, ávidos de nuevas experiencias, han encontrado en la música techno una forma para expresarse.



Pero no se puede hablar de la escena techno en Bogotá sin mencionar a uno de sus precursores, al hombre detrás de la idea que revolucionó el movimiento en la capital. Se trata del DJ y productor Gerard Radio (Gerardo Pachón), personaje que lleva 35 años siendo el motor de la industria local y el único que puede darse el lujo de decir que es el fundador de cuatro de los clubes de música electrónica más importantes del país: Octava, Salón Continental, LOV y Cinema Club.

Es justamente en Cinema Club, fundado junto con su hermano, donde empieza el camino. Corría el año 1990. Bogotá había dejado atrás una década marcada por los peinados tipo glam, el rock en español y los magnicidios políticos; y en pleno corazón de Chapinero, en la carrera 14 con calle 75, nacía un bar en donde retumbaban ritmos que se habían establecido con fuerza en las principales capitales europeas y en Estados Unidos.



“Bogotá tenía una electrónica, pero era una electrónica mezclada con crossover, con salsa, con merengue, con otros géneros. Era un crossover, pero no había un cien por ciento de electrónica como hoy en día. (...) Nosotros arrancamos con un bar universitario, pero no funcionó”, relata Gerard.



Cuatro meses después de la apertura, para el productor era claro que algo no estaba funcionando. Fue así como tomó una decisión trascendental: convirtió a Cinema en un bar gay en donde predominaba el house –un subgénero de la electrónica que se caracteriza por estar entre los 120 y los 135 BPM–.



¿Cuál es la música electrónica que se escucha en Bogotá? Muchas preguntas respondidas por Dj's y productores de la música electrónica bogotana en el primer capítulo de esta serie documental de EL TIEMPO. El escenario electrónico en Bogotá. Foto: Unidad de Video EL TIEMPO

“El público era bien exigente con el tema de la música electrónica, porque ya había una escena muy fuerte en el mundo”, agrega.



Rápidamente, Cinema Club se convirtió en un lugar de culto para los amantes de la electrónica y en la inspiración para otros espacios dedicados específicamente a este género, hasta su cierre en 2010. Sin embargo, como reconoce Sonico, productor musical con amplio bagaje en el género, era una escena pequeña que no contaba con la variedad rítmica que existe hoy en día.



Un paso fundamental para que la escena se diversificara y diera cabida a más ritmos con diferentes ‘tempos’ fue la llegada del nuevo milenio y la confirmación de los raves. En la electrónica existen varios subgéneros con matices musicales diferentes, pero siempre marcados por el BPM (bit por minuto).



“Gerard en esa época tocaba techno y trance. Y el techno se tocaba normalmente a 140 BPM. Y en una fiesta se podía escuchar techno, trance y música un poco más industrial: todo junto era música de rave. Es decir, no estaban tan segmentadas las escenas como vino a suceder después, en la primera década del milenio”, dice Luis Vargas o Sonico, como se le conoce en la escena.

Los ‘raves’



Facebook Twitter Linkedin

En cada ‘rave’ que se realiza en la ciudad suele haber entre tres y cinco DJ. Foto: Richard León. EL TIEMPO

El amor por el baile y por los nuevos ritmos hizo que decenas de personas empezaran a reunirse en torno a espacios más pequeños, pero afines a gustos más personales, de los cuales se apropiaban al descubrir y escuchar referentes de otros países en la red.



A este tipo de encuentros, en los que se pretende crear comunidad a través de música, se les conoce con el nombre de rave, término asociado a las fiestas que se realizaban en los 70 y 80 en lugares abandonados de ciudades como Detroit o Berlín.



“Al principio era gente que se reunía al margen de la sociedad a escuchar música alternativa que terminó convirtiéndose en un movimiento alternativo”, explica Sonico. Hoy, sin embargo, las posibilidades para realizar estas fiestas en la ciudad son casi ilimitadas. Casi en cualquier espacio se puede realizar un rave. En algunos casos son anunciados con anterioridad; en otros, la fecha y el lugar se anuncian a grupos muy pequeños de seguidores horas antes del evento.

“Se puede convertir en una travesía, esa es la experiencia del rave. (...) No es como que llegó al club en un taxi, se bajó y entró, no. Aquí hay que tener un poco más. No son tan fáciles las cosas; así como el sonido y la música que yo toco no son tan fáciles de entender, así mismo son las fiestas y los raves a los que venimos. La gente está con la energía de que solo importa la música”, afirma Camila Caicedo, DJ y productora conocida en la escena como Lourdes.



Pese a que estos espacios no son masivos, Gerard sostiene que gracias a ellos la industria ha crecido.



“Gracias a los raves podemos clasificar géneros. Los seguidores de la música electrónica pueden decir: ‘Quiero meterme en este festival porque van a tocar unos géneros que van muy acordes con mi gusto’. Entonces, para mí, el rave es como un Woodstock evolucionado. Es como un Glastonbury evolucionado”, agrega Pachón.



¿Qué espacios comparte la música electrónica en la ciudad? ¿Qué espacios comparte la música electrónica en la ciudad? Así se viven los raves en Bogotá. Foto: Unidad de Video EL TIEMPO

En Bogotá, estas fiestas están ligadas a otro concepto: lo underground. La definición de esta palabra puede variar según a quién se le pregunte. No obstante, en la escena techno evoca un hecho particular. “Para mí, el underground siempre está donde está la vanguardia cultural y musical”, explica Sonico.



Es justamente con la consolidación de la escena underground –impulsada por DJ, productores, promotores y espacios con propuestas novedosas y vanguardistas– como el estigma que había alrededor del género ha ido desapareciendo de a poco.



“El que mucha gente lo conozca no significa que deje de tener esa esencia underground. El hard techno, el techno industrial y el acid eran ritmos que normalmente no eran tenidos en cuenta en este tipo de festivales, ahorita están cobrando relevancia porque la escena está cambiando, no solo en Bogotá, sino en todo el mundo”, opina Sonico.



Este crecimiento ha propiciado la llegada de músicos de varios lugares del mundo. “En Bogotá, realmente uno puede tocar lo que quiera y lo hemos logrado porque hay un público con la mente muy abierta”, puntualiza Nicole Knapp o SurferRosa, DJ estadounidense que lleva varios años tocando en la capital.

Facebook Twitter Linkedin

En cada ‘rave’ que se realiza en la ciudad suele haber entre tres y cinco DJ. Foto: Camilo A. Castillo. EL TIEMPO

El público de la ciudad

Si bien el talento y la imaginación de los que hacen la música son fundamentales, no hay que subestimar el poder de los seguidores de la escena. Aquellos que copan cada evento que los promotores anuncian, y que siguen a su artista favorito a cada rincón de esta ciudad.



“El rave aquí es mucho mejor que en Francia. Los sitios son más bonitos. Por eso los artistas franceses vienen a Colombia”, le dijo una fanática francesa del techno a EL TIEMPO, minutos antes de ingresar a un evento.

Facebook Twitter Linkedin

No hay que subestimar el poder de los seguidores de la escena. Foto: Richard León. EL TIEMPO

Pero no solo por la música asisten algunas personas a estos eventos. Kevin Goyes era un fanático de artistas como Martin Garrix, Steve Aoki o Avicii, pero no fue hasta que asistió a una fiesta de techno en 2018 que se sumergió. “No hay nada más lindo que conocer gente que tenga los mismos gustos que uno, que valoran el sonido y cómo está tocando un DJ. (...) Eso sí, hay que cuidarse porque como en todo existen riesgos”, cuenta.



“Me atrajo la diversidad del entorno, un espacio en donde cada persona está enfocada en disfrutar su momento en la pista de baile. La autenticidad al bailar y al vestir, y que hay una sensación de colectividad y cuidado que no había experimentado en otros espacios recreativos”, concluye Fen, quien se presenta con su seudónimo y lleva en la escena desde el año 2019. Esta nota hace parte del especial periodístico ‘Rave Bogotá: El sonido electrónico de la ciudad’, un producto audiovisual de la Unidad de Video de EL TIEMPO. Realizado por Richard León, Daniel López, Alejandra Salinas, Marco Cárdenas, Valentina Chaparro, Iván Camero y Laura Gutiérrez, con la producción de Julio César Guzmán y Juan Carlos Gómez.

¿Qué es el Hardtechno? ¿Qué es Rave? ¿Por qué ha tomado fuerza en la escena electrónica? Estas y otras preguntas respondidas por Dj's y productores de música electrónica. Foto: Unidad de Video

CAMILO A. CASTILLO Y RICHARD LEÓN

